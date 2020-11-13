Жители переходящей Азербайджану части Карабаха стали сжигать свои дома (видео)

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Жители ряда районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которые, в соответствии с трехсторонним заявлением Армении, Азербайджана и России, должны быть переданы азербайджанской стороне, сжигают свои дома.

Соответствующие видеозаписи и фотоматериалы появились в соцсетях. В частности, опубликовано большое количество фотографий и видео, на которых жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов, перед тем как покинуть территории, сжигают свои дома, магазины, другие постройки, передает «Интерфакс».

Жители переходящей Азербайджану части Карабаха стали сжигать свои домаС азербайджанской стороны интернет-пользователи, комментируя происходящее, отмечают, что в этих районах ранее проживали азербайджанцы, а армяне после их изгнания поселились в чужих жилищах. «Это дома изгнанных азербайджанцев, поэтому они и сжигают их чтоб сделать побольнее», — написала Самира Салимова.

Судя по одному из опубликованных роликов, тактику выжженной земли применяют военные. В кадре на фоне горящего дома стоит мужчина в камуфляжной форме и с автоматом.

В соответствии с трехсторонним соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Армяне также теряют один из главных (со стратегической и символической точек зрения) городов Карабаха — Шушу, которая была занята азербайджанцами 7-9 ноября. Столица Карабаха — Степанакерт — фактически останется под контролем армян. Он будет связан с Арменией коридором (Лачинский коридор), который будут охранять российские военные миротворческого контингента.

Азербайджан получит такой же охраняемый Россией коридор к Нахичеванской области — своему эксклаву, отделенному от основной территории Азербайджана территорией Армении.

В ночь на 10 ноября после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану, в Армении начались беспорядки и протесты. В Ереване соглашение было воспринято как капитуляция. Такую же оценку заключенному соглашению дал и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В столице Армении продолжаются массовые акции с требованием отставки Пашиняна, которого оппозиция обвинила в предательстве национальных интересов. В пятницу в Ереване намечен новый митинг оппозиции. Сам премьер-министр утверждает, что соглашение предусматривает лишь прекращение огня в условиях грозящей армянской армии военной катастрофы, а статус Карабаха еще предстоит определить в ходе дальнейших переговоров.

Несмотря на «капитуляцию» Армении, власти Азербайджана опасаются, что армяне могут перейти к партизанским действиям. Об этом, в частности, обмолвился в интервью РБК посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы. «Если кто-то будет лелеять мечту, что он закопает автомат, а потом когда-нибудь его опять откопает, пусть он эти мечты отставит в сторону», — сказал дипломат.

NEWSru.com

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