Задержан домработник, растлевавший детей российской певицы

Все происходило в элитном коттедже семьи на западе Подмосковья

Домработник, который верой и правдой служил в семье музыкантов, живущей в элитном поселке на западе Подмосковья, оказался педофилом. Извращенец записывал порноролики с участием детей хозяев!

Как удалось выяснить «МК», мерзкая ситуация возникла в семье певицы, когда-то выступавшей в дуэте с популярным рэп-исполнителем. Ее отец – известный композитор.

На днях артистка обратилась в отдел полиции с заявлением на своего помощника по хозяйству о совращении им ее маленьких детей — пятилетнего сына и семилетней дочки. 60-летнего гражданина Таджикистана взяли на работу около двух лет назад – семья была знакома с этим человеком и ранее. Мужчина делал все с душой, нареканий к нему почти не было. Дети быстро подружились с ним, они вместе ходили гулять, вместе играли дома. Когда родители днем иногда уезжали по работе, то оставляли детей на него. В общем, ничего не предвещало беды.

Где-то в начале июня дочка рассказала маме, как дядя Рустам (все имена изменены) поиграл с братом в «интересную игру». Родители очень встревожились, но не стали предпринимать каких-то мер, посчитав, что нельзя бездоказательно обвинять человека, да и дети иногgtljда любят выдумывать всякие небылицы. А когда в конце октября женщина увидела в телефоне своего ребенка видео порнографического содержания, то решила просто выгнать домработника. Папа ребятишек был в отъезде, и мама решила дождаться его, чтобы принять более взвешенное решение. А параллельно попыталась разговорить детей, и от услышанного у нее волосы встали дыбом. Родители написали заявление. В ходе расследования сыщики установили, что Рустам под предлогом игры далеко не один раз заставлял детей ублажать себя. Сыщики вместе с родителями разыграли оперативную комбинацию и заставили злодея вернуться на место преступления, где и задержали.

Сейчас решается вопрос о его аресте. Теперь педофилу придется поиграть совсем в другие «игры».