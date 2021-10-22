Вводил в артерии воздух: медбрата признали виновным в убийстве пациентов

Техасского 37-летнего медбрата Уильяма Дэвиса признали виновным в убийстве четырех пациентов. По информации следствия, он вводил в артерии своих пациентов воздух.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Известно, что в период с июня 2017 по январь 2018 медбрат уколол воздух в артерии четырем мужчинам, в результате они умерли. В медкарте пациентов сказано, что смерть наступила от повреждения головного мозга.

“Все они успешно восстанавливались после операций и врачи не понимали, почему состояние пациентов резко ухудшилось. На компьютерной томографии в их мозге обнаружили воздух. Выступающий в суде эксперт заявил, что исключает другие возможные причины смерти, кроме проникновения воздуха в артерии”, — сказано в сообщении.

Во время судебного разбирательства было воспроизведено видео с камер безопасности, на котором Дэвис входит в комнату одного из пациентов, чей сигнал кардиомонитора раздался только через три минуты. Позже он умер от инъекции.

Адвокат медбрата утверждал, что доказательств умышленного убийства нет, а в больнице были “серьезные нарушения” и его подзащитный стал “козлом отпущения”.

Выступая в ходе судебного разбирательства, Джейкоб Путман, окружной прокурор округа Смит в Техасе, сказал, что “Оказывается, что больница является идеальным местом для сокрытия серийного убийцы”.

Теперь прокуроры будут требовать смертной казни для Дэвиса, который, как они утверждают, “наслаждался” убийствами. Сейчас мужчина находится под стражей.