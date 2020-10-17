Во Франции родственник ученика обезглавил учителя истории

Во Франции в городе Конфлан-Сент-Онорин мужчина совершил нападение на учителя истории и обезглавил его.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию французской полиции.

Правоохранители обнаружили обезглавленное тело мужчины недалеко от школы.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, жертвой нападения стал преподаватель истории в местной школе. Подозреваемый — родственник одного из учеников.

Правоохранители нашли подозреваемого — 48-летнего гражданина Алжира — и открыли по нему огонь, поскольку тот угрожал им ножом.