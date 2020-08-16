Близится коллапс судебной системы: сколько дел остаются нерассмотренными?

Судебная система сейчас переживает не лучшие времена, что крайне негативно сказывается не только на гражданах, но и судьях и сотрудниках аппаратов в частности.

В издании «Я и закон» решили выяснить, сколько дел из поступивших в суды, остаются нерассмотренными, и какие суды завершили полугодие с самым большим остатком нерассмотренных дел.

Получив статистические данные о результатах работы судов в городах областного значения, сформирован рейтинг 30 судов с самым большим количеством дел, которые остались нерассмотренными по состоянию на 30 июня 2020 года.

1.Так, в Печерский суд столицы за полгода в суд поступило 28 131 дело.

Это самый загруженный суд столицы. Остаток нерассмотренных дел в этом суде внушающий – 21336 дел.

2. В Шевченковском районном суде города Киева остаток нерассмотренных по состоянию на 30 июня 2020 года составляет 12518 дел. Всего же за полгода в суд поступило 21288 дел.

3.В Соломенском райсуде столицы остаток нерассмотренных составляет 11441 дело, а поступило в суд в первом полугодии 15265 дел.

4.В Подольский райсуд Киева всего за первое полугодие поступило 8373 дела. Остаток нерассмотренных дел в этом суде также очень большой – 10765 дел.

5.Остаток нерассмотренных в Херсонском городском суде Херсонской области – 10186 дел. Поступило в этот суд за полгода 15142 дела.

6. В Приморском райсуде города Одессы остаток нерассмотренных дел составил 10 154 дел, а поступило за полгода 18 108 дел.

7. В Голосеевский райсуд города Киева поступило за полгода 13976 дел. Остаток нерассмотренных — 8888 дел.

8. В Дарницкий райсуд Киева поступило за полгода 11733 дела, а нерассмотренными остаются — 7214 дел.

9. Немаленький остаток и в Хмельницком горрайонном суде Хмельницкой области – 5744 дела. Всего же за полгода в этот суд поступило 6874 дел и материалов.

10. В Днепровский райсуд Киева поступило в первом полугодии 12947дел. Остаток нерассмотренных — 5673 дела.

11. Большой остаток нерассмотренных дел и в суде Дзерджинском Харькова, в который за полгода поступило 8908 дел. Нерассмотренными в этом суде остаются 5577 дел.

12. В Святошинский районный суд города Киева в первом полугодии 2020 года на рассмотрение поступило 12079 дел. Остаток нерассмотренных — 5320 дел.

13. В Малиновский райсуд Одессы за полгода поступило 11 309 дел, а остаток нерассмотренных составил 5118 дел.

14. В Оболонский районный суд города Киева за первое полугодие в суд поступило 8273 дел. Остаток — 4900.

15. В Суворовском районном суде города Одессы остаток нерассмотренных дел составляет 4704 дела, а поступило в этом суд за полгода 10495 дел.

16. Во Франковский суд города Львова за полгода поступило 5261 дело, остаток нерассмотренных – 4668 дел.

17. В Ровенский городской суд Ровенской области за первое полугодие поступило 10 735 дел, остаток нерассмотренных – 4533 дела.

18. В Московском райсуде города Харькова остаток нерассмотренных составляет 4349 дел, всего за полгода поступило 11246 дел.

19. Большой остаток нерассмотренных дел и в двух судах города Николаева. Так, в Центральном суде города Николаева нерассмотренными остались 4212 дел, а поступило за полгода 5805 .

20. В Деснянский районный суд города Киева поступило 8772 дела, остаток — 4124 дела.

21. В Винницком городском суде Винницкой области остаток нерассмотренных дел составил 4016 дел. Поступило за полгода – 15 606 дел.

22. В Ленинский районный суд города Днепропетровска за полгода поступило 4976 однако остаток нерассмотренных в этом суде 3395 дел.

23. В Киевском райсуде города Харькова остаток нерассмотренных дел составляет 3313. Всего за полгода в этом суд поступило 11036 дел.

24. В Заводском райсуде Николаева нерассмотрены 3204 дела, а поступило за полгода 6954 дела.

25. В Октябрьский суд города Полтавы поступило 12396 дел, а остаток нерассмотренных по состоянию на 30 июня составил 3090 дел.

26. В Королевском райсуде Житомира нерассмотренными остаются 3002 дел, а поступило в этот суд 5929 дел.

27. В Луцком горрайонном суде остаток нерассмотренных составляет 2991 дело. Всего за полгода поступило 11043 дела.

28. В Богунский райсуд Житомира за полгода поступило 8191 дело, а нерассмотренными остаются 2788 дел.

29. В Саксаганском районном суде Кривого Рога остаток нерассмотренных дел составляет 2578 дел, а поступило в этот суд всего за полгода 4890 дел.

Замыкает первую 30-ку Киевский районный города Одессы, в который за полгода поступило 18 305 дел, а остаток нерассмотренных составил 2549 дел.

На количество нерассмотренных дел могут влиять различные факторы: это и нехватка судей в судах, и чрезмерная нагрузка, но немаловажным фактором является организация работы в судах. Так, мы видим, что есть суды, в которые поступает сравнительно небольшое количество дел, однако остаток нерассмотренных дел является впечатляющим.

Судебная система сейчас переживает не лучшие времена, что крайне негативно сказывается не только на гражданах, но и судьях и сотрудниках аппаратов в частности. Надеемся, что граждане, которые обращаются в суды за защитой своих прав, смогут не только получать законные и справедливые решения, но и рассчитывать на рассмотрение их дел в разумные сроки.

Источник: «Я и закон»