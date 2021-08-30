Жену убитого греческого посла в Бразилии приговорили к 31 году тюрьмы

Бразильский суд приговорил Франсуазу Амиридис к 31 году тюрьмы по делу об убийстве ее мужа, посла Греции в Бразилии.

фото, AFP / Франсуаза Амиридис (на фото рядом с сопровождавшим ее полицейским) прожила в браке с греческим послом больше десяти лет

В 2016 году обугленные останки Кириакоса Амиридиса были обнаружены в багажнике сгоревшего автомобиля в Рио-де-Жанейро. Его жена Франсуаза де Соуза Оливейра, как выяснилось, до этого завела роман с офицером военной полиции Серхио Гомешем.

В итоге Гомеш признался в убийстве посла по заказу женщины, его приговории к 22-летнему заключению. В конце трехдневного судебного заседания судья назвал их преступление «зверским». Еще один подсудимый — Эдуардо Морейра Тедески ди Мело — родственник Гомеша, был оправдан по делу об убийстве, но был приговорен к тюремному сроку за помощь в сокрытии тела.

Фото, Getty Images / Тело посла нашли в сгоревшей машине, которую он взял напрокат

59-летний Амиридис работал консулом в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год и вернулся в Бразилию в должности посла в год своего убийства. Он женился на Франсуазе, которая была младше его почти на 20 лет, в 2004 году, у пары есть дочь.

Перед смертью Амиридис отправился из столицы страны города Бразилиа в пригород Рио-де-Жанейро Нова Игуасу, чтобы провести рождественские праздники с женой и ее родителями. Франсуаза сначала обратилась в полицию, заявив об исчезновении мужа, утверждая, что он покинул квартиру без объяснения причин и уехал на арендованной машине.

Сгоревшая машина с трупом внутри была обнаружена под эстакадой на следующий день.

фото, Getty Images