В Индии арестовали более 2200 мужчин в рамках кампании по борьбе с детскими браками

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В индийском штате Ассам полиция арестовала более двух тысяч мужчин, женившихся на несовершеннолетних девушках, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию и чиновников.

Кампанию по борьбе с детскими браками накануне анонсировал главный министр штата Химанта Бисва Сарма. В своем твите он подчеркнул твердое намерение местных властей покончить с этой проблемой в регионе. Сами браки с несовершеннолетними девушками он назвал «непростительным и гнусным преступлением».

Sonali Begum, 17, stands inside her home as she cries explaining how her husband Siddique Ali, 23, was picked up by the police, at her rented house in Guwahati, India, Saturday, Feb. 4, 2023. Indian police have arrested more than 2,000 men in a crackdown on illegal child marriages in involving girls under the age of 18 a northeastern state. Begum is seven months pregnant. (AP Photo/Anupam Nath)

AP Photo/Anupam Nath

По словам министра, за два дня были арестованы больше 2200 мужчин. В свою очередь начальник полиции штата Гьянендра Пратап Сингх сообщил журналистам, что правоохранительные органы зарегистрировали больше четырех тысяч дел о браках с несовершеннолетними, фигурантами которых являются около восьми тысяч человек.

  • Согласно индийскому семейному кодексу, браки для женщин в стране разрешены с 18 лет, для мужчин — с 21 года. Также на рассмотрении в индийском парламенте находится законопроект, предусматривающий повышение возраста вступления в брак для женщин с 18 до 21 года. Как отмечала министр по делам женщин и развития детей Индии Смрити Ирани, эта инициатива позволит девочкам завершить свое образование и добиться экономической независимости, а также достичь физической и психологической зрелости. // Медуза
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