З Литви висилають колишнього соратника Януковича

Соратника українського експрезидента-втікача Віктора Януковича Андрія Кравця, який із сім’єю знайшов притулок у Литві, висилають з країни.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє портал Delfi.

За даними Департаменту держбезпеки Литви (ДДБ), 2010 року, коли Янукович здобув перемогу на виборах в Україні, Кравець став головою ДУС, його називали “завгоспом Януковича”. Він дбав про різні побутові питання.

“Кравець з дружиною Мариною Пелих брали участь у присвоєнні режимом Януковича щонайменше 35 млрд євро з бюджету України, займалися фінансами президента, розкішшю його особняка”, – сказано у документі ДДБ.

“Після втечі Януковича Кравець із дружиною також залишили Україну”, – зазначає ДДБ.

У 2014 році Кравець із сім’єю отримав посвідку на проживання у Литві, він провів в країні майже 10 років, заснував бізнес. Служби звернули на нього увагу на початку 2023 року через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

“За оцінкою ДДБ, Кравець та Пелих підтримували зв’язки з оточенням Януковича, працювали на його проросійський режим, тому мали бути лояльними щодо Росії та її агресивної зовнішньої політики, яка становить загрозу нацбезпеці Литви. Російські служби можуть використовувати Кравця та Пелих у своїх цілях як лояльних та надійних осіб”, – сказано у документі ДДБ від 6 лютого 2023 року.

На підставі цього документа Департамент міграції 4 березня 2023 року ухвалив рішення не продовжувати дію посвідки на проживання Кравця та членів його сім’ї. Кравець оскаржив це рішення у судах усіх можливих інстанцій, крапку у його справі поставив Головний адміністративний суд Литви минулого тижня.

Кравець запевняв, що оцінку ДДБ побудовано лише на припущеннях, насправді він підтримує Україну.

Проте суди відхилили його аргументи як необґрунтовані. На думку суду, той факт, що Кравець та Пелих займаються бізнесом і не були засуджені в Україні, не означає, що їхні зв’язки з Януковичем і його оточенням перервалися, і що вони не загрожують нацбезпеці країни.