В США получила срок соосновательница секс-секты NXIVM

Нэнси Зальцман приговорили к 42 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 150 тысяч долларов.

В США вынесли приговор соосновательнице секс-секты «Нексиам» (NXIVM) Нэнси Зальцман.

Об этом сообщает NBC News.

67-летнюю женщину признали виновной в преступном сговоре с целью хищения персональных данных.

Ее приговорили к 42 месяцам тюрьмы, штрафу в размере 150 тысяч долларов и частичной конфискации имущества.

«Сегодняшний приговор привлекает обвиняемую к ответственности за свои преступления, и мы надеемся, что он принесет некоторую защищенность женщинам, которые стали жертвами», — говорится в заявлении исполняющего обязанности прокурора США Касулис.

Зальцман сядет в тюрьму в январе 2022 года, поскольку сейчас она ухаживает за больной матерью.

Дело NXIVM

Организация NXIVM возникла как компания, которая предлагала потребителям платные семинары по саморазвитию. Для того, чтобы попасть на занятия, нужно было предоставить свои обнаженные фото и другие компрометирующие материалы, чтобы гарантировать молчание участников по окончании программы.

Критики отмечали, что компания работает по принципам сетевого маркетинга и «пирамидальному» принципу, а также имеет признаки харизматического культа.

Как выяснилось, в NXIVM было построено целое тайное общество, где практиковался рабский труд и сексуальная эксплуатация. У лидера секты Кита Раньера были секс-рабыни, которых клеймили его именем.

Что стало с лидером секты NXIVM

В октябре прошлого года лидера NXIVM Кита Раньера приговорили к 120 годам тюремного заключения.

Установлено, что Раньер создал себе гарем из женщин, которых обращали в сексуальное рабство, клеймили, заставляли сидеть на жестких диетах на грани голодания и вытягивали из них деньги.

В ходе судебного процесса были заслушаны 15 жертв «Нексиам». При этом 50 человек выступали за освобождение лидера культа, ссылаясь на то, что он и его организация якобы улучшили им жизнь. Суд также потребовал с Раньера штраф в размере 1,75 миллиона долларов.

Денис Прядко, УНИАН