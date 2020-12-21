Небезпечний «слуга народу». 11 фейків та псевдонаукових теорій в одній розмові

Журналіст за освітою, підприємець, бізнес-тренер, коуч і консультант, а зараз – депутат від «Слуги народу» та… антивакцинатор і прихильник теорій змов. Знайомтесь, це – Юрій Камельчук.

Про Юрія Камельчука останнім часом згадують часто. Він відомий своїми заявами про «вигадану хворобу COVID-19» і навіть декілька разів потрапляв до нас у фактчеки. А 17 грудня Камельчук давав інтерв’ю Данилу Мокрику у програмі «Мокрик По Живому». Ми нарахували 11 фейків та псевдонаукових теорій у цьому відео. Тобто в середньому Камельчук видавав фейки щонайменше кожні 4 хвилини упродовж всього інтерв’ю. Але сконцентровані вони були лише в одній його частині – про ВООЗ, коронавірус, вакцини та … «енергію жінки».

Та це не заважає Камельчуку вихвалятись навичками критичного мислення: «Питання тільки в тому, що я піддаю це через критичне мислення сумніву, якщо не чую відповідних аргументів у відповідь – я продовжую сумніватися».

Що ж, ми у VoxCheck точно знають, що таке справжнє критичне мислення.

Фейки про Covid-19

Раніше ми вже ловили Камельчука на брехні про те, що Covid-19 – це звичайний грип, а тести не виявляють вірус, і про нібито приховану статистику захворюваності. Далі – спростовуємо фейки Камельчука про коронавірус з останнього інтерв’ю.

МАНІПУЛЯЦІЯ «Питання в тому, як це називають лікарі. Питання в тому, як це називає ВООЗ. Питання в тому, хто в це вірить». Юрій Камельчук про коронавірус, 17/12/2020 (06:37-06:43)

Ні, коронавірус – це НЕ питання віри і назви.

11 березня через те, що COVID-19 поширився у світовому масштабі, ВООЗ оголосила пандемію. Тоді було понад 118 тис. підтверджених випадків захворювання та понад 4 тис. смертей. 17 грудня у світі було зареєстровано 74,8 млн інфікованих та понад 1,6 млн смертей.

Існування вірусу SARS-CoV-2 доведене науковими дослідженнями, а світлини геному вірусу під мікроскопом є у відкритому доступі. Національний інститут алергії та інфекційних хвороб США також публікував світлини з-під мікроскопу із зображенням нового коронавірусу SARS-CoV-2.

Нагадуємо і про назви: 2019-nCoV – так називали «вірус з Вуханя» щойно він з’явився. Назва розшифровується «новий коронавірус 2019».

SARS-CoV-2 – нині саме це офіційна назва вірусу. Його дослідили і назвали severe acute respiratory syndrome coronavirus – тобто коронавірус, який спричиняє гострий респіраторний синдром. Офіційна назва атипової пневмонії в 2003 році також починалася з «SARS».

COVID-19 – це уже назва хвороби, викликаної новим коронавірусом. Звідси і назва: COVID це coronavirus disease, яку виявили в 2019 році.

МАНІПУЛЯЦІЯ «Не держава вводить нас в оману. На мою думку, швидше нас вводить в оману ВООЗ. І на мою думку, наше МОЗ не може не чути ВООЗ, тому що у нього будуть великі проблеми на світовому рівні. <…> Вони (МОЗ – ред.) вірять в певні медичні норми і стандарти, норми і стандарти визнання тих чи інших хворіб, способів і алгоритмів визначення, як їх тестувати і як їх лікувати, протоколи і т д. Ось у що вони вірять – у медичну систему. Я у медичну систему здебільшого не вірю». Юрій Камельчук про ВООЗ, 17/12/2020 (07:26-07:43) (08:20-08:37)

Камельчук може вірити чи не вірити у будь-що. А от МОЗ керується стандартами та практиками ВООЗ не через віру в них, а тому, що вони мають наукове обґрунтування.

Наприклад, щодо тестів, точність яких Камельчук раніше також заперечував.

ПЛР-тест визначає наявність ДНК або РНК конкретного вірусу, тобто його генетичний матеріал. Саме це дозволяє відрізнити SARS-CoV-2 від інших вірусів. Детально про те, як працює метод полімеразної ланцюгової реакції ми розповідали у цьому відео.

До того ж, жоден тест не має 100%-ої точності поза лабораторними умовами. На даний момент саме ПЛР-тести є найбільш точними у визначенні SARS-CoV-2, хоча є ймовірність хибно позитивних та хибно негативних результатів. Дослідження показують, що хибно негативні результати можуть бути у від 2% до 33% випадків. Кількість хибно позитивних тестів невідома, приблизні оцінки вказують на цифри від 0,4% до 8%.

Подібні неправдиві твердження про ПЛР-тестування ми спростовували тут і тут.

НЕПРАВДА «На жаль, люди помирають не перший рік (від грипу, SARS та пневмоній – ред.) і це теж факт. Хворіють і помирають вони не перший рік, це все було, це нам не показували. Тепер почали показувати в збільшеному форматі для того, щоб просто натягнути ще більше страху на людей». Юрій Камельчук про смертність, 17/12/2020 (09:02-09:28)

У відкритих джерелах є дані про причини смертності українців щонайменше з 2005 року. Цього року дані почали публікувати більш оперативно та окремо щодня висвітлювати дані про смертність та захворюваність на Covid-19. Так, як це робить більшість країн світу. Так, на 17 грудня, день цього інтерв’ю Юрія Камельчука, зареєстровано 15996 смертей від Covid-19 – всього за 9 місяців пандемії. Для порівняння, за весь 2019 рік від всіх захворювань органів дихання (які є значно ширшою категорією) померло 12500 людей. Позаторік, у 2018 – 12000 людей. Тож проблема Covid-19 важлива.

Та варто пам’ятати: смертність від інших хвороб, від яких уже є вакцини чи специфічне лікування, жодним чином не нівелює смертність від конкретної нової хвороби, від якої специфічного лікування чи вакцини у вільному доступі немає.

МАНІПУЛЯЦІЯ «Я поясню зараз ще раз, чому я називаю хворобу вигаданою. Тому що все це було давно і багато років. Тому що про коронавірус навіть у 2015 році згадували африканські країни». Юрій Камельчук про «вигаданий» коронавірус, 17/12/2020 (11:24-11:39)

Коронавірус справді існував раніше. От тільки мова про різні штами вірусу.

Коронавіруси – це ціла група вірусів. Їх об’єднує зовнішній вигляд (вони схожі на корону) та схожий хімічний склад. Коронавірусів у світі виявили майже пів сотні – і 7 з них людські. SARS-Cov-2 – новий вірус.

До речі, раніше ми вже спростовували фейки про те, що начебто всі вже знали про цей самий вірус у 2003 році та навіть знали як його лікувати ще у 1976 році. Ще раз наголосимо – це про різні штами коронавірусів.

НЕПРАВДА «І я бачив, як на багатьох людей діє, коли я вдягаю маску. Їм стає легше, я можу потерпіти. Хоча фізично, я скажу, уже набридло дихати цим, по-перше, недостатньою кількістю повітря, те, що може призводити до легеневої недостатності між іншим». Юрій Камельчук про шкоду масок, 17/12/2020 (17:36-17:50)

І подібні фейки ми вже неодноразово спростовували.

Науковці вважають, що під час носіння маски суттєвої зміни у насиченні організму киснем не відбувається.

Через носіння маски ми не вдихаємо вуглекислий газ, який щойно видихнули. Молекули діоксиду вуглецю є надто малими, а тому не затримуються на масці і проходять через неї, тому про гіпоксію (недоотримання організмом кисню) мови бути не може.

У ВООЗ також наголошують, що при правильному використанні масок кількість кисню не зменшується та відповідно не збільшується кількість вуглекислого газу в організмі.

Примітно, що попри публічне заперечення COVID-19, Камельчук у Верховній раді голосує за закони, які допомагають боротися з хворобою або можуть запобігти її поширенню. Сам він в інтерв’ю пояснював це «фракційною субординацією». Але детальніше про голосування депутата – далі.

Фейки про вакцинацію

Юрій Камельчук – антивакцинатор. Хоча він себе – як і більшість противників щеплень – називає прихильником «вільного вибору».

А нещодавно він поширив фейк про нібито заборонений фільм Роберта де Ніро «Вакциновані» на своїй Facebook-сторінці. Коли ми у коментарях до допису вказали Камельчуку на помилку – він видалив наш коментар. І це, здається, він робить не вперше.

А ще Камельчук порівнює щеплення з … алкоголем та курінням. Мовляв, вони дають короткострокове полегшення, але наслідки цього – страшні. Далі розповідаємо, які антинаукові теорії про щеплення Камельчук озвучив цього разу.

МАНІПУЛЯЦІЯ «Я вірю, що вона (вакцинація – ред.) існує, я вірю, що вона комусь може допомагати, але їй не довіряю з причини її неефективності, побічних наслідків і так далі». Юрій Камельчук про вакцинацію, 17/12/2020 (08:46-08:53)

Помірні побічні ефекти після вакцинації – це нормально. Вакцини можуть викликати підвищення температури або біль і почервоніння у місці уколу. Легкі реакції проходять протягом декількох днів самостійно. Серйозні, тривалі побічні ефекти зустрічаються вкрай рідко.

Неефективні та небезпечні вакцини просто не допускають до виробництва.

Утім, будь-які вакцини мають проходити випробування перед масовим застосуванням. За цим мають стежити регулюючі органи, наприклад, Європейське агентство з лікарських засобів, якщо це країни ЄС, або Управління з продовольства і медикаментів, якщо це США, тощо. Також ВООЗ надають рекомендації щодо використання препаратів на міжнародному рівні.

Що краще: природно набутий імунітет чи вакцинація? Ключове питання – ціна набуття природного імунітету. Наприклад, поліомієліт може паралізувати на все життя. Вагітні, які хворіють на краснуху, можуть народити дітей з вадами слуху, зору, серця, легень, печінки та інших органів. Ускладненням після кору може бути енцефаліт – запалення головного мозку, яке може призвести до втрати слуху та порушення інтелектуального розвитку. Про переваги вакцинації ми розповідали детально тут.

НЕПРАВДА «Є негативні наслідки (вакцини від Covid-19 – ред.) від відомих компаній. Є побічні ефекти, після яких лікують. Там ніхто не вмирав, але після них лікують. Все це говорить про неефективність на даному етапі». Юрій Камельчук про побічні ефекти вакцин, 17/12/2020 (18:28-18:41)

Вакцинація від коронавірусу почалась лише за тиждень до цього інтерв’ю. Наприклад, вакцина від Covid-19 компанії Pfizer може викликати значні алергічні реакції, але ці побічні ефекти дуже рідкісні. На даний момент про масові складні побічні ефекти, які б призвели до «хвороб, які треба лікувати» не звітувала жодна компанія-виробник вакцини.

Зазвичай побічні ефекти вакцин визначають під час їх тестування – тобто ДО початку виробництва та вакцинації населення. Якщо вакцина показує масові складні побічні ефекти – її доопрацьовують допоки вона не стане безпечною.

НЕПРАВДА «Вакцина (від поліомієліту і віспи – ред.) була потрібна для того, щоб подолати наслідки попереднього впливу якогось. Можливо, в деяких моментах це промисловий вплив. А можливо в деяких моментах, це чистота води. Тобто можуть бути інші причини. Вакцина уже закриває наслідки, не першопричину». Юрій Камельчук про дію вакцин, 17/12/2020 (24:55-25:14)

Навпаки – вакцини працюють на попередження хвороби, а не на подолання її наслідків.

Щеплення – це зазвичай слабша або неактивна версія збуджувача інфекції. Вакцини на клітинному рівні діють за схожим принципом із зараженням вірусу. Організм помічає загрозу – і B-лімфоцити виробляють проти неї антитіла, які й забезпечують імунітет. У результаті цей механізм запам’ятовується, тож у випадку нового зараження тіло пригадає, як себе захисти.

Вакцини мають доведену ефективність, і захист від хвороб триває, якщо вчасно отримувати всі дози вакцини. Завдяки вакцинації віспа повністю зникла, кількість випадків зараження поліомієлітом впала на 99%, кількість смертей від правця знизилася на 96%, від кору – на 75%. За посиланням на графіках можна наочно побачити залежність між зростанням рівня вакцинації проти дифтерії, кашлюка і правця, і зниженням захворюваності на ці хвороби. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC), протягом 2018-2019 вакцинація проти грипу запобігла приблизно 4,4 мільйонам захворювань на грип, 2,3 мільйонам медичних візитів, пов’язаних з грипом, 58 000 госпіталізацій і 3500 смертей. Крім того, згідно з дослідженням СDС, навіть у разі зараження після вакцинації ризик ускладнень та смерті значно менший, ніж у невакцинованих пацієнтів.

НЕПРАВДА «Є дослідження і спостереження окремих людей, яким багато по світу затикають рота. Про аутизм. Коли дитина в нормальному стані в 2-3 роки отримує щеплення і після того у неї розвивається аутизм». Юрій Камельчук про аутизм від вакцин, 17/12/2020 (25:48-26:04)

Це старий і один з найбільш улюблених фейків антивакцинаторів. Зв’язку між вакцинами та аутизмом не виявлено. Складові вакцин або їх дія на організм не призводять до аутизму.

Звідки фейк виник? Від Ендрю Вейкфілда. Це — колишній гастроентеролог, який у своєму дослідженні намагався довести зв’язок між вакциною КПК та аутизмом. Це дослідження відкликав (вилучив та визнав таким, що порушує наукові стандарти) медичний журнал “Lancet”, а в 2010 році його виключили з медичного реєстру. Його розкритикували інші науковці.

Більше фейків про нібито страшні хвороби, які викликають вакцини, ми спростовували тут, тут і тут.

Псевдонаукові теорії

Цей блок залишаємо з одним коротким коментарем: ні, ведизм – це не наука. До речі, одна з організацій ведів в Україні – «Ведический мир» – часто поширює теорії змови та фейки про коронавірус. А її представники стали співорганізаторами руху “StopFakePandemic”, який регулярно протестує під МОЗ і ВРУ проти щеплень, карантину і навіть проти 5G.

Юрій Камельчук: «Проституція, вона забирає енергію жінки яка займається цим і вона не додає точно енергії чоловікові, який йде до подібної жінки». Данило Мокрик: «Це дослідження знову ж таки медичні чи які?» ЮК: «В тому числі. Якщо ви не знаєте, при нагоді я можу вам справді навести приклади, вам багато психологів про це розкажуть. Це в ведичних науках розписано». ДМ: «В ведичних?» ЮК: «Так, в ведичних. Не медичних, а в ведичних науках». ДМ: «Веди – це не доказова медицина, це філософія». ЮК: «Неправда. Там є медичні трактати, є військові трактати, які розписані давно. І багато речей використовуються до цього часу». Юрій Камельчук про ведичні «науки», 17/12/2020 (22:31-23:15) «Роздача своєї енергії особливо іноземцям, я з цієї точки зору скажу, призводить до зменшення кількості енергії в даній країні, зокрема Україні». Юрій Камельчук про енергію, 17/12/2020 (23:44-23:56)

Бонус. Переконання vs. голосування депутата

Тепер давайте уважно прослідкуємо за логікою депутата. Він наполягає, що користується критичним мисленням та наукою (навіть ведичною!). У інтерв’ю також говорив, що як колишній журналіст звик перевіряти інформацію:

«Якщо ви питаєте особисто мою думку, дивіться, як колишній, але колишніх журналістів немає, як правило, я поки сам не перевірю все не маю 100%-ої впевненості».

Щоправда, Камельчук голосував за призначення міністром освіти Сергія Шкарлета, колишнього члена «Партії регіонів» та плагіатора. І це не припущення, відповідне рішення ще у вересні оприлюднило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Камельчук самостійно чомусь цю інформацію не перевірив. А от «нічому зі словом “національне”», каже, не вірить. Та й гарним спеціалістом вважає Шкарлета, бо «бачив його внутрішній стан». Куди в такі моменти поділося нібито «критичне» мислення Камельчука – залишаємо на ваш розсуд.

«Ну перше. Я бачив його внутрішній стан, коли він перший раз до нас приходив і знайомився з нами, незважаючи на те, що в той день чи от десь буквально дуже поруч біля того дня в нього померла дружина – він прийшов. Це про багато чого свідчить. З одного боку, не треба було його запрошувати в той день, якщо чесно, так по-людськи. А з іншого боку, він не плюнув на все. І це говорить про його відповідальність». Юрій Камельчук про причини голосування за Шкарлетта, 17/12/2020 (01:02-01:36) «На рахунок плагіату, не знаю. Не досліджував, тобто навіть не буду сперечатись. <…> Все, що починається зі слова “національне” піддаю сумніву трошки. Тобто, це знаєте, десь якась державна структура. От чесно, моє таке критичне мислення. <…> Його наступні кроки є, напевно, важливішими ніж ті, які були тоді. Поясню. Ні, я не перевіряв. Саме цей момент (про плагіат Шкарлета – ред.) я не перевіряв. <…> Я не можу коментувати плагіат, тому що я не бачив цих документів». Юрій Камельчук про голосування за Шкарлетта, 17/12/2020 (02:11-02:15) (02:19-02:29) (02:41-02:53) (05:00-05:03)

Протягом цього інтерв’ю та в своїх інших виступах Камельчук регулярно піддавав сумніву дані Державної служби статистики, натякав на зовнішнє управління країною. А ще не знав про існування дашбордів РНБО з детальною інформацією захворюваності, тому говорив, українцям надають мало даних про захворюваність на COVID-19.

Висновків не буде. Нам просто цікаво, на основі яких даних депутат Камельчук ухвалює свої рішення, від яких, до слова, залежать всі українці.

Автори: Світлана Сліпченко, аналітикиня; Анастасія Іванцова, аналітикиня; VoxCheck