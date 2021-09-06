В США «специалист по выживанию» застрелил четырех человек

Полицейские взяли дом штурмом, в результате которого стрелок получил ранение.

В американском штате Флорида мужчина, назвавший себя «специалистом по выживанию», застрелил четырех человек.

Об этом сообщает CNN.

Вечером 4 сентября в полицию обратилась женщина, которая рассказала о подозрительном мужчине в автомобиле, припаркованном у ее дома. Мужчина заявил ей, что у него якобы есть послание для ее дочери «от бога». Однако прибывшие на место полицейские никого не обнаружили.

Стрельба началась утром 5 сентября. Приехавшие офицеры увидели во дворе дома человека в бронежилете. Когда мужчина спрятался в доме, оттуда раздались звуки выстрелов, а затем — крик женщины и плач ребенка. В результате стрельбы еще одна девочка получила ранения, ее доставили в больницу.

Полицейские взяли дом штурмом, в результате которого стрелок получил ранение. Правоохранителям задержанный Брайан Райли рассказал, что якобы является «специалистом по выживанию». Также он признался в употреблении метамфетамина.

В настоящее время стрелок находится в больнице, после выписки он будет взят под стражу. // УНИАН