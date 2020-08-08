«Большая распродажа» тюрем Украины. Какова цель этой акции?

О начале «большой распродажи» тюрем по всей стране заявил министр юстиции Украины. Речь идет о более 100 объектах недвижимого имущества пенитенциарной системы. Какова цель этой акции?

Министерство юстиции Украины 6 августа объявило о том, что продает здания тюрем, СИЗО, исправительных центров, расположенных по всей стране. Как пояснил глава Минюста Денис Малюська, целью этой акции является полное обновление тюремной инфраструктуры в течение 10 лет за счет продажи избыточных объектов тюремной недвижимости. Пилотными городами станут Киев, Львов и Одесса, пишет издание DW.

Что и зачем продает Минюст Украины

По словам министра на продажу будут выставлены более 100 объектов. Он убежден, что «подавляющее большинство этих объектов являются привлекательными для инвесторов». Как отметил глава Минюста, значительная часть тюрем не используется и находится в замороженном состоянии из-за «уменьшения тюремного населения», в том числе вследствие постепенной либерализации уголовного законодательства. «Распродажа учреждений не означает уменьшения нынешнего количества заключенных или нехватки мест их содержания», — подчеркнул при этом Денис Малюська.

На полученные от продажи средства Минюст Украины намерен возводить новые учреждения пенитенциарной системы. «В первую очередь, мы будем строить новые следственные изоляторы в промзонах или за пределами городов, которые заменят существующие 20 следственных изоляторов в центрах городов», — отметил министр. Он обратил внимание на то, что все эти здания были построены в 19-20 веках и уже не отвечают современным требованиям режимных объектов, а также санитарно-гигиеническим нормам. «Постепенно большая распродажа превратится в большое строительство следственных изоляторов, а впоследствии и учреждений исполнения наказаний», — сказал министр.

Каковы сейчас условия в украинских тюрьмах

О том, что в СИЗО Украины ужасные условия содержания, давно говорят украинские правозащитники. Они неоднократно призывали украинскую власть принять меры, чтобы изменить ситуацию.

В январе этого года представители Украинского центра по предупреждению пыток и Уполномоченного Верховной рады по правам человека в местах лишения свободы рассказали об итогах своего визита в киевское СИЗО. По их словам, большинство камер требуют капитального ремонта, а находиться в старейшем корпусе изолятора опасно для здоровья как заключенным, так и работникам — в помещении нет вентиляции, а стены покрыты грибком.

Несмотря на нынешнее утверждение министра о сокращении числа заключенных в местах лишения свободы, правозащитники указывают на переполненные камеры в СИЗО: некоторым даже приходится спать на полу или вплотную друг к другу. «Если столичный СИЗО в таких ужасных условиях — трудно представить, что делается по областям», — отметил глава Украинского центра по предупреждению пыток Николай Карпюк.

Что станет первым объектом продажи

Но украинское правительство намерено решить эту проблему путем «большой распродажи тюрем» и строительством на вырученные деньги новых зданий. Первым в списке объектов на продажу — «Ирпеньский исправительный центр» в поселке Коцюбинское под Киевом. Это здание заморожено несколько лет назад, и государство, как отмечают в министерстве юстиции, ежегодно тратит несколько миллионов гривен на его содержание и охрану.

«Этот участок в будущем можно было бы использовать для строительства нового следственного изолятора для Киева. Но вокруг теперь высотные жилые дома, а это делает для нас невозможным дальнейшее использование этого объекта», — пояснил Малюська. Он уверен, что потенциальному покупателю этот объект будет очень интересен, потому что он расположен в менее чем трех километрах от окружной дороги Киева, рядом лес, озеро и железнодорожная станция.

Как и кому будут продавать тюрьмы

Всего на балансе пенитенциарной системы сейчас находится 27 подобных учреждений, «каждый из которых может быть интересен для инвесторов». В этом году ожидается замораживание еще 8 учреждений, также потенциальных объектов для продажи. Малюська считает, что покупка тюрем интересна для многих инвесторов, потому что это земельные участки от 4 до 10 гектаров, с необходимой инфраструктурой. Министр предположил, что в будущем на месте тюрем могут появиться жилые застройки, торгово-развлекательные центры или промышленные объекты.

Продавать тюрьмы планируется через электронные аукционы, которым будет предшествовать видео-презентация каждого объекта и возможность его посещения потенциальными владельцами. «Часть вырученных средств в пределах балансовой стоимости будет оставаться в системе Минюста и тратиться на новое строительство. Избыток средств будет перечислен в государственный бюджет», — сказал министр. По его словам, такие объекты в крупных городах стоят сотни миллионов гривен.

Ранее объекты недвижимости государственных структур передавались инвесторам по соглашению, отметил министр. Например, для жилой застройки под определенное количество квартир, или другие механизмы. Все они содержали в себе коррупционную составляющую: «Мы идем по пути прозрачности, понятности — пути передачи объекта на аукцион. Кто больше заплатит, тот объект и получит».

Что говорят правозащитники

В то же время правозащитники сомневаются, что запланированная распродажа тюрем поможет решить проблему. Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров в беседе с DW напомнил, что идея Минюста не нова, а аналогичный проект продажи мест лишения свободы провалился еще в 2014 году, когда на эти объекты так и не нашлось покупателей. «Так будет и сейчас», — прогнозирует Захаров.

По мнению украинских правозащитников, в условиях пандемии COVID-19, когда проблема переполненных тюрем приобретает еще более угрожающий характер, нельзя ждать пока найдутся покупатели, и только после этого начинать строить новые здания и модернизировать старые. Захаров предлагает эффективнее использовать имеющиеся возможности. «В киевском СИЗО есть два новых корпуса, построенные для женщин и несовершеннолетних, которые сейчас пустуют. Почему бы туда не перевести мужчин из переполненных корпусов?», — вопрошает правозащитник.

По его оценке, большое число содержащихся в следственных изоляторах является следствием чрезмерного количества судебных решений об аресте людей, которым еще не вынесен приговор, а также сокращение количества преступлений, за которые может быть внесен залог. «Это полностью противоречит международной практике, где предварительное содержание под стражей является исключительной, а не обычной мерой», — сказал Захаров.

Автор: Александр Савицкий, Киев; DW