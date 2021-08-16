Выяснились подробности биографии убийцы, сжегшего в Подмосковье учительницу музыки

Преподавал физику, потом спился

Подробности задержания подозреваемых в поджоге дома пожилой учительницы по музыке и ее брата в Новой Москве стали известны «МК». Напомним, 12 августа неизвестные проникли в частный дом, связали педагога и устроили пожар, в результате которого пожилая женщина погибла.

Как уже сообщалось, перед смертью 76-летняя Светлана Леонидовна успела прошептать чудом выжившему 74-летнему двоюродному брату имя одного из злодеев, так как она его узнала. Это был ее бывший ученик, 27-летний житель Балаклавского проспекта. В школьные годы парень посещал музыкальную школу, где трудилась женщина, и брал уроки по скрипке

Оперативники установили личность подозреваемого и пошли по следу. В квартире, где прописан мужчина, находился его 73-летний отец. Он разговаривал с сыном по телефону 11 августа и, разумеется, не был в курсе кровавых планов.

Соседи характеризовали семью не совсем положительно. Глава семейства, ученый-физик, родом из Йошкар-Олы, много лет назад приехал с сыном в Москву, а мать навещала мужчин время от времени. Жильцы вспоминают, как иногда встречали подростка заплаканным на лестничной клетке, при этом на теле мальчика виднелись ушибы. Парень закончил высшее учебное заведение, в его послужном списке — ряд побед в олимпиадах по физике. До января этого года мужчина работал преподавателем физики, но был вынужден уйти из учебного заведения, в том числе из-за вредных привычек. На некоторое время он уехал домой к матери, а в начале июля вернулся в Москву. Воспользовавшись тем, что отец был в отъезде, мужчина стал водить в гости своих не всегда трезвых друзей. В результате квартира превратилась в свинарник, исчезла дорогая аппаратура. Отец парня даже написал заявление в полицию.

Вероятнее всего, во время этих посиделок мужчина познакомился с 38-летним соседом по подъезду. В начале года этот мужчина с женой и дочкой дошкольного возраста снял квартиру этажами выше. Соседи не знали про богатую криминальную судьбу новоиспеченного жильца (он судим за убийство и грабеж). Впрочем, мужчина и без того производил негативное впечатление. Вероятнее всего, новый жилец склонил молодого педагога на криминальные «подвиги». Тот вспомнил о своей пожилой учительнице и решил ограбить ее, а рецидивист вызвался ему помочь.

Задержали обоих на станции Ожерелье — сыщики сняли подозреваемых с электрички. Вероятно, они хотели податься на юг. // МК