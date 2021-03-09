Хроники вакцинации: как я привился от ковида в Киеве и на что это похоже

Когда мы уже приехали в больницу, персонал сломя голову носился в поисках того, кто сможет “закрыть” последний флакон на 10 доз, на который нас, собственно и пригласили. В итоге вакцинировали журналиста и оператора телеканала (!), которые, вообще-то, должны были снимать на камеру нас и брать у нас интервью. Насколько это вообще соответствует правилам — я не знаю, но в итоге ни одной дозы не пропало.

При этом и персонал больницы и мобильная бригада делали все возможное и невозможное, но от них в этой ситуации зависело мало — если нет внятной системы резервной записи, то тут, как говорится, медицина бессильна. Медсестры при этом были настолько задолбаны, что их было откровенно жалко.

Формальности

Перед вакцинацией заполняется стандартная форма информированного согласия, в которой нет ничего примечательного — отвечаешь на несколько вопросов о наличии противопоказаний, хронических заболеваний, аллергии и т.п. Заполнять ее надо прямо на месте, что порядочно тормозит процесс. Почему бы местным врачам не приходить уже с заполненной — не очень понятно.

Рядом с формами согласия лежат информационные листки с описанием вакцины и возможных побочных реакций. Написано толково и грамотно, мне понравилось.

Затем каждому пациенту измеряют температуру и давление (нафига, если он уже подписался, что здоров?), еще раз распрашивают о возможных противопоказаниях (зачем, если уже согласие подписано и там уже есть все эти вопросы?) и отправляют вносить данные в электронную систему HELSI.me. И вот тут наступает самая жопа, точнее сразу две жопы…

Когда мы приехали система, HELSI.me глючила. Персонал с проклятиями бегал между двумя компьютерами, звонил куда-то наверх и искренне пытался побороть взбунтовавшуюся технику. Заняло это добрых минут 30–40. Те врачи, кто “забежал на 15 минут” забежали в итоге на намного большее время. Особо весело было тем, у кого операция вот-вот начнется — рабочий день ведь.

Но это были еще цветочки. Настоящий ад начинался тогда, когда оказывалось, что у записавшегося на вакцинацию врача нет профиля в HELSI.me и он не прикреплен к своему семейному врачу. Да-да, врач (!) не зарегистрирован в системе и не прикреплен к “семейнику” — вы правильно все поняли. Это, честно говоря, какой-то позор. Но главное — почему это не проверяют до вакцинации прямо по сформированному списку желающих?

Такие эксцессы выливаются в то, что нужно прямо на месте регистрировать человека в системе и вносить все его данные — просто выкинуть его из списка нельзя, ведь “скамейки запасных” тупо нет! Регистрация — это долго, занимает на глючащей системе до получаса. При этом некоторые особо одаренные медработники прямо при нас умудрились несколько раз неправильно назвать свое имя и фамилию (!), что, как вы понимаете, процесс ни разу не ускорило.

Информация о вакцинации сохраняется в личном профиле на HELSI.me. На ее основе семейный врач сможет выдать вам справку о вакцинации.

И снова, и персонал больницы и мобильная бригада выкладывались на все 110%, но несовершенная организация процесса явно играла против них.

Пространство и время

Проблемы с поиском “запасных”, неоправданно большое количество подготовительных этапов и кавардак с электронной системой приводят к тому, что время ожидания получается достаточно большим. При этом вакцинация вынужденно происходит в неподготовленном для этого помещении — все сидят в тесном больничном коридоре, без возможности организовать нормальное дистанцирование. Половина людей при этом, естественно, в неправильно надетых масках (это Украина, детка, даром что это врачи, которые должны лучше остальных соблюдать правила).

Добавьте к этому то, что после вакцинации нужно пол-часа сидеть в том же коридоре на случай развития аллергической реакции или какой-то необычной побочки.

Опять же, обвинить персонал больницы тут совершенно не в чем — ну нет у них подходящих помещений… А вот маски носить могли бы свой персонал и научить за год пандемии, но это вообще глобальная проблема нашего пофигистического общества.

На следующих, более массовых, этапах вакцинации это будет представлять большую проблему — в такой сумбурной очереди на вакцинацию можно будет подхватить ковид быстрее, чем защитится от него вакциной! Не зря в ряде стран вакцинальные пункты устраивают на стадионах и в спортзалах, а не в тесных коридорах поликлиник и семейных амбулаторий.

Сама вакцинация

Введение самой вакцины происходит совершенно безболезненно и практически мгновенно. Поскольку все происходило на камеру, я не уточнял можно ли увидеть флакон и документы на вакцину, но, думаю, тут все как обычно и по требованию их вам покажут. После этого надо пол-часа посидеть в коридоре и если все нормально, то на этом все. Сам процесс ничем не отличается от любой плановой вакцинации в поликлинике. У нас никаких необычных побочек после введения препарата не было и нас отпустили домой.

В течении суток после вакцинации были обычные и уже сто раз описанные симптомы: побаливает место укола, тяжелая голова, тревожный сон, небольшой озноб. Выраженность всего этого добра сильно отличается у разных людей, но все это, по-хорошему ерунда, не стоящая упоминания.

Вторая доза

Как нас будут отлавливать для введения второй дозы, нам не сказали, но учитывая, что все данные в системе есть — это не проблема.

Проблема в другом: по рекомендациям нашего МОЗа вторую дозу должны вводить через 4–6 недель после первой, но эти данные уже безнадежно устарели. По результатам большого популяционного исследования, проведенного в Британии, эффективность этой вакцины максимальна, если вводить вторую дозу через 12 недель и больше, а при раннем введении, менее чем через 6 недель, она, наоборот, сильно теряет в эффективности!

Большинство стран Европы уже соответственно обновило протоколы, но что с этим у нас — непонятно. Если на вторую дозу меня пригласят через месяц, то я, скорее всего, откажусь — нет никакого смысла вводить вторую дозу так рано, чтобы испортить эффект от первой. Вместо этого вторую дозу лучше отдать кому-то из дальнейшей очереди, желательно старикам из группы риска.

О вакцине

Сейчас ведется совершенно беспрецедентная медийная кампания по дискредитации закупленной Украиной вакцины CoviShield. Это, совершенно очевидно, намеренная кампания запугивания и дезинформации, а не спонтанно возникшая массовая истерия.

Кто заказал этот шабаш — непонятно. Извлечь из этого выгоду может кто угодно, начиная от российских пропагандистов (неконтролируемая эпидемия — идеальная почва для дестабилизации) и заканчивая самим МОЗом (искусственно создав иллюзию отсутствия спроса, можно продать “излишки” вакцины частникам и хорошо наварить на этом). Могли и какие-то политические оппоненты нынешней профнепригодной власти подлить маслица в огонь (срыв вакцинации в разгар коллапса больниц — это гарантированное обрушение рейтинга соперников).

Политика — не мой профиль, но факт остается фактом: истерика вокруг вакцины CoviShield раздута искусственно. Естественно, это никак не отменяет факта мутных посредников при закупках, несвоевременности самих закупок и мизерного количества полученных вакцин — все это на совести, прости господи, министра Степанова и окружающих его профанов и очковтирателей (оценочное суждение). Но сама вакцина, как медицинский препарат, не имеет ко всей этой мутной возне никакого отношения.