Женщина отравила экс-возлюбленного и его невесту перед свадьбой

В результате отравления скончалась собака, а четверо взрослых и ребенок находятся в тяжелом состоянии.

В Бразилии женщина отравила конфетами экс-возлюбленного и его невесту за три дня до свадьбы.

Об этом сообщает Daily Mail.

35-летний Дион Квирино и его 27-летняя невеста Аманда Кассия Лопес из штата Минас-Жейрас получили посылку с шоколадными конфетами в пятницу, 24 сентября. Они сразу же попробовали сладости и угостили ними родственников, включая двухлетнего ребенка.

Через некоторое время все, кто пробовал угощения, почувствовали недомогание и были госпитализированы.

В результате отравления скончалась собака, а четверо взрослых и ребенок находятся в тяжелом состоянии.

Подозреваемой в отравлении оказалась бывшая невеста Квирино. Женщина не смогла смириться с помолвкой возлюбленного. Ее уже задержали.

Сейчас полиция проводит проверку записей с камер видеонаблюдения и телефонов жертв и курьера, доставившего ядовитые конфеты.

Каким именно веществом была отравлена семья, пытаются выяснить врачи.

Напомним, в итальянском городе Бра женщина несколько месяцев подсыпала успокоительное в кофе коллеги, чтобы не потерять работу.

В итоге Марианжделу Черрато приговорили к 4 годам заключения.

Во время рассмотрения дела Черрато призналась, что таким образом хотела устранить Бордон с работы, так как надеялась избежать сокращения. // УНИАН