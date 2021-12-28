Если вы или ваши близкие стали жертвами преступления, то, весьма вероятно, останетесь один на один со своей ситуацией и причиненными убытками. И дело не только в правоохранителях или судьях. Уголовный процесс построен на состязательности между прокурором и следователем, с одной стороны, и представителями защиты — с другой.

Потерпевший (лицо, которое больше всего хочет добиться справедливости и получить компенсацию ущерба) в этом процессе, скорее, статист, который сталкивается с большими вызовами еще в самом начале досудебного расследования отмечает издание ZN.ua.

В этой статье сосредоточимся на двух проблемах пострадавшего в начале уголовного процесса. Это отсутствие у него (за небольшим исключением) права на бесплатную юридическую помощь и ограниченность его прав собирать доказательства. От решения этих проблем в значительной степени зависит, сможет ли пострадавший защитить свои нарушенные права и интересы в уголовном процессе.

Потерпевших от преступлений так много, что нельзя игнорировать их интересы

Ежегодно количество пострадавших от преступлений равно или превышает количество жителей одного областного центра Украины (например, Ривного, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Сум, Житомира, Черновцов, Хмельницкого, Черкасс, Полтавы, Чернигова). Так, в 2020 году более 234 тысяч лиц пострадали от уголовных правонарушений. Впрочем, это самая маленькая цифра за последние десять лет. С 2010 года ежегодное количество пострадавших превышает 300 тысяч человек.

К сожалению, в Украине нет должной статистики о соблюдении прав пострадавших. Однако то, что в резонансных делах (как, например, недавнее ДТП в Харькове, когда погиб человек, а трое попали в больницу) для должной защиты пострадавших должны были объединяться местные бизнесмены, формировать бюджет для правовой помощи и привлекать журналистов, чтобы доказательства собирали объективно, — свидетельствует о серьезных проблемах у потерпевших. И они еще бóльше, если дело не прогремело на всю страну.

Так что у каждого из нас весьма высок риск стать потерпевшим от преступления. И хуже всего то, что в таком случае человек столкнется с проблемами соблюдения прав пострадавших в уголовном процессе, которые очень трудно решить без помощи общества.

Пострадавшие не имеют права на бесплатную правовую помощь

Пострадавший не может получить бесплатную правовую помощь от государства, даже если против него совершили насильническое преступление (например, умышленное тяжкое телесное повреждение, изнасилование или разбой). Единственное исключение из этого правила — лица, пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола, и уязвимое население (малообеспеченные, дети, внутренне перемещенные лица и др.).

А посему потерпевший от преступления и подозреваемый/обвиняемый оказываются в неравном положении. Уголовный процессуальный кодекс Украины (далее — УПК) предполагает, что государство в лице следователя, прокурора, следственного судьи или судьи обязано обеспечить участие защитника, если подозреваемый/обвиняемый заявил ходатайство о привлечении защитника, которого не может привлечь самостоятельно из-за отсутствия средств или по другим объективным причинам.

Кто угодно почувствует несправедливость и возмущение, когда, например, человек, которого избили вплоть до увечья, должен нанимать адвоката за собственные средства, тогда как обвиняемый в этом же избиении получает адвоката за средства налогоплательщиков.

Еще большая несправедливость в отношении самого пострадавшего. Ведь фактически на него ложится двойное финансовое бремя. Во-первых, само преступление наносит жертвам значительный ущерб. В примере, который мы привели, пострадавший должен потратить немалые средства на лечение, восстановление здоровья, он теряет заработок. Во-вторых, человек должен еще найти средства на адвоката, который представлял бы его в правоохранительных органах и суде.

Без адвоката пострадавший в уголовном процессе не сможет реализовать свои права (за исключением случаев, когда пострадавший является юристом). Вряд ли обычному человеку по силам правильно написать гражданский иск, самостоятельно собрать доказательства в подтверждение нанесенного вреда. Особенно это касается морального ущерба, доказать который — серьезная проблема для любого адвоката.

А значит, государство должно включить потерпевших от преступлений в перечень лиц, имеющих право на бесплатную правовую помощь. Это — необходимое условие для восстановления прав пострадавшего в уголовном процессе, отвечающее базовым принципам справедливости.

Пострадавший не является стороной уголовного процесса

УПК предусматривает, что стороной уголовного производства от обвинения является следователь, дознаватель, руководитель органа досудебного расследования, руководитель органа дознания, прокурор, а также потерпевший, его представитель и законный представитель в случаях, установленных УПК.

Однако Верховный суд конкретизировал это положение и указал, что существует лишь два случая, когда пострадавший получает статус стороны обвинения:

если прокурор отказался поддерживать публичное обвинение (статья 340 УПК Украины);

если в обвинительном акте со смененным прокурором в суде обвинение ставит вопрос применения закона Украины об уголовной ответственности, который предусматривает ответственность за менее тяжкое уголовное правонарушение или об уменьшении объема обвинения (ч. 3 ст. 338 УПК).

Во всех других случаях пострадавший не является стороной уголовного производства и занимает самостоятельную позицию как его участник.

Такую игру слов «сторона» и «участник» уголовного производства трудно объяснить человеку, пострадавшему от преступления, хотя это существенно ограничивает его возможности собирать доказательства.

Среди таких ограничений — пострадавший не наделен правом обращаться к следственному судье с ходатайством о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые могут иметь значение для установления обстоятельств в уголовном производстве.

По мнению Верховного суда, доступ к таким вещей и документам пострадавший должен получать лишь через «государственного посредника» — следователя или прокурора. Однако они не всегда могут (из-за загруженности) или хотят подавать такое ходатайство в суд. Поэтому даже когда у потерпевшего есть платный адвокат, ему нужно убеждать в необходимости получить разрешение на временный доступ дважды — сначала прокурора, а после помогать прокурору убедить следственного судью.

И опять-таки пострадавший попадает в неравные условия со стороной защиты, которая может прямо обратиться в суд с ходатайством о предоставлении временного доступа к вещам и документам.

Поэтому нужно внести изменения в УПК и предоставить пострадавшему статус стороны уголовного производства, поскольку сам он — больше всего заинтересован в восстановлении своих прав и интересов. Это значительно расширит возможности пострадавшего самостоятельно собирать доказательства.

Пострадавший не имеет права привлечь эксперта

Вывод эксперта — важный источник доказательств, а во многих уголовных производствах без него вообще невозможно доказать вину лица. Однако пострадавший не может самостоятельно привлекать эксперта, чтобы иметь его вывод.

Статьи 242 и 243 УПК определяют, что право привлекать эксперта имеют стороны уголовного производства. Как мы отмечали, потерпевший — участник, а не сторона. Соответственно, он лишен такого права.

То есть пострадавший не может привлечь эксперта, даже если имеет на это деньги и желание активно защищать свои права.

Тем временем статья 244 УПК предусматривает дополнительное право стороны защиты обратиться к следственному судье с ходатайством о проведении экспертизы в случае, если:

1) для решения вопросов, имеющих существенное значение для уголовного производства, необходимо привлечь эксперта, однако сторона обвинения не привлекла его; или для решения привлеченным стороной обвинения экспертом поставлены вопросы, не позволяющие дать полный и надлежащий вывод по вопросам, для выяснения которых необходимо провести экспертизу; или есть достаточные основания считать, что привлеченный стороной обвинения эксперт вследствие отсутствия у него необходимых знаний, предубежденности или по другим причинам предоставит или предоставил неполный или неправильный вывод;

2) сторона защиты не может привлечь эксперта самостоятельно из-за отсутствия средств или по другим объективным причинам.

Здесь законодатель в который раз прямо поставил в неравное положение пострадавшего и сторону защиты, которая может просить экспертизу, если не имеет средств или не доверяет экспертам обвинения. Для жертв преступления этот принцип не действует.

Следует устранить такое необоснованное ограничение прав пострадавшего на привлечение эксперта и позволить ему самостоятельно решать вопросы, связанные с экспертизами.

Государство должно дать возможность пострадавшему защитить свои интересы

Сторона обвинения (следователь или прокурор) никогда не будет защищать интересы пострадавшего, потому что у них другая основная задача: добиваться, чтобы лица, совершившие преступление, были привлечены к ответственности. Тем временем основной интерес пострадавшего — получить компенсацию ущерба. И защита этого интереса возложена исключительно на потерпевшего, а не на сторону обвинения.

Именно поэтому он должен стать самостоятельным субъектом в уголовном процессе. Это может сделать Верховная Рада, внеся изменения в УПК Украины и Закон Украины «О бесплатной правовой помощи».

Указанные изменения должны наделять пострадавшего правами, которые гарантируют ему должную защиту его интересов. Прежде всего:

предоставить потерпевшим от преступлений право на бесплатную правовую помощь;

предоставить пострадавшему статус стороны уголовного производства во всех уголовных производствах;

позволить потерпевшему самостоятельно обращаться с ходатайствами о предоставлении временного доступа к вещам и документам и самостоятельно привлекать экспертов.

Автор: Иван Пятак, юрист Центра демократии и верховенства права; ZN.ua