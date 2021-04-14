Хвост виляет медведем или Как демонстрация силы может обернуться реальной войной

На официальном уровне Москва вроде бы отрицает намерение использовать военную силу на украинском направлении. Так, на вопрос журналистки «Коммерсанта», существуют ли некие «красные линии», при пересечении которых Россия готова открыто вмешаться, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявляет: «Мы таких планов не вынашиваем, нет».

Для тех, кто помнит, как в 2014-м накануне операции по оккупации Крыма Владимир Путин решительно отрицал такие планы, цена патрушевских заверений невелика. Тем более, он тут же оговаривается: «Внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры». Нечто подобное заявил и замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак. Он сперва усомнился в том, что украинские власти развяжут войну (в логике российских начальников войну может развязать только Украина).

Но потом принялся грозить: «Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту». При этом он пообещал, что, если Киев начнет боевые действия, это будет «началом конца Украины». Телепропагандисты уже не первую неделю бьются в отрежиссированной истерике, рассказывая о бесчисленных преступлениях «укрофашистов» в отношении жителей Донбасса.

Впрочем, куда большее впечатление на наблюдателей произвело выступление министра обороны Сергея Шойгу, который сообщил на коллегии военного ведомства о начале широкомасштабной проверки Вооруженных сил. По его словам, всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне. Следует отметить, что ежегодно зимний период обучения войск завершается учениями и проверками, однако впервые высшие командование сообщило о столь крупных масштабах. Инвесторы, помнящие, что прологом войны в Украине в 2014 году стала объявленная Владимиром Путиным внезапная проверка войск, отреагировали мгновенно. Рубль решительно подешевел.

В свою очередь главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает военные части в Ростовскую, Брянскую и Воронежскую области, а также в Крым. Всего, по его данным, к российско-украинской границе стянуты 28 батальонных тактических групп. Это около 20 тысяч военнослужащих. Источники The New York Times в американском правительстве дают более скромные цифры – к границе переброшены около 4 тысяч российских военнослужащих, из которых можно сформировать в лучшем случае 5-6 БГТ.

Вдобавок международные расследователи из Conflict Intelligence Team выявили большое количество видео, демонстрирующих переброску войск к Воронежу и в Крым. В частности, удалось установить факт переброски подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии из Псковской области и 74-й мотострелковой бригады из Кемеровской. Появились и съемки палаточных лагерей, разрнутых под Воронежем. По мнению расследователей, «подобная концентрация сил у границ Украины беспрецедентна с 2014–2015 годов, когда российские регулярные силы осуществляли операции в Крыму и на Донбассе». Сюда следует прибавить переброску в Черное море нескольких десантных и артиллерийских катеров Каспийской флотилии.

В ответ на выражаемую западными государствами озабоченность концентрацией военных сил и средств вблизи украинских границ, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил: «Российские вооруженные силы находятся там, на территории России, где это признано необходимым и целесообразным. И будут там так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим». Возможно, Песков просто не в курсе о существовании Венского документа ОБСЕ, требующего заблаговременно предупреждать другие европейские страны о времени проведения и масштабах военных учений.