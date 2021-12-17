В США подрядчика Пентагона арестовали за шпионаж в пользу России

В США задержали бывшего подрядчика Пентагона. Он подозревается в попытке шпионажа в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции США .

В сообщении говорится, что 63-летний Джон Роув-младший пытался предоставить российскому правительству секретную информацию о национальной обороне. Сам он из Массачусетса и почти 40 лет проработал инженером-испытателем для нескольких утвержденных подрядчиков оборонной промышленности, имел доступ к секретной информации, связанной с вопросами, касающимися аэрокосмических технологий ВВС США.

«После совершения ряда нарушений безопасности и выявления страстного интереса к делам России, в том числе возможности получить разрешение от правительства России, Роу был идентифицирован как потенциальная инсайдерская угроза и уволен», — говорится в сообщении.

ФБР начало секретную операцию, чтобы определить готовность Роу передать секретную информацию иностранному правительству. В марте 2020 года Роу встретился с сотрудником ФБР, который выдал себя за агента правительства России.

«В течение следующих восьми месяцев Роу обменялся более чем 300 электронными письмами с предполагаемым российским агентом, подтвердив свою готовность работать на российское правительство и обсудив свои знания секретной информации, касающейся национальной безопасности и военных интересов США», — говорится в сообщении.

Также он раскрыл информацию о национальной обороне, классифицированную как «секретно», которая касалась конкретных операционных деталей систем радиоэлектронного противодействия, используемых на военных истребителях США.

В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.