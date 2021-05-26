В США несколько человек погибли в результате стрельбы на ж/д станции

По заявлению властей, несколько человек были убиты и ранены, а вооруженный преступник был «убит» после перестрелки в среду на станции легкорельсового транспорта в Сан-Хосе, Калифорния.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на USA Today.

Представитель полиции Рассел Дэвис сказал, что преступник мертв, и сотрудники железнодорожной станции среди жертв стрелка.

«Есть много предположений о погибших, — сказал Дэвис. «Я не могу подтвердить точное количество травм и погибших, но скажу вам, что в данном случае это множественные травмы и множественные смертельные случаи».

Мэр Сэм Ликкардо сказал, что несколько человек проходят лечение от травм и ситуация все еще оценивается.

«Мы оплакиваем наших потерянных коллег и молимся за выздоровление тех, кого лечили», — написал Ликкардо в Твиттере. «Наши сердца страдают за семьи тех, кого мы потеряли в этой ужасающей стрельбе».

Дэвис сообщил, что несколько звонков в службу 911 поступило примерно в 6:30 утра по местному времени. Десятки полицейских и служебных автомобилей шерифа заполнили территорию вокруг узла легкорельсового транспорта Управления транспорта долины Санта-Клара, в котором хранятся поезда и который служит площадкой для технического обслуживания.