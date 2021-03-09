Хроники вакцинации: как я привился от ковида в Киеве и на что это похоже
Вакцинация в Украине началась всего несколько дней назад и пока что идет удручающе медленно. На текущем первом этапе вакцинируют только медиков, подвергающихся особо высокому риску заражения. Казалось бы, врачи должны быть первыми, кто заинтересован в вакцине, но на практике процент отказов среди них огромен.
Д.ф.-м.н., специалист по молекулярной динамике и дизайну лекарств Семен Есилевский, по совместительству научный блогер, написал как проходит процесс вакцинации в нашей стране испытав это на себе.
Предыстория вопроса
Парадоксально, но даже при текущих черепашьих темпах, постоянно остаются неиспользованные дозы вакцины, на которые нет желающих среди врачей.
Это проблема, поскольку приехавшая к нам вакцина CoviShield расфасована в упаковки на 10 человек и если придет число людей, не кратное 10, то лишние дозы остаются неиспользованными, а хранятся они не более 6 часов.
В первые дни из регионов поступали сообщения, что “лишние” дозы просто выбрасывали, что вызвало совершенно справедливую бурю возмущения. МОЗ оперативно отреагировал на это, но, как обычно, каличным и вопиюще непродуманным образом: был издан приказ, разрешающий вакцинировать оставшимися дозами общественных деятелей и публичных персон “с целью популяризации вакцинации и повышения доверия к ней”. Все бы хорошо, но:
- Кого относить к общественным деятелям приказ не уточняет.
- Кто, как и по какому принципу должен искать желающих среди публичных персон — неизвестно.
- Как сами публичные личности могут изъявить желание вакцинироваться — непонятно, никакой системы записи для них не существует в природе.
В общем, все в стиле хаотической бурной деятельности нашего МОЗа: приказ издали, а обеспечением его выполнения совершенно не озаботились.
В некоторых регионах, например в Одессе, местные врачи и медицинские чиновники быстро организовали свою локальную систему записи для публичных персон: это обычная гугл-форма, куда все желающие, претендующие на звание известных личностей и лидеров мнений, могут внести свои данные. Однако, в большинстве регионов и в Киеве такой системы пока нет, а централизованно ее никто даже не собирается организовывать (это ж МОЗ, а у них там лапки).
Я несколько раз и в достаточно крепких выражениях сетовал на эту ситуацию и, что называется, дотрынделся: четвертого марта мне позвонили и предложили вакцинироваться оставшейся дозой на камеру для сюжета телевизионного канала. Так что теперь я могу подробно описать как выглядит вакцинация врачей в обычной киевской больнице, почему она сопряжена со сложностями и накладками и чего нам стоит ожидать дальше.
Как это происходит?
Подготовка
Вакцинацией занимаются мобильные бригады, которые выезжают в конкретную больницу и организуют там вакцинацию врачей. Сама больница должна составить списки желающих и подготовить место для проведения вакцинации. И вот тут начинается… Врачей вакцинируют среди рабочего дня, отрывая многих из них от приема или даже операций, при этом сколько времени займет процесс и на какое время приходить конкретному врачу предугадать очень сложно (об этом ниже). Многие врачи настроены к вакцинации от ковида очень скептически, дают формальное согласие, а потом отказываются. Некоторые наоборот, не соглашаются, а потом передумывают. У кого-то срочная операция и он не может прийти вовремя…
Короче говоря, неизбежно получается так, что дозы остаются неиспользованными, а как таковых резервных списков нет. Точнее, они вроде как есть и в них, насколько я понимаю, входят люди из опорных больниц, но на практике это все равно не работает как задумано.
Системы записи и отбора среди общественных деятелей и ЛОМов, которых разрешено “вызывать на замену”, нет вовсе — ловят совершенно случайным образом того, кого накануне как-то где-то заметили (нас именно так полу-случайно и поймали).
Когда мы уже приехали в больницу, персонал сломя голову носился в поисках того, кто сможет “закрыть” последний флакон на 10 доз, на который нас, собственно и пригласили. В итоге вакцинировали журналиста и оператора телеканала (!), которые, вообще-то, должны были снимать на камеру нас и брать у нас интервью. Насколько это вообще соответствует правилам — я не знаю, но в итоге ни одной дозы не пропало.
При этом и персонал больницы и мобильная бригада делали все возможное и невозможное, но от них в этой ситуации зависело мало — если нет внятной системы резервной записи, то тут, как говорится, медицина бессильна. Медсестры при этом были настолько задолбаны, что их было откровенно жалко.
Формальности
Перед вакцинацией заполняется стандартная форма информированного согласия, в которой нет ничего примечательного — отвечаешь на несколько вопросов о наличии противопоказаний, хронических заболеваний, аллергии и т.п. Заполнять ее надо прямо на месте, что порядочно тормозит процесс. Почему бы местным врачам не приходить уже с заполненной — не очень понятно.
Рядом с формами согласия лежат информационные листки с описанием вакцины и возможных побочных реакций. Написано толково и грамотно, мне понравилось.
Затем каждому пациенту измеряют температуру и давление (нафига, если он уже подписался, что здоров?), еще раз распрашивают о возможных противопоказаниях (зачем, если уже согласие подписано и там уже есть все эти вопросы?) и отправляют вносить данные в электронную систему HELSI.me. И вот тут наступает самая жопа, точнее сразу две жопы…
Когда мы приехали система, HELSI.me глючила. Персонал с проклятиями бегал между двумя компьютерами, звонил куда-то наверх и искренне пытался побороть взбунтовавшуюся технику. Заняло это добрых минут 30–40. Те врачи, кто “забежал на 15 минут” забежали в итоге на намного большее время. Особо весело было тем, у кого операция вот-вот начнется — рабочий день ведь.
Но это были еще цветочки. Настоящий ад начинался тогда, когда оказывалось, что у записавшегося на вакцинацию врача нет профиля в HELSI.me и он не прикреплен к своему семейному врачу. Да-да, врач (!) не зарегистрирован в системе и не прикреплен к “семейнику” — вы правильно все поняли. Это, честно говоря, какой-то позор. Но главное — почему это не проверяют до вакцинации прямо по сформированному списку желающих?
Такие эксцессы выливаются в то, что нужно прямо на месте регистрировать человека в системе и вносить все его данные — просто выкинуть его из списка нельзя, ведь “скамейки запасных” тупо нет! Регистрация — это долго, занимает на глючащей системе до получаса. При этом некоторые особо одаренные медработники прямо при нас умудрились несколько раз неправильно назвать свое имя и фамилию (!), что, как вы понимаете, процесс ни разу не ускорило.
Информация о вакцинации сохраняется в личном профиле на HELSI.me. На ее основе семейный врач сможет выдать вам справку о вакцинации.
И снова, и персонал больницы и мобильная бригада выкладывались на все 110%, но несовершенная организация процесса явно играла против них.
Пространство и время
Проблемы с поиском “запасных”, неоправданно большое количество подготовительных этапов и кавардак с электронной системой приводят к тому, что время ожидания получается достаточно большим. При этом вакцинация вынужденно происходит в неподготовленном для этого помещении — все сидят в тесном больничном коридоре, без возможности организовать нормальное дистанцирование. Половина людей при этом, естественно, в неправильно надетых масках (это Украина, детка, даром что это врачи, которые должны лучше остальных соблюдать правила).
Добавьте к этому то, что после вакцинации нужно пол-часа сидеть в том же коридоре на случай развития аллергической реакции или какой-то необычной побочки.
Опять же, обвинить персонал больницы тут совершенно не в чем — ну нет у них подходящих помещений… А вот маски носить могли бы свой персонал и научить за год пандемии, но это вообще глобальная проблема нашего пофигистического общества.
На следующих, более массовых, этапах вакцинации это будет представлять большую проблему — в такой сумбурной очереди на вакцинацию можно будет подхватить ковид быстрее, чем защитится от него вакциной! Не зря в ряде стран вакцинальные пункты устраивают на стадионах и в спортзалах, а не в тесных коридорах поликлиник и семейных амбулаторий.
Сама вакцинация
Введение самой вакцины происходит совершенно безболезненно и практически мгновенно. Поскольку все происходило на камеру, я не уточнял можно ли увидеть флакон и документы на вакцину, но, думаю, тут все как обычно и по требованию их вам покажут. После этого надо пол-часа посидеть в коридоре и если все нормально, то на этом все. Сам процесс ничем не отличается от любой плановой вакцинации в поликлинике. У нас никаких необычных побочек после введения препарата не было и нас отпустили домой.
В течении суток после вакцинации были обычные и уже сто раз описанные симптомы: побаливает место укола, тяжелая голова, тревожный сон, небольшой озноб. Выраженность всего этого добра сильно отличается у разных людей, но все это, по-хорошему ерунда, не стоящая упоминания.
Вторая доза
Как нас будут отлавливать для введения второй дозы, нам не сказали, но учитывая, что все данные в системе есть — это не проблема.
Проблема в другом: по рекомендациям нашего МОЗа вторую дозу должны вводить через 4–6 недель после первой, но эти данные уже безнадежно устарели. По результатам большого популяционного исследования, проведенного в Британии, эффективность этой вакцины максимальна, если вводить вторую дозу через 12 недель и больше, а при раннем введении, менее чем через 6 недель, она, наоборот, сильно теряет в эффективности!
Большинство стран Европы уже соответственно обновило протоколы, но что с этим у нас — непонятно. Если на вторую дозу меня пригласят через месяц, то я, скорее всего, откажусь — нет никакого смысла вводить вторую дозу так рано, чтобы испортить эффект от первой. Вместо этого вторую дозу лучше отдать кому-то из дальнейшей очереди, желательно старикам из группы риска.
О вакцине
Сейчас ведется совершенно беспрецедентная медийная кампания по дискредитации закупленной Украиной вакцины CoviShield. Это, совершенно очевидно, намеренная кампания запугивания и дезинформации, а не спонтанно возникшая массовая истерия.
Кто заказал этот шабаш — непонятно. Извлечь из этого выгоду может кто угодно, начиная от российских пропагандистов (неконтролируемая эпидемия — идеальная почва для дестабилизации) и заканчивая самим МОЗом (искусственно создав иллюзию отсутствия спроса, можно продать “излишки” вакцины частникам и хорошо наварить на этом). Могли и какие-то политические оппоненты нынешней профнепригодной власти подлить маслица в огонь (срыв вакцинации в разгар коллапса больниц — это гарантированное обрушение рейтинга соперников).
Политика — не мой профиль, но факт остается фактом: истерика вокруг вакцины CoviShield раздута искусственно. Естественно, это никак не отменяет факта мутных посредников при закупках, несвоевременности самих закупок и мизерного количества полученных вакцин — все это на совести, прости господи, министра Степанова и окружающих его профанов и очковтирателей (оценочное суждение). Но сама вакцина, как медицинский препарат, не имеет ко всей этой мутной возне никакого отношения.
Очень кратко пробегусь по основным мифам и страшилкам о вакцине CoviShield:
- Вакцина является полным аналогом “оксфордской” вакцины компании AstraZeneca и производится по лицензии в Индии. В условиях, когда нужны миллиарды доз вакцины, вполне естественно, что производство отдается на аутсорс — ни один западный фармпроизводитель физически не имеет таких гигантских мощностей. Так что никакой “зрады” в этом нет, а есть наоборот прагматичная логика. Если бы не Индия, являющаяся крупнейшим в мире фармпроизводителем, мы бы своей очереди ждали еще несколько лет.
- CoviShield — это просто торговое название и не означает каких-то отличий от “оригинала”, да и само слово оригинал тут неуместно т.к. и то, и другое — один и тот же препарат, произведенный на разных заводах.
- Индийский производитель Serum Institute — фармацетивческий гигант, производящий множество вакцин в больших объемах. Никаких вопросов к их продукции никогда не было, ВОЗ их вакцину одобрил.
- Нет никаких оснований считать, что CoviShield, закупленный Украиной и CoviShield, закупленный Канадой или Британией — это разные вакцины. Страшилки про “отсутствующую в названии букву S, маркирующую смертельно опасный шмурдяк” — не более чем голословные измышления провокаторов и антивакцинаторов.
- Уже всех задолбавшая “страшная опасность вакцины для людей старше 65 лет” — это вообще смесь тупого фейка с бюрократической дуростью. Ноги растут из того, что в Германии местные бюрократы в начале вакцинации не разрешили использование вакцины AstraZeneca для стариков по чисто формальному критерию — в предварительных клинических исследованиях стариков было меньше, чем необходимо по их инструкциям. Тролли и полоумные антиваксы тут же сделали из этого страшилку “эта вакцина убивает стариков!”, хотя этому нет и не было ни единого доказательства. На днях Германия сняла запрет — теперь там можно применять вакцину от AstraZeneca без ограничений по возрасту. В Британии ею уже вакцинировали миллионы пожилых людей без каких-либо негативных последствий.
Мое резюме: нормальная вакцина, уже проверенная на практике на миллионах людей всех возрастов во многих странах мира, включая богатые страны Европы. Вопросов к вакцине как таковой нет. Вопросы есть к профнепригодным чиновникам, организующим ее закупки, но сам препарат-то не виноват, что у нас вместо министра — Степанов. Поэтому как только у вас появится возможность — вакцинируйтесь и не ведитесь на деструктивную дезу и антивакцинаторскую истерику в соцсетях. Все это — какая-то грязная политика, не имеющая отношения к эффективности вакцины и необходимости вакцинации.
Перспективы
Вакцинация в Украине наконец-то началась и это не может не радовать. К сожалению, увиденное не добавило мне особого оптимизма.
Даже самый первый этап с вакцинацией врачей четко показывает слабые места системы: отвратительную организацию процесса на уровне МОЗа (что никого уже не удивляет при живом-то Степанове) и излишнюю сложность самой процедуры на местах, которая очень сильно снижает пропускную способность мобильных бригад, а в будущем и обычных пунктов вакцинации в поликлиниках.
Во-первых, я хочу обратится в Департаменту Здравоохранения КМДА, который, как я понимаю, отвечает за кампанию вакцинации в Киеве:
Пожалуйста, возьмите на вооружение опыт Одессы и других регионов: наладьте хотя бы простейшую систему записи на вакцинацию остаточными дозами для общественных деятелей, публичных персон, волонтеров, активистов и блогеров —всех тех, кто может сильно помочь вам в борьбе с беспрецедентной антивакцинаторской истерией.
Для этого не нужно делать ничего сложного — просто создайте простейшую гугл-форму и опубликуйте ссылку на нее. В конце концов, такую форму могу даже я вам сделать и помочь в ее распространении — дело не хитрое.
Если как сами лидеры мнений, так и обычные граждане будут видеть, что система работает прозрачно и справедливо, то доверие к вакцинации будет значительно расти.
Во-вторых, нужно как можно быстрее упростить процедуру вакцинации для “конечного пользователя”. С тем, что есть сейчас, мы банально не сможем обеспечить сколько-нибудь высокий темп вакцинации населения на следующих этапах! Ну нельзя возиться с каждым вакцинируемым по 20–25 минут, как мы наблюдали вчера на собственном опыте. И это еще врачи, а что будет с обычными бабульками в поликлинике? С такой пропускной способностью процесс растянется на долгие годы.
Что тут можно сделать?
- Пациент должен приходить с уже заполненным информированным согласием. Нужно сделать его электронным в том же приложении “Дія”. Для тех, кто им не пользуется должны лежать бланки в свободном доступе в каждой поликлинике.
- Не надо повторно переспрашивать пациента о том, что уже и так есть в форме информированного согласия.
- Не надо мерить давление тем, у кого оно с роду не повышалось. Семейный врач прекрасно знает кому его мерить надо, а кому нет, пусть ставит пометки в системе, кого можно пропускать по упрощенной процедуре.
- Нужно позволить вакцинироваться тем, кто не заключил декларацию с семейным врачом без необходимости прямо на месте вбивать их в систему HELSI.me. Берите у них копию паспорта и пусть специальный человек потом вносит их в систему пост-фактум где-то в другой день и в другом кабинете.
- Нужно по возможности выносить пункты вакцинации из тесных поликлиник и больниц в большие помещения — спортзалы, стадионы, крупные торговые и выставочные центры. Когда придет черед массовой вакцинации населения, тесные коридорчики могут дать сильный всплеск заболеваемости и подкинуть лишний повод сомневающимся в целесообразности прививки как таковой.
В-третьих, нужно срочно пересмотреть очередность вакцинации. Если вот это все творится в больницах, то что будет твориться при вакцинации, например, сотрудников МВД или МЧС? Да там такой ад и бардак будет, что вы просто выльете в унитаз тысячи дефицитных доз, а “на замену” в режимные учреждения никого не вызовешь, как в больницу.
Приоритеты должны быть срочно смещены в сторону пожилых людей и хроников, а не в сторону каких-то профессиональных групп. Третья волна нас накрыла уже, а уязвимые старики дождутся своей очереди хорошо если к лету. Дождутся далеко не все…
Даже на текущем этапе нужно разрешить прививать остатками не только блогеров и политиков (хотя и это важно), а в первую очередь стариков. Я бы с радостью отдал доставшуюся мне дозу родителям, но нельзя — Степанов не позволяет…
Вместо выводов
Не нужно путать непрофессионализм властей с эффективностью самой вакцины и необходимостью вакцинации как таковой. Не занимайтесь херней и не выискивайте блох там, где их нет. Как только у вас появится возможность вакцинироваться — сделайте это!
Давайте уже остановим весь этот бардак и как можно быстрее вернемся к нормальной жизни. Все усилия сейчас надо сосредоточить на том, чтобы давить на власть и заставить максимально ускорить вакцинацию. Нужно создавать общественный прессинг и добиваться закупки вакцин на все население и максимального ускорения их введения, а не транслировать какую-то, пардон, херню собачью про “индийский шмурдяк” и прочие бредни придурковатых антивакцинаторов и проплаченных провокаторов.
А пока что сохраняйте спокойствие и носите правильно эти чертовы маски!
Автор: Семен Есилевский, биофизик, д.ф.-м.н., специалист по молекулярной динамике и дизайну лекарств, научный блогер;