Венгрия путинского награжденца усиливает охрану границы с Украиной
Вооруженные силы Венгрии должны быть готовы как к защите границ, так и в гуманитарной миссии в случае эскалации конфликта.
Венгрия планирует усилить охрану границы с Украиной и направить туда дополнительные военные силы.
Об этом заявил министр обороны Венгрии Тибор Бенко, говорится в сообщении венгерского Министерства обороны.
По его словам, Вооруженные силы Венгрии должны быть готовы как к защите границ, так и к гуманитарной миссии в случае эскалации конфликта.
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«Чтобы усилить охрану границы, я приказал достаточному количеству военных сил и техники расположиться в восточной части Венгрии. В ближайшие дни на дорогах будут задействованы технические средства и походные колонны для создания военной группировки в восточной части страны», — сказал Бенко.