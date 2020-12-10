В Судане люди в военной форме ограбили украинское консульство

Грабители, которые напали на консульство Украины в столице Судана Хартуме, были вооружены автоматом Калашникова и электрошокером.

Утром 8 декабря в столице Судана Хартуме произошло вооруженное ограбление украинского консульства. Об этом 9 декабря проинформировало местное агентство SUNA.



Украинский консул Муса Мухаммад Саид сообщил, что силовики Судана «в рекордно короткие сроки» задержали злоумышленников. Похищенные в диппредставительстве деньги и имущество возвратили владельцам.

Представитель Сил оперативной поддержки, бригадный генерал Джамал Джумаа Адам рассказал, что двое из четырех грабителей были одеты в форму «вооруженных сил и средств оперативной поддержки», остальные были в гражданском.

SUNA отмечает, что у грабителей был автомат Калашникова и электрошокер.

В ходе задержания предполагаемых грабителей произошла перестрелка, в которой получили ранения представители обеих сторон.

В Судане посольства Украины нет, работает только консульство. // Гордон