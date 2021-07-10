Как Россия пытается вытеснить Украину с морей

Масштабные учения «Си Бриз» дают украинским военным важный опыт сотрудничества с союзниками и посылают России сигнал о том, что Запад продолжает поддерживать Украину. Но что сама Украина может противопоставить России? И на какую реальную помощь от НАТО можно рассчитывать?

Ответы на эти вопросы журналисты hromadske искали в течение недели на учениях «Си Бриз-2021» и вне их.

Россия: против с 1997

«Похоже, что цель учений Sea Breeze — отработка борьбы с сепаратистами. При этом, по мнению российских экспертов, на учениях отрабатывается “албанский вариант” блокады побережья и вторжения на территорию, охваченную массовыми беспорядками».

«По мнению военных специалистов, с которыми пришлось беседовать на эту тему, сценарий “Си Бриз-97” таков, что представляет собой план боевых действий “многонациональных сил” НАТО с “сепаратистами”, поддерживаемыми неким “могущественным соседом”».

Нет, это не фрагменты экзальтированных выступлений Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева. Это статьи 1997 года из «Коммерсанта» и «Российской газеты».

Цитируют они и легенду тогдашних учений:

«В условиях Оранжевой республики, являющейся частью метрополии, усилиями сепаратистов захвачена власть и провозглашена независимость благодаря поддержке некоего могущественного соседа. Для наведения конституционного порядка в республику по просьбе правительства прибывают миротворческие силы НАТО».

И через десятилетия доносят до нас позицию России: «Минобороны России считает проведение этих учений в акватории Черного моря неоправданным и не способствующим укреплению международного доверия».

В следующем году в Кремле передумают, и три российские военных корабля присоединяться к «Си Бризу». Это будет первый и последний раз, когда Россия примет участие в этих учениях.

Празднование дня ВМС Украины в Одессе во время учений «Си Бриз — 2021». Фото:Exercise Sea Breeze/Facebook

2021: отбить Змеиный «Мы взяли опыт событий, которые были у нас в Крыму. И на его основе создали сценарий учений, чтобы все войска отработали взаимодействие. По легенде, противник высадится на острове Змеиный, Тендровской косе и в Бессарабии. Ожидаем высадку как воздушного, так и морского десанта», — рассказывал начальник авиационного синдиката учений «Си Бриз-2021» Анатолий Глиненко. Нынешние учения стали самыми масштабными за все время своего существования — в них приняли участие 29 государств. Сначала речь шла о 32, но представители Республики Корея, Туниса и Марокко потерялись где-то между предварительным и окончательным списками участников. «Это очень серьезное и очень традиционное событие для Украины. В нем даже участвуют страны, которые формально не имеют отношения к Украине или . Отрабатываются важные задачи взаимодействия с флотами и военными других стран», — рассказывает директор Центра международных исследований Одесского национального университета им. Мечникова Владимир Дубовик. По его словам, после 2014 года учения фокусируются на том, что может произойти, если Россия продолжит продвижение вглубь Украины. Отрабатываются различные сценарии, варианты взаимодействия и ответы украинской армии на такое развитие событий. «С технической точки зрения учения позволяют наладить совместимость, а с политической — доверие, — объясняет Анна Шелест, директор программ Совета внешней политики “Украинская призма”. — И когда уже доверяют нашим Военно-морским силам, знают, как мы работаем, что мы можем делать, когда это персональные контакты, то это крайне важно. И на политико-дипломатическом уровне мы посылаем сигнал России, кто мы, каково наше присутствие в Черном море и насколько мы готовы бороться за свои территориальные воды». Владимир Дубовик обращает внимание на то, что в последние годы в Черном море постоянно дежурит военный корабль НАТО. И этим России также посылают сигнал, что Украина не одна. «Это не значит, что если Россия нападет на Одессу или на наши военные суда, то натовские корабли вступят в бой, но моральная поддержка для нас очень важна», — уверен он.

Празднование дня ВМС Украины в Одессе во время учений «Си Бриз — 2021». Фото:Exercise Sea Breeze/Facebook

«Россия превращает Черное море в Черноморское озеро» «Олешковские пески по ланшафту очень напоминают часть украинского Донбасса и север Крыма. Как подбирался именно этот полигон, к чему готовились?» — спрашивает журналист у руководителя учений «Си Бриз-2021» с украинской стороны Алексея Доскато. «Мы не имели в виду ланшафт, который напоминает Донбасс или Крым, — уверяет Доскато, который вне учений является заместителем командующего Военно-морскими силами. — Мы выбрали его потому что здесь можно выполнить весь спектр задач, который стоит перед многонациональной батальонно-тактической группой. Кроме того, этот полигон является основным для подготовки украинских морских пехотинцев». Но агрессия России не ограничивается только оккупацией Крыма и части Донбасса. Анна Шелест выделяет несколько составляющих российской стратегии в Черном море. «Первое — это попытка монополизировать Черноморский регион. Продемонстрировать, что это “Черноморское озеро”, и оно является российским. Второе — легитимизировать оккупированные территориальные воды. Все их действия после захвата украинских кораблей свидетельствуют о том, что они пытаются как минимум 12-мильную зону вокруг Крыма “забить” за собой. Третье — не допустить активной деятельности НАТО в Черноморском регионе. И вообще минимизировать даже заходы сюда, сделать это для них опасным. Это происходит через милитаризацию, провокации, закрытие зон», — говорит эксперт. Эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко тоже отмечает, что России крайне важно показать, что она является хозяином в Черном море. Более того, ситуация там действительно не в пользу Украины и стран-членов НАТО. «Россия хочет контролировать Черноморский регион. И по факту она его контролирует. Кроме разве что проливов. Благодаря оккупации и милитаризации Крыма они имеют возможность доминировать в Черном море», — говорит Филипенко.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил учения «Си Бриз — 2021». Фото:Exercise Sea Breeze/Facebook

«Пилотное» Азовское море Россия последовательно прижимает Украину к побережью, закрывая ей военные и экономические возможности, которые дает судоходство. По двустороннему договору, Азовское море является внутренним морем двух стран, поэтому как украинские, так и российские корабли должны иметь беспрепятственный доступ во все его части. Однако по факту Украина контролирует лишь отдельные участки в акваториях у портов «Мариуполь» и «Бердянск». «К сожалению, мы наблюдаем зажима Украины и в Черном море, — говорит директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. — Несколько лет назад Россия захватила наши нефтяные вышки. Запад закрыл на это глаза. Также россияне на месяц закрыли часть Черного моря, поскольку якобы проводят там учения. Блокада Черноморского побережья будет серьезным ударом по Украине — не только в военных или геополитических вопросах, но и в экономических. Наша экономика уже страдает из-за блокады Азовского побережья, надо искать альтернативные обходные пути сообщения, доставки грузов».

Совместные учения украинских, американских, грузинских и румынских военных в Олешковских песках в рамках «Си Бриз — 2021». Фото:Exercise Sea Breeze/Facebook

Деньги от Великобритании и США и румынский опыт С нескольких сторон одновременно продвигаются морские пехотинцы. Слышны возгласы на грузинском и английском. Американские командиры слов не выбирают. «Да ну, вы что, это у них команды такие», — в шутку комментируют обсценную лексику коллег украинские военные. По легенде, эти подразделения Украины, США, Грузии и Молдовы действуют в глубоком тылу противника. Их задача — уничтожить блокпост, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов. После этого окружить противника, уничтожить его и отойти к месту дислокации. «Разница между нами и американцами в том, что они больше полагаются на планирование тактики, а мы — на более решительные действия», — говорит после окончания командир роты отдельного батальона морской пехоты Ярослав Крыкливый. Так что же нужно Украине, чтобы положись можно было не только на решительные действия боевых подразделений? «Это не секрет, особенно для россиян, что мы имеем на самом деле. У нас нет реального оружия, которое может остановить вторжение с моря. Но очень скоро, я думаю, не позже следующего года, у нас будет, с помощью Соединенных Штатов, Соединенного Королевства несколько маленьких кораблей, “москитный флот”, но с реальными боевыми способностями: с современными противокорабельными ракетами, современным электронным оружием, который будет представлять определенную угрозу российским морским силам», — сказал 7 июля министр обороны Украины Андрей Таран. Великобритания должна предоставить Украине 1,25 миллиарда фунтов на развитие флота. США профинансировали усиление отрядов морской охраны в Бердянске и Мариуполе на 4,5 миллиона долларов. А в Одессе построят центр для подразделения быстрого реагирования Морской охраны за 12 миллионов долларов. «Стратегия Военно-морских сил Украины была принята в 2018 году, — рассказывает Анна Шелест, которая участвовала в разработке этого документа. — Тогда исходили из довольно скромных амбиций, понимая, какие есть ресурсы. Сейчас можно увеличивать амбиции, исходя из возможности поддержки международных партнеров. От британских и американских коллег мы постоянно слышим: “Скажите, что вам нужно?” Они хотят понять, какова стратегия, и чем они могут помочь». Но даже при мощной поддержке партнеров Украина не сможет сравниться по военному потенциалу с Россией. Поэтому нужно отвечать асимметрично, уверен эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко. «Цель в том (и это зафиксировано во всех стратегических документах), чтобы цена агрессии для России была слишком высокой. В качестве примера могу привести Румынию. Это тоже небогатая страна, но они тратят средства достаточно рационально. Закупили подержанные самолеты F16, которыми заменяют старые советские МиГи. Закупают противокорабельные ракетные комплексы, и таким образом создают зону своего контроля в Черноморском регионе. Они закупают артиллерийские системы, системы ПВО», — перечисляет Филипенко. «Это то, что нужно Украине — создать щит, чтобы исключить агрессивные действия со стороны России», — убежден он.

НАТО, Россия и «красные линии» «Всего два выстрела? Больше не будет?» — спрашивают журналисты у американских и украинских военных о выстрелах из «ТОУ» — старого аналога «Джавелина». «Нет, только два», — отвечает Мэтью Шивада, капитан второй дивизии корпуса морской пехоты США. «Они хотят больше», — объясняет ему смысл вопроса кто-то из украинских военных. Американец разводит руками и жестом показывает, что это стоит денег. То же самое и с членством Украины в НАТО. Пока цена этого шага для Запада представляется слишком высокой. «Большинство стран НАТО поддерживают Украину и даже хотят наказать Россию за то, что она делает в отношении Украины. Но Украину они поддерживают как партнера — кто-то учениями, кто-то — поставками летального оружия», — говорит Владимир Дубовик. Вместе с тем в альянсе не считают возможным предоставлять Украине реалистичные перспективы членства, поскольку это может привести к новой эскалации со стороны России. «Но с Россией тут такое дело — если ты мягко с ней себя ведешь, то она воспринимает это как признак слабости и может пойти на эскалацию. А с другой стороны, если ты с ней жестко ведешь себя, она также может пойти на эскалацию. Поэтому Западу трудно выбрать оптимальный путь в отношении Украины», — резюмирует Дубовик. Впрочем, некоторые страны не столько боятся новой Холодной войны, сколько заигрывают с Кремлем. «Позиции всех трех стран-членов НАТО в Черноморском регионе между собой несколько не согласованы, — объясняет Артем Филипенко.- Турция пытается прагматично решать с Россией вопросы безопасности, закупки вооружений. Болгария тоже сидит на геополитическом “шпагате”».

Американские морские пехотинцы отрабатывают дымовую завесу во время учений «Си Бриз — 2021». Фото:Exercise Sea Breeze/Facebook

В качестве примера он приводит инициативу Румынии, которая в 2016-м предложила создать в Черном море совместную флотилию стран-членов НАТО. Хотела присоединиться к этой конфигурации и Украина. Но Болгария от идеи отказалась. «Я хотел бы видеть в Черном море парусники, яхты и корабли с туристами, а не военные фрегаты», — сказал тогда премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. При этом страны, присоединившиеся к НАТО в последних волнах расширения (Болгария вместе с тремя странами Балтии, Румынией, Словакией и Словенией стала членом Альянса в 2004-м), руководствовались той же логикой, какой сейчас руководствуется Украина. «Они чувствовали себя неуверенно, говорили: “Мы в серой зоне, мы в зоне вакуума безопасности. А мы хотим вступить в НАТО, чтобы обезопасить себя от угроз со стороны России”. И сейчас у нас та же логика. Но эти страны приняли, а в отношении Украины работает другая логика. “Красные линии”, которые Россия постоянно проводит перед Западом, они здесь работают», — констатирует Владимир Дубовик. * * * До войны в штаб-квартире НАТО не под запись говорили журналистам: «Вы не станете членом НАТО, пока не договоритесь с Россией». Теперь договариваться с Россией от Украины не требуют, однако фактически именно ее позиция является определяющей. «В этом и проблема — мы не можем договориться с Россией, — разводит руками Дубовик. — Им не нравится факт существования независимой сильной Украины рядом с Россией. Это и настроения элит, и общественное мнение. И проблема не только в Путине — когда он уйдет, эти настроения останутся. Эта угроза была и до 2014-го, а после 2014-го она приобрела новые черты». «Формально мы говорим, что у России нет возможности блокировать членство Украины в НАТО. Но многие страны НАТО учитывают российскую позицию, и не хотят дразнить “медведя”», — констатирует он.

Автор: Макс Левин, Иван Бухтияров; hromadske