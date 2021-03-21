Чем наша армия собирается выбивать российские танки

Нынче основным вооружением такого рода является противотанковый гранатомет РПГ-7. В начале войны на Донбассе очень массово использовались и одноразовые гранатометы — от РПГ-18 до РПГ-26, — однако по мере исчерпания складов их на линии фронта все меньше и меньше.

РПГ-7 — достаточно популярное противотанковое средство и активно применятся в конфликтах по всему миру. Однако в современной полноценной войне против противника, у которого есть современные танки с динамической защитой, это оружие уже устарело по своим характеристикам, пишет dsnews.ua.

Если остальные страны компенсируют этот недостаток созданием и производством новых зарядов — более эффективных как против танков, так и против не окопанной пехоты, то у нас нет подобного производства.

Параллельно по всему миру не отказываются и от одноразовых гранатометов, разработка и производство которых ведется достаточно активно. При этом страны с довольно небольшими военными бюджетами постоянно накапливают запасы противотанковых гранатометов. К примеру, Латвия только за 2017-2019 гг. закупила гранатометов и кумулятивных боеприпасов у шведской компании Saab Dynamics AB на 20 млн евро. Причем покупались как одноразовые 84-мм противотанковые гранатометы АТ4, так и боеприпасы к ранее полученным шведским Carl Gustav М2.

Последние также закупаются Литвой и Эстонией. Из свежих новостей — контракт эстонского министерства обороны на почти $12 млн на поставку в 2021-2022 гг. партии противотанковых гранатометов Carl Gustav M4 и боеприпасов к ним. Эта модификация отличается уменьшенной массой (7 кг против 14,2 кг у Carl Gustav М2), а также усиленной пробивной способностью и готовностью к применению перспективных программируемых боеприпасов. Все это вместе взятое позволяет эффективно бороться с самыми современными российскими танками.

В самой же России в 2012 г. на вооружение были приняты мощные одноразовые противотанковые гранатометы РПГ-28 и РПГ-30, способные пробивать до 750 мм брони за слоем динамической защиты танка. Хотя сделано это было за счет простого увеличения калибра гранаты и увеличения общей массы гранатомета, что в условиях маневренной войны негативно сказывается на эффективности применения.

В Украине же, повторимся, возможностей для производства гранатометных выстрелов нет. Все, что удалось за последние годы, это запустить в серийное производство и принять на вооружение 93-мм одноразовый динамореактивный пехотный огнемет РПВ-16. Однако это не о противотанковой обороне как таковой — речь об оружии, заточенном под ведение боев в условиях городской застройки.

Поэтому остается только путь закупки зарядов для РПГ-7, который хорош в воюющей стране, когда оружие нужно здесь и сейчас, однако для полноценного развития нужны или закупки противотанковых гранатометов западного производства, или разворачивание лицензионного производства. Так, например, поступила Польша, которая при помощи болгарских предприятий планирует запустить производство аналога советского РПГ-22 (на который у Софии есть лицензия) BULSPIKE. На нем установлены более современные прицельные устройства, вес составляет 3,4 кг вместе с 72,5-мм снарядом ПГ-22, при этом дальность поражения целей увеличилась до 500 м. Он является многоразовым, но перезарядку нужно производить не в войсковом подразделении, а на предприятии, обладающем соответствующей лицензией.

В завершение отметим, что противотанковые гранатометы являются только низовой ступенью противотанковой обороны. Одноразовые — это прежде всего индивидуальное оружие «последнего шанса», а ПГ-7 — уровня отделения. Причем их эффективность даже с современными гранатами оставляет желать лучшего, хотя благодаря массированному применению они могут представлять реальную опасность для вражеских танков.

Дальше идет уже уровень роты — легкие противотанковые ракетные комплексы. Ситуация с ними в ВСУ, как благодаря поставкам из США, так и разворачиванию массового производства на отечественных предприятиях, за последние годы значительно улучшилась. Но это оружие дорогое, а армии нужны более дешевые гранатометы. И разговор об этом нужно вести уже сегодня, чтобы надеяться на результат в ближайшие годы.

Автор: Михаил Жирохов, военный эксперт; dsnews.ua