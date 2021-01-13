Вице-президент США отказался отстранять Трампа от власти

Вечером 12 января вице-президент США Майк Пенс отказался отстранить Дональда Трампа от власти.

Как сообщалось, к этому его призывали лидеры демократов в Палате представителей. Нижняя палата Конгресса США приняла 12 января резолюцию, в которой Пенсу предлагалось воспользоваться 25-й поправкой к конституции США и объявить Трампа неспособным исполнять обязанности главы государства.

«Я не считаю, что такой курс действий отвечает интересам нашей нации или согласуется с нашей конституцией», — написал Пенс в письме, адресованном спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Он подчеркнул, что решение об отстранении президента в данном случае выходит за рамки его полномочий. «Это могло бы создать ужасный прецедент», — считает Пенс. Он призвал демократов прекратить «политические игры», «снизить температуру и объединить страну».

Известно, что Трамп и Пенс встречались 11 января — впервые после захвата сторонниками действующего президента Капитолия в Вашингтоне. В тот день, 6 января, Трамп обвинил Пенса в трусости, поскольку вице-президент отказался воспользоваться возможностью не признать итоги выборов, состоявшихся 3 ноября.

Как сообщают американские СМИ, встреча Трампа и Пенса прошла спокойно. Они обсуждали действия членов президентской администрации в ходе подготовки к инаугурации Джо Байдена 20 января. Вопрос о 25-й поправке даже не упоминался.

Теперь Палата представителей намерена рассмотреть вопрос об объявлении импичмента Трампу. Демократы обвиняют его в «подстрекательстве к восстанию» и создании угрозы национальной безопасности США в связи с событиями 6 января. Они считают, что Трамп несет личную ответственность за захват Капитолия, массовые беспорядки и гибель пяти человек. Впервые в истории страны в отношении президента инициируется вторая процедура импичмента подряд. Первый импичмент Трампу Палата представителей объявила осенью 2019 года в связи с так называемым «Украинагейтом», однако Сенат тогда не поддержал нижнюю палату Конгресса.

Во вторник, 12 января, Трамп отверг обвинения в подстрекательстве. Он заявил журналистам, что его речь на митинге в Вашингтоне 6 января была «абсолютно приемлемой». Действия демократов при этом он назвал продолжением «охоты на ведьм». // Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»