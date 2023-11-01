В Узбекистані каратимуть за пропаганду багатожонства

В Узбекистані внесли зміни до законодавства, якими, зокрема, запровадили відповідальність за пропаганду багатожонства та пропагування дискримінації за ознаками статі.

Про це 1 листопада повідомило Міністерство юстиції Узбекистану.

“Пропаганда співжиття з двома чи більше дружинами, поширення поглядів, ідей чи закликів щодо цього, а також заохочення такої поведінки.

Тягне за собою штраф від 4 млн 950 тис. до 9 млн 900 тис. сум або адміністративний арешт на строк до 15 діб”, – йдеться у повідомленні.

Якщо переводити суми (узбецьку валюту) в українські гривні, штрафи сягають приблизно від 14,5 тисяч гривень до 29,3 тисяч гривень.

Також зміни до Кодексу про адміністративну відповідальність забороняють:

релігійний шлюб між людьми, які не уклали шлюб в установленому законом порядку, зокрема з особою, яка не досягла шлюбного віку (18 років).

пропагування дискримінації за ознакою статі, зокрема “відкрите заперечення рівних прав жінок і чоловіків, поширення поглядів, ідей чи закликів до цього контенту, а також публічне виправдання та (або) заохочення таких дій”;

перебування в громадських місцях із настільки закритим обличчям, що не дозволяє ідентифікувати особу.

Багатоженство офіційно заборонене в Узбекистані і тягне за собою штраф, виправні роботи до 3 років або обмеження чи позбавлення волі до 3 років (стаття 126 Кримінального кодексу). Утім, ця практика досі поширена в країні, зокрема у релігійних спільнотах.

У період з 2018 по 2022 рік за багатоженство засудили 34 людини. А за перше півріччя 2023 року – викрили 4 порушників.

Нагадаємо, раніше ЮНІСЕФ прогнозував, що потрібно 300 років, аби зникли дитячі шлюби. // УП. Життя