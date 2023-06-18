В Уганді Терористи напали на школу і вбили 37 дітей

Повстанці, яких пов’язують із терористичним угруповуванням “Ісламська держава” напали на школу на заході Уганди. Було вбито 37 учнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Офіційні особи Уганди заявили, що п’ятеро бойовиків проникли в гуртожиток середньої школи Лубіріха. Вони вбивали та калічили учнів за допомогою мачете, а згодом підпалили будівлю.

Місцеві мешканці розповіли, що повстанці після нападу кинули бомбу на територію гуртожитку. Зазначається, що терористи викрали шістьох учнів та втекли на територію Конго.

Угандійська влада звинуватила в нападі екстремістське угруповання “Альянс демократичних сил”, яке пов’язують із терористами “Ісламська держава”.

Солдати переслідують повстанців у напрямку національного парку Вірунга в Конго. Армія Уганди також розгорнула гелікоптери, щоб допомогти відслідковувати групу бойовиків над гірською місцевістю.

“Наші сили переслідують ворога, щоб врятувати викрадених і знищити цю групу”, – зазначив речник оборони Уганди Фелікс Кулайгіє.