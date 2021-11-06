Вибух бензовоза у Сьєрра-Леоне: загинуло більше 90 людей

У Сьєрра-Леоне кількість загиблих внаслідок вибуху бензовоза у столиці країни Фрітауні зросла до щонайменше 92 осіб, десятки інших зазнали серйозних травм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Уточнюється, що вибух стався після того, як чималий натовп зібрався на місці аварії, щоб зібрати пальне, що витікало з бензовоза.

У моргу місцевої лікарні Коннот повідомили, що до ранку суботи до них привезли тіла 92 загиблих.

Водночас точна кількість постраждалих внаслідок вибуху наразі невідома, оскільки пацієнтів доставляли до медзакладів по всьому столичному регіону.

Як повідомлялося, у столиці Сьєрра-Леоне пізно ввечері 5 листопада сталося зіткнення бензовоза з іншим транспортним засобом на перехресті неподалік супермаркету. Раніше була інформація, що внаслідок вибуху бензовозу загинули 84 особи. // Укрінформ