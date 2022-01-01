В Великобритании отец и мачеха убили 6-летнего мальчика

В Великобритании осудили отца и мачеху, которые убили 6-летнего мальчика. Женщина отравила ребенка солью и избила, а отец не оказал помощи сыну.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.

Убийство ребенка произошло в 2020 году.

Правоохранители доказали, что 32-летняя мачеха Эмма Тастин отравила 6-летнего Артура солью, а затем жестоко избила. В результате издевательств мальчик умер. Отец ребенка Томас Хюз не помог сыну.

Женщину приговорили к 29 годам лишения свободы, а мужчину — к 21 году.

Дедушка мальчика Питер Хелкроу и прокуратура требуют более строгого наказания для пары. Хелкроу хочет, чтобы их приговорили к смертной казни.

Общественность в Великобритании также поражена жестокостью мужчины и женщины и требует более жесткого наказания. Генеральная прокурор Сьюелла Брейверман заявила, что уже обратилась в апелляционный суд с просьбой пересмотреть приговор паре.