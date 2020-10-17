Во Франции родственник ученика обезглавил учителя истории
Во Франции в городе Конфлан-Сент-Онорин мужчина совершил нападение на учителя истории и обезглавил его.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию французской полиции.
Правоохранители обнаружили обезглавленное тело мужчины недалеко от школы.
Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, жертвой нападения стал преподаватель истории в местной школе. Подозреваемый — родственник одного из учеников.
Правоохранители нашли подозреваемого — 48-летнего гражданина Алжира — и открыли по нему огонь, поскольку тот угрожал им ножом.Tweet