В США в результате стрельбы на вечеринке погибли семь человек

Семь человек погибли в результате стрельбы в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, во время празднования дня рождения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

По данным полиции, подозреваемый стрелок подъехал к трейлеру, где праздновали день рождения, и открыл огонь, после чего покончил с собой.

Полиция обнаружила на месте происшествия шесть погибших взрослых, еще один человек был ранен и позже скончался в больнице. Дети, которые также были на вечеринке, не пострадали.

По предварительным данным, стрелок был парнем одной из погибших. Его мотивы пока не известны.

Начальник полиции города Винс Ниски заявил, что у него «не хватает слов, чтобы описать произошедшую трагедию». // НВ