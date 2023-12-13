Важливо! Що необхідно зробити українцям у Чехії до кінця року

Українським біженцям у Чехії до кінця 2023 року треба владнати деякі питання із документами. Зокрема, йдеться про право на керування автомобілем та отримання соцвиплат.

Що треба зробити українцям у Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

У Чехії із 1 січня 2024 року реєстрація автомобілів із українськими номерами стає обов’язковою. Якщо не оформити реєстрацію транспортного засобу у спеціальному реєстрі до кінця року, це вважатиметься правопорушенням та каратиметься штрафом.

Українцям, які у Чехії отримують пенсії та соцвилати із України, необхідно проходити фізичну ідентифікацію особи. Процедура потрібна, щоб перевірити, чи дійсно людина, якій призначені пенсійні або соціальні виплати від держави, є живою та отримує гроші.

Якщо людина перебуває за межами України, пройти ідентифікацію можна так:

в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Авторизуватись на порталі можна за допомогою електронного підпису “Дія.Підпис”.

у закордонній дипломатичній установі України можна отримати документ про те, що особа є живою. Засвідчення із письмовою заявою у довільній формі про продовження виплати пенсії надсилають поштою до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку. Подати ці документи можна також через портал електронних послуг ПФУ. До заяви слід додати копію документу про посвідчення факту, що особа є живою, з використанням електронного цифрового підпису.

Найближчим часом органи Пенсійного фонду України планують проведення ідентифікації та верифікації особи за допомогою відео зв’язку. Тоді необхідно буде показати документи, що посвідчують особу.

Серед важливих для українців у Чехії речей, до яких треба почати підготовку – продовження тимчасового захисту та подача податкової декларації.

Зокрема, реєстрація на продовження тимчасового захисту до 2025 року розпочнеться у січні 2024 року. Процедура буде подібною до минулорічної. Онлайн-реєстрація триватиме до 15 березня 2024 року. Після цього тимчасовий захист продовжиться до 30 вересня 2024 року. Після здійснення онлайн-реєстрації треба буде відвідати відділення OAMP, де вклеять візову наклейку, яка продовжить тимчасовий захист до кінця березня 2025 року.

На початку року у Чехії треба подавати податкову декларацію за минулий рік. Це роблять і наймані працівники, і студенти, і пенсіонери. Треба підготувати довідку про доходи за минулий рік, заповнений формуляр “Daň z příjmů fyzických osob”, посвідчення особи. Подати декларацію можна особисто у податковій за місцем проживання або надіслати поштою.