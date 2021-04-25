Заместитель министра юстиции об интернете в украинских тюрьмах и вакцинации осужденных

— Есть точная цифра. Всего в настоящее время 39 закрытых учреждений. Четыре из них не будут приватизированы: мы передаем их в Министерство обороны (для их нужд). 35 могут быть приватизированы, но ответ на вопрос по отдельному учреждению мы можем дать, когда готовим пакет документов на приватизацию. Он достаточно сложный, там могут быть ограничения, которые выписаны в законе о приватизации. Если мы сталкиваемся с тем, что в нашем учреждении есть те или иные объекты, которые, к примеру, не могут быть приватизированы, это, конечно, останавливает саму приватизацию. Тогда мы будем искать другие пути, как эффективно использовать такое учреждение для государства. Но в большинстве учреждений все-таки все нормально с документами. Почему мы готовим только восемь учреждений в этом году? Потому что очень сложные пакеты, длительная процедура, а этот процесс только начали. Кроме того, очень мало специалистов в нашей системе, которые умеют готовить имущество к приватизации. Поэтому мы осторожны. Вот первые три пакета мы подготовили, а другие в работе. Ну и план у нас на этот год действительно восемь, может, 10 учреждений, мы технически и физически не сможем подготовить больше.