Жительница российского Саратова выбросила своих детей из окна

Жительница Саратова выбросила из окна четвертого этажа двоих дочерей – 5 и 8 лет возрастом, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что дети госпитализированы в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в одном из домов на Новоастраханском шоссе. После того, как мать выбросила своих детей, она попыталась покончить с собой, но неудачно. Сейчас она госпитализирована.

Глава областной службы спасения Юрий Юрин в разговоре с местным «Взгляд-инфо» подтвердил эту информацию. В областном минздраве рассказали, что дети получили серьезные травмы, сейчас борятся за их жизнь.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии. // МК