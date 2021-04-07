Жена-уголовница зарезала мужа и подругу, которых застала «на месте преступления»

Классическая сцена – муж в постели с любовницей – закончилась двойным убийством в подмосковсном Красногорске. Обманутая женщина, которая сама недавно привела в дом соперницу, нанесла обоим смертельные ножевые ранения.

Как стало известно «МК», 53-летняя жительница Красногорска Елена (все имена изменены) пригласила пожить в своей квартире подругу и коллегу Татьяну, у которой были временные жилищные трудности. Татьяна с радостью приняла предложение. Елена познакомила Татьяну с мужем Евгением, и они стали жить втроем. Легкий флирт между хозяином и гостьей постепенно перерос в страстный роман. Со временем Елена начала подозревать своего мужчину в связи с подругой. Периодически у них вспыхивали скандалы на этой почве.

5 апреля днем Елена и Евгений снова поссорились. В этот момент все трое были дома. Елене не нравились знаки внимания, который благоверный оказывал квартирантке. Тогда Евгений просто выгнал жену из дома.

Как только подозрительная супруга ушла, любовники решили отметить это дело. А чуть позже, изрядно выпив, Евгений и Татьяна оказались на семейном ложе. Однако в самый разгар плотских утех дверь квартиры неожиданно распахнулась. Это была Елена. Услышав громкие стоны, она ринулась в спальню, где ее взору предстали бесстыжие изменники. Тогда Елена побежала на кухню, схватила нож и вернулась в комнату. Первый удар — прямо в сердце — получил Евгений, второй приняла на себя подруга. От полученных ранений оба скончались на месте.

Немного успокоившись, Елена позвонила в полицию и сообщила об убийстве. Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная, следователем следственного отдела по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

В настоящее время по уголовному делу следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия, изъят нож, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также известно, что подозреваемая уже была судима за покушение на убийство.