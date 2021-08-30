Зустріч Зеленського та Байдена перенесли на 1 вересня

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня. Цю інформацію українській службі «Голосу Америки» підтвердили у Білому домі.

За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня. Тоді як 1 вересня у Володимира Зеленського у США були заплановані інші події.

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге — спочатку зустріч із президентом Байденом мала відбутись 30 серпня, однак згодом план змінили. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось «у зв’язку з розширенням програми візиту».

Посолка України в США Оксана Маркарова повідомила, що Володимир Зеленський перебуватиме у Вашингтоні два дні: 31 серпня і 1 вересня. Крім цього, вона поділилась деталями програми візиту українського президента.