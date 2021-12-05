В Турции предотвратили взрыв на митинге прямо перед выступлением Эрдогана

Бомба управлялась дистанционно.

Турецкие правоохранители обнаружили взрывное устройство на митинге в городе Сиирт. Взрывчатку установили под машиной полиции.

Об этом сообщает турецкой издание Sabah.

Отмечается, что бомбу с дистанционным управлением нашли под автомобилем полицейского, который обеспечивал безопасность на митинге. Взрывчатку нашли в последний момент.

Данный митинг должен был посетить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Мину уничтожили буквально перед выступлением главы государства.

Правоохранители сняли отпечатки пальцев с бомбы и авто, начато следствие. Полиция начала операцию по поиску подозреваемых. // УНИАН