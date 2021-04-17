В США осужден на 10 лет хакер из Украины

Суд Вашингтона приговорил гражданина Украины Федора Гладыря к 10 годам лишения свободы за серию кибератак, которые привели к финансовым потерям на сумму более 1 млрд долларов.

Об этом говорится на сайте минюста США.

«Ответчик и его сообщники скомпрометировали миллионы финансовых учетных записей и причинили ущерб американцам и экономике США в размере более 1 млрд долларов», — сказал представитель обвинения Николас Макуейд.

Также на сайте минюста США отмечается, что 35-летний Гладырь был руководителем хакерской группировки под названием FIN7, численность которой составляла более 70 человек. Киберпреступники путем взлома систем американских компаний получали доступ к личным данным клиентов.

Гладырь был задержан в Дрездене в 2018 году и экстрадирован в Соединенные Штаты, в 2019 году он признал свою вину.

Министерство юстиции США в августе 2018 года заявило, что предъявило обвинение трем украинцам: Федору Гладырю, Дмитрию Федотову и Андрею Колпакову.

Согласно материалам обвинения, хакеры в составе FIN7 взламывали компьютерные сети предприятий по всей территории США, им удалось раздобыть данные более чем 20 млн человек, в числе пострадавших компаний оказались американские сети ресторанов быстрого питания Chipotle, Red Robin и Chili’s. // Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»