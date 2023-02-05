В Индии арестовали более 2200 мужчин в рамках кампании по борьбе с детскими браками

В индийском штате Ассам полиция арестовала более двух тысяч мужчин, женившихся на несовершеннолетних девушках, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию и чиновников.

Кампанию по борьбе с детскими браками накануне анонсировал главный министр штата Химанта Бисва Сарма. В своем твите он подчеркнул твердое намерение местных властей покончить с этой проблемой в регионе. Сами браки с несовершеннолетними девушками он назвал «непростительным и гнусным преступлением».

По словам министра, за два дня были арестованы больше 2200 мужчин. В свою очередь начальник полиции штата Гьянендра Пратап Сингх сообщил журналистам, что правоохранительные органы зарегистрировали больше четырех тысяч дел о браках с несовершеннолетними, фигурантами которых являются около восьми тысяч человек.