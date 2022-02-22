Венгрия путинского награжденца усиливает охрану границы с Украиной

Вооруженные силы Венгрии должны быть готовы как к защите границ, так и в гуманитарной миссии в случае эскалации конфликта.

Венгрия планирует усилить охрану границы с Украиной и направить туда дополнительные военные силы.

Об этом заявил министр обороны Венгрии Тибор Бенко, говорится в сообщении венгерского Министерства обороны.

По его словам, Вооруженные силы Венгрии должны быть готовы как к защите границ, так и к гуманитарной миссии в случае эскалации конфликта.

Министр обороны подчеркнул, что безопасность венгерского народа является первоочередной задачей.

«Чтобы усилить охрану границы, я приказал достаточному количеству военных сил и техники расположиться в восточной части Венгрии. В ближайшие дни на дорогах будут задействованы технические средства и походные колонны для создания военной группировки в восточной части страны», — сказал Бенко.

УНИАН