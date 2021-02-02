В США застрелили пятерых детей и мужчину

В американском штате Оклахома в результате массовой стрельбы убито шестеро людей, в том числе пять детей. Одного человека взяли под стражу.

Об этом сообщает AP со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

Сообщается, что ночью в полицию поступило сообщение о том, что несколько человек стреляли по дому в городе Маскоги.

Оказавшись на месте, полицейские столкнулись с человеком с оружием, который позже был взят под стражу. По данным полиции, на месте происшествия обнаружили мертвыми одного мужчину и четырех детей, пятый ребенок умер в больнице города Талса.

По словам полиции, в больницу также была доставлена женщина с опасными для жизни травмами.