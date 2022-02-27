«Это вопрос выживания не только Путина, но и ФСБ». Версия о причине войны с Украиной

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Четвертый день продолжается российское вторжение в Украину. Российские военные обстреливают Киев, Харьков и другие города, в том числе жилые кварталы, и подошли к Киеву. Обстреляны Ворзель и другие пригороды Киева, шли бои за Гостомель. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Москве с призывом начать переговоры, на что пресс-секретарь Владимира Путина сказал, что Москва готова направить делегацию в Минск. Однако после этого вышло новое обращение Путина, в котором он призвал украинских военных совершить государственную измену и «брать власть в свои руки». Также он назвал руководство Украины «шайкой наркоманов и неонацистов».

Об этом пишет телеканал Настоящее Время (создан компанией RFE/RL при участии Голоса Америки).

Зарево от пожара после обстрела российскими войсками Киева, 26 февраля 2022 года

Зарево от пожара после обстрела российскими войсками Киева, 26 февраля 2022 года

Кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям и безопасности Павел Лузин пояснил в разговоре с Настоящим Временем, что вторжение России в Украину может быть не «личной психопатией» Владимира Путина, о чем много говорили в последние дни, а заговором со стороны сотрудников ФСБ РФ, действующих и бывших. «Я так понимаю, они решили реализовать свою идею деглобализированной России, что пора заканчивать со всеми этими играми последних 30 лет и надо прижимать к ногтю все постсоветское пространство и, в общем-то, закупориваться», – говорит он. Он также призывает не недооценивать наложенные на Россию санкции: они, по его словам, должны «придушить» российский ВПК.

– Вы не так давно говорили, что война России с Украиной «невозможна». Почему вы в нее не верили?

– Я как исследователь несу полную ответственность за это, это была моя ошибка, недоучет внутриполитической ситуации в России. Потому что с внешнеполитической точки зрения эти действия абсолютно иррациональные. И, в общем-то, это внешнеполитическая катастрофа. Простите меня за выражение, но мы спустили в унитаз всю российскую внешнюю политику и экономику вместе с ней заодно.

– А почему так произошло?

– На самом деле вот сейчас уже задним числом мы все это наблюдали в последние пару-тройку лет, но в единую картину это не складывалось. Суть в том, что внешнеполитической рациональности в этих действиях нет никакой. Но мы помним, в 2020 году в России меняли Конституцию, принимали поправки и так далее. Это должно было перезапустить систему и политическую, и экономическую, но не перезапустило.

И новая Конституция, несмотря на то, что она почти два года есть – не все законы под нее еще вообще даже приняты. И драйва система не получила. Но при этом нарастал износ от конфликта, в котором с 2014 года мы находимся, фактически в состоянии войны с Украиной и в конфронтации с Западом. Износ системы, и очень сильно на ситуацию влияли западные санкции.

А в прошлом году, с начала прошлого, 2021 года буквально, стали появляться признаки, что внутри власти идет какая-то острая идеологическая дискуссия о том, что делать дальше вообще. В прошлом году впервые начали звучать алармистские высказывания от руководителей некоторых госкорпораций, что санкции очень больно на нас давят, душат. При том что, в общем-то, эти же руководители лет 5 назад говорили, что мы со всем справимся, не надо переживать. И в этом всем контексте дискуссия внутри власти о том, что делать, происходит еще параллельная разбалансировка. По ВПК это видно было: по военным расходам, по космонавтике, на что американцы сделали упор в санкциях своих вчера. А ВПК и космонавтика – деиндустриализация Россия в долгосрочной перспективе.

– То, то мы сейчас наблюдаем в Украине и непосредственно уже на подступах к Киеву, как вы можете это объяснить, описать с военной точки зрения?

– С военной точки зрения, официально заявленной, какой-то «денацификация» – это безумие. И очень хочется объяснить это личной психопатией Владимира Путина.

Но у меня ощущение, что это не личная психопатия Владимира Путина, потому что все эти его слова о «нацистах» – это слова любого полковника, майора ФСБ в любом региональном управлении.

Я более чем уверен, что в общем-то мы имеем дело с внутриполитической ситуацией, когда ФСБ не просто пытается участвовать в идеологической дискуссии, а совершило действие. Потому что сотрудники ФСБ, действующие, бывшие – присутствуют не только абстрактно во власти в России. Они и в Генштабе, и в корпорациях сидят. И, в общем-то, они, я так понимаю, решили реализовать свою идею деглобализированной России. Идею о том, что пора заканчивать со всеми этими играми последних 30 лет и надо прижимать к ногтю все постсоветское пространство и, в общем-то, закупориваться и выживать дальше.

– Когда вы говорите про «все постсоветское пространство» – вы думаете, что Кремль пойдет дальше?

– Имеется в виду – в разных степенях. Одно дело Евразийский экономический союз, другое дело – Беларусь. И вот сейчас Украина. Потому что мы же понимаем, что речь идет не о том, что вот эти люди собираются свергнуть какого-то нехорошего Зеленского и после этого уйти домой восвояси. Нет, это речь о том, чтобы подчинить Украину России и чтобы реинтегрироваться вместе в единое славянское, не знаю, государство, империю.​

Новая атака России на Украину: первый день – в фотографиях (фотогалерея)

Новая атака России на Украину: первый день – в фотографиях (фотогалерея)

– Как думаете, какие дальше будут военно-политические действия? Зеленский уже неоднократно обращался к Путину с требованием сесть за стол переговоров. Сегодня в Кремле наконец-то хоть что-то ответили: они предлагают для этого вообще Минск как переговорную площадку, обозначили какой-то круг людей, которые могут быть со стороны Кремля. Что может быть дальше?

– Если информация Вооруженных сил Украины об организованном сопротивлении, о потерях Вооруженных сил России верна или хотя бы приблизительно верна (Минобороны Украины сообщило, что было подбито 80 танков, более 500 БМП, сбито 7 вертолетов, убито и ранено более 2800 человек), то, я думаю, Кремль на фоне еще вчерашних тоже санкций заинтересован в том, чтобы все-таки начинать как-то отползать.

Хотя у меня надежда на это небольшая, потому что по ходу они закусили удила. И, в общем-то, тут вопрос уже о внутриполитическом выживании не одного человека, Путина. Тут вопрос о выживании той части российского правящего класса, которую составляют сотрудники ФСБ в количестве десятков или полутора сотен тысяч человек.​

– Сейчас, наверное, многие задаются вопросом, обычные граждане: почему США, Европа ввели такие беззубые санкции в отношении Кремля?

– Я бы не сказал, что это санкции беззубые.

– Но когда они еще будут действовать? Вы же понимаете, что если это вводится, то это не действие сегодняшнего дня, это не остановит войну сегодня?

– Это сегодня не остановит войну, но это должно удушать Россию на горизонте 5-10 лет.

– Да, но люди гибнут сейчас – вот о чем мы говорим. Почему сейчас они ничего не делают?

– Сейчас это должны делать украинские военные и силы самообороны. Я так понимаю, расчет американцев, британцев на это, в конце концов, американские инструкторы все эти 8 лет работали в Украине, британские специалисты работали в Украине, готовили украинскую армию. Украинская армия имеет опыт боевых действий, с российской армией она умеет воевать. По крайней мере, мы видим, что она умеет это делать, и будем надеяться, что она будет продолжать это делать, и что украинское государство продолжит существовать примерно в границах, в которых оно должно существовать, в которых оно нарисовано на карте. И поэтому Запад так действует: санкции не беззубые, санкции тяжелые будут, это фактически курс на деиндустриализацию России.

– Но это на 10 лет перспектива, так что еще непонятно…

– Я объясню. Смотрите, есть военная система ГЛОНАСС, глобальная навигационная система, по которой эти все ребята. Если они, конечно, навигатор GPS не прикрутили себе на кабину, они именно по ней летают и бомбят, и ракеты тоже наводят по этой системе. Но эта система, допустим, на сегодняшний день у нее должно быть 9 спутников нового поколения, а там пока только 2. И с новыми санкциями эта система продолжает деградировать, то есть к середине 2020-х годов от нее может не так много чего остаться.

И американцы с Западом вместе консолидированно бьют в эту точку, они бьют по ВПК, они бьют по космонавтике, по всей ракетно-космической отрасли. Ведь именно ракетно-космическая отрасль выпускает «Искандеры», то, что сейчас прилетает в Украину, прилетало, особенно утром 24 февраля. Соответственно, надо эту отрасль придушить в конечном счете, она должна загнуться. Эту мысль я прекрасно понимаю, потому что я прекрасно знаю, о чем последние 2-3 года спрашивали коллеги зарубежные, американские, о чем мы на всяких семинарах говорили все это время.

Крым.Реалии

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