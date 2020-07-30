В США поезд сошел с рельсов и загорелся, обрушив мост (видео)

В городе Темпе в американском штате Аризона грузовой поезд, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества, сошел с рельсов и загорелся, когда переезжал мост через озеро Темпе-Таун-Лейк.

Пожар охватил восемь из десяти вагонов. Мост под горящим составом частично обрушился. В тушении огня принимали участие почти сто пожарных, которые стремились не допустить утечки из вагонов опасных материалов.

Свидетели говорят, что зрелище напоминало «сцену из ада».

Однако, как сообщает CNN, обошлось без жертв. Лишь одному человеку, надышавшемуся дымом, понадобилась медицинская помощь.

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Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»