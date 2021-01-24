Женщина расстреляла пятерых своих детей из дробовика и сожгла дом
В США жительница штата Вирджиния США Ореанна Майерс расстреляла своих пятерых детей из дробовика и подожгла дом. Затем убившая собственных детей женщина сгорела вместе с их телами.
Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.
Издание сообщает, что отец семейства уехал на неделю из дома, чтобы пожить у родственников. По его словам, у него сломалась машина и он не мог добираться до работы от своего дома.
За пару часов до трагедии мужчина получил от жены сообщение с текстом: «Тебе не к кому возвращаться, только к трупам!».
После этого мужчина забил тревогу, но дома вместо детей и жены обнаружил сгоревшие руины.
Следователи нашли на месте записки, в которых женщина писала, что страдает психическим заболеванием.
Известно, что самому младшему из погибших детей был год, старшему — семь лет.
Причины случившегося выясняются. Известно, что ранее женщина не обращалась к психиатру. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»
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