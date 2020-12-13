Жительница Молдовы «под кайфом» жестоко убила мать

В Молдове в городе Комрат произошел жуткий случай. Там 21-летняя девушка жестоко убила собственную мать и сбежала с места преступления.

Об этом пишет Deschide.

Выяснилось, что в момент убийства она несколько раз ударила мать ножом и вырезала у нее сердце. Женщины поссорились из-за того, что мать хотела отправить дочь на лечение в наркодиспансер.

После совершения преступления девушка бросила сердце матери на пол в кухне и сбежала с места трагедии. Позднее ее задержали полицейские у одного из друзей. Потрошительница находилась в состоянии наркотического опьянения. // Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»