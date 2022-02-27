«Это вопрос выживания не только Путина, но и ФСБ». Версия о причине войны с Украиной

Четвертый день продолжается российское вторжение в Украину. Российские военные обстреливают Киев, Харьков и другие города, в том числе жилые кварталы, и подошли к Киеву. Обстреляны Ворзель и другие пригороды Киева, шли бои за Гостомель. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Москве с призывом начать переговоры, на что пресс-секретарь Владимира Путина сказал, что Москва готова направить делегацию в Минск. Однако после этого вышло новое обращение Путина, в котором он призвал украинских военных совершить государственную измену и «брать власть в свои руки». Также он назвал руководство Украины «шайкой наркоманов и неонацистов».

Об этом пишет телеканал Настоящее Время (создан компанией RFE/RL при участии Голоса Америки).

Кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям и безопасности Павел Лузин пояснил в разговоре с Настоящим Временем, что вторжение России в Украину может быть не «личной психопатией» Владимира Путина, о чем много говорили в последние дни, а заговором со стороны сотрудников ФСБ РФ, действующих и бывших. «Я так понимаю, они решили реализовать свою идею деглобализированной России, что пора заканчивать со всеми этими играми последних 30 лет и надо прижимать к ногтю все постсоветское пространство и, в общем-то, закупориваться», – говорит он. Он также призывает не недооценивать наложенные на Россию санкции: они, по его словам, должны «придушить» российский ВПК.

– Вы не так давно говорили, что война России с Украиной «невозможна». Почему вы в нее не верили?

– Я как исследователь несу полную ответственность за это, это была моя ошибка, недоучет внутриполитической ситуации в России. Потому что с внешнеполитической точки зрения эти действия абсолютно иррациональные. И, в общем-то, это внешнеполитическая катастрофа. Простите меня за выражение, но мы спустили в унитаз всю российскую внешнюю политику и экономику вместе с ней заодно.

– А почему так произошло?

– На самом деле вот сейчас уже задним числом мы все это наблюдали в последние пару-тройку лет, но в единую картину это не складывалось. Суть в том, что внешнеполитической рациональности в этих действиях нет никакой. Но мы помним, в 2020 году в России меняли Конституцию, принимали поправки и так далее. Это должно было перезапустить систему и политическую, и экономическую, но не перезапустило.

И новая Конституция, несмотря на то, что она почти два года есть – не все законы под нее еще вообще даже приняты. И драйва система не получила. Но при этом нарастал износ от конфликта, в котором с 2014 года мы находимся, фактически в состоянии войны с Украиной и в конфронтации с Западом. Износ системы, и очень сильно на ситуацию влияли западные санкции.

А в прошлом году, с начала прошлого, 2021 года буквально, стали появляться признаки, что внутри власти идет какая-то острая идеологическая дискуссия о том, что делать дальше вообще. В прошлом году впервые начали звучать алармистские высказывания от руководителей некоторых госкорпораций, что санкции очень больно на нас давят, душат. При том что, в общем-то, эти же руководители лет 5 назад говорили, что мы со всем справимся, не надо переживать. И в этом всем контексте дискуссия внутри власти о том, что делать, происходит еще параллельная разбалансировка. По ВПК это видно было: по военным расходам, по космонавтике, на что американцы сделали упор в санкциях своих вчера. А ВПК и космонавтика – деиндустриализация Россия в долгосрочной перспективе.

– То, то мы сейчас наблюдаем в Украине и непосредственно уже на подступах к Киеву, как вы можете это объяснить, описать с военной точки зрения?

– С военной точки зрения, официально заявленной, какой-то «денацификация» – это безумие. И очень хочется объяснить это личной психопатией Владимира Путина.

Но у меня ощущение, что это не личная психопатия Владимира Путина, потому что все эти его слова о «нацистах» – это слова любого полковника, майора ФСБ в любом региональном управлении.

Я более чем уверен, что в общем-то мы имеем дело с внутриполитической ситуацией, когда ФСБ не просто пытается участвовать в идеологической дискуссии, а совершило действие. Потому что сотрудники ФСБ, действующие, бывшие – присутствуют не только абстрактно во власти в России. Они и в Генштабе, и в корпорациях сидят. И, в общем-то, они, я так понимаю, решили реализовать свою идею деглобализированной России. Идею о том, что пора заканчивать со всеми этими играми последних 30 лет и надо прижимать к ногтю все постсоветское пространство и, в общем-то, закупориваться и выживать дальше.

– Когда вы говорите про «все постсоветское пространство» – вы думаете, что Кремль пойдет дальше?

– Имеется в виду – в разных степенях. Одно дело Евразийский экономический союз, другое дело – Беларусь. И вот сейчас Украина. Потому что мы же понимаем, что речь идет не о том, что вот эти люди собираются свергнуть какого-то нехорошего Зеленского и после этого уйти домой восвояси. Нет, это речь о том, чтобы подчинить Украину России и чтобы реинтегрироваться вместе в единое славянское, не знаю, государство, империю.​

– Как думаете, какие дальше будут военно-политические действия? Зеленский уже неоднократно обращался к Путину с требованием сесть за стол переговоров. Сегодня в Кремле наконец-то хоть что-то ответили: они предлагают для этого вообще Минск как переговорную площадку, обозначили какой-то круг людей, которые могут быть со стороны Кремля. Что может быть дальше?

– Если информация Вооруженных сил Украины об организованном сопротивлении, о потерях Вооруженных сил России верна или хотя бы приблизительно верна (Минобороны Украины сообщило, что было подбито 80 танков, более 500 БМП, сбито 7 вертолетов, убито и ранено более 2800 человек), то, я думаю, Кремль на фоне еще вчерашних тоже санкций заинтересован в том, чтобы все-таки начинать как-то отползать.

Хотя у меня надежда на это небольшая, потому что по ходу они закусили удила. И, в общем-то, тут вопрос уже о внутриполитическом выживании не одного человека, Путина. Тут вопрос о выживании той части российского правящего класса, которую составляют сотрудники ФСБ в количестве десятков или полутора сотен тысяч человек.​

– Сейчас, наверное, многие задаются вопросом, обычные граждане: почему США, Европа ввели такие беззубые санкции в отношении Кремля?

– Я бы не сказал, что это санкции беззубые.

– Но когда они еще будут действовать? Вы же понимаете, что если это вводится, то это не действие сегодняшнего дня, это не остановит войну сегодня?

– Это сегодня не остановит войну, но это должно удушать Россию на горизонте 5-10 лет.

– Да, но люди гибнут сейчас – вот о чем мы говорим. Почему сейчас они ничего не делают?

– Сейчас это должны делать украинские военные и силы самообороны. Я так понимаю, расчет американцев, британцев на это, в конце концов, американские инструкторы все эти 8 лет работали в Украине, британские специалисты работали в Украине, готовили украинскую армию. Украинская армия имеет опыт боевых действий, с российской армией она умеет воевать. По крайней мере, мы видим, что она умеет это делать, и будем надеяться, что она будет продолжать это делать, и что украинское государство продолжит существовать примерно в границах, в которых оно должно существовать, в которых оно нарисовано на карте. И поэтому Запад так действует: санкции не беззубые, санкции тяжелые будут, это фактически курс на деиндустриализацию России.

– Но это на 10 лет перспектива, так что еще непонятно…

– Я объясню. Смотрите, есть военная система ГЛОНАСС, глобальная навигационная система, по которой эти все ребята. Если они, конечно, навигатор GPS не прикрутили себе на кабину, они именно по ней летают и бомбят, и ракеты тоже наводят по этой системе. Но эта система, допустим, на сегодняшний день у нее должно быть 9 спутников нового поколения, а там пока только 2. И с новыми санкциями эта система продолжает деградировать, то есть к середине 2020-х годов от нее может не так много чего остаться.

И американцы с Западом вместе консолидированно бьют в эту точку, они бьют по ВПК, они бьют по космонавтике, по всей ракетно-космической отрасли. Ведь именно ракетно-космическая отрасль выпускает «Искандеры», то, что сейчас прилетает в Украину, прилетало, особенно утром 24 февраля. Соответственно, надо эту отрасль придушить в конечном счете, она должна загнуться. Эту мысль я прекрасно понимаю, потому что я прекрасно знаю, о чем последние 2-3 года спрашивали коллеги зарубежные, американские, о чем мы на всяких семинарах говорили все это время.

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