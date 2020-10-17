Во Франции родственник ученика обезглавил учителя истории

Опубликовано

Во Франции в городе Конфлан-Сент-Онорин мужчина совершил нападение на учителя истории и обезглавил его.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию французской полиции.

Во Франции мужчина обезглавил учителя истории

Правоохранители обнаружили обезглавленное тело мужчины недалеко от школы.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, жертвой нападения стал преподаватель истории в местной школе. Подозреваемый — родственник одного из учеников.

Правоохранители нашли подозреваемого — 48-летнего гражданина Алжира — и открыли по нему огонь, поскольку тот угрожал им ножом.

Like

Метки:

Читайте также: