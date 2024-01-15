Бывший зек, секс-работница и свадебный фотограф: кто работал агентурой у режима Лукашенко

Агентуры среди демократических сил и диаспоры хватает. И это не только тезис Зенона Позняка. Объединение бывших силовиков BYPOL не раз заявляло: на территории стран ЕС работают агенты спецслужб Лукашенко — посещают белорусские мероприятия, фотографируют участников и т.д.

10 января стало известно о разоблачении в Польше вероятного агента КГБ — Дарьи Остапенко, бывшей активистки “Говори правду”. Беларусское издание Еврорадио вспоминает, кого и как белорусские спецслужбы использовали для сбора агентурной информации и провокаций.

Артур Гайко

История Артура Гайко и ЧКБ — это пока самое успешное внедрение агента в ряды демсил (из тех, что стали известны).

Артур Гайко с октября 2020 года работал в команде телеграм-канала “Черная книга Беларуси” в качестве “безопасника”. Он сохранял анонимность и не показывал коллегам своего лица. Мужчина имел доступ к внутренним чатам нескольких протестных ресурсов, общался и даже дружил с сотрудниками ЧКБ.

В июле 2021 года администраторы “Черной книги” поняли, что основным местом работы Гайко был… ГУБОПиК.

За то время, пока Гайко имел доступ к ботам основного и региональных каналов “Черной книги Беларуси”, в них написало около 8500 пользователей.

ЧКБ не предупредило своих читателей, что в проекте был агент. Уже бывшие сотрудники “Книги” рассказали все подробности спустя более чем через год.

По информации правозащитников “Весны” по состоянию на октябрь 2023 года за “сливы” в ЧКБ на большие сроки осудили минимум 32 человека.

“Слава Волк”

О Вячеславе Быстрове в своем расследовании рассказали экс-силовики из объединения BYPOL.

По их информации, Вячеслав Быстров, который выдавал себя за пострадавшего от режима Лукашенко, на самом деле работает на МВД Беларуси. “Этот гражданин пытается втереться в доверие к белорусской диаспоре в Варшаве. С момента приезда в Польшу он активно посещает белорусские акции, фотографируется с их участниками”, — говорили авторы расследования. По их данным, Вячеслав Быстров был шесть раз судим за кражи и грабежи. “Первый срок получил в далёком 1992 году, с тех пор на свободу выходил на непродолжительный срок и вскоре возвращался обратно в места лишения свободы, где позже и заключил контракт о сотрудничестве на платной основе с сотрудниками оперативного отдела СИЗО-1 в Минске, так называемой Володарки”, — говорится в материале. В СИЗО Быстров занимался “внутрикамерной разработкой” заключённых, заставляя их писать явку с повинной, и неоднократно поощрялся премиями, утверждают расследователи. По данным BYPOL, Быстров также сотрудничает с 3-м управлением МВД Беларуси ГУБОПиК по противодействию экстремизму. В начале декабря 2021 года мужчина по рабочей визе отправился в Польшу, где подал заявление на получение статуса беженца. Его задание заключалось, помимо прочего, в физическом устранении лидеров BYPOL, а также оппозиционного политика Павла Латушко, следует из расследования. Кроме того, Быстров собирал данные граждан РБ, проживающих за рубежом: номера их телефонов, транспортных средств, адреса места жительства и работы. При этом особое внимание он уделял тем, кто участвовал в протестах, и выяснял, есть ли у них родственники в Беларуси. По данным BYPOL, Славой Волком (так он был подписан в Telegram) занялись польские спецслужбы — осенью 2023-го его депортировали в Беларусь. “Ламбада” Елена Кузьмина была главной участницей провокации против Сергея Тихановского. Она вместе с неизвестной женщиной набросилась на политика, после чего того задержали.

49-летняя Кузьмина родом из Бобруйска. Официально она имела ИП, а также работала какое-то время в салоне красоты. Неофициально — занималась проституцией. В интернете до сих пор можно найти объявления на сайтах знакомств с расценками на её секс-услуги — около 60 долларов в час.

Елена Кузьмина, фото из соцсетей

О её сотрудничестве с ГУБОП в интервью ютуб-каналу ТОК рассказывал бывший сотрудник ведомства Матвей Купрейчик. По его словам, спецслужбы нередко привлекают проституток, чтобы добывать компромат на клиентов.

Провокаторша с пикета Тихановского: организатор — ФСБ, а у меня связи в России В какой-то момент Кузьмина была в “подчинении” Ивана Тарасика, начальника 3-го отдела ГУБОПиК. Он под угрозой того, что у женщины заберут дочь, если она не согласится, предложил ей поучаствовать в провокации против Тихановского. О сотрудничестве женщины со спецслужбами свидетельствует и тот факт, что сведения о её семье в базах Министерства внутренних дел закрыты. От “Киберпартизан” известно, что Кузьмину прослушивали — при этом объекту дали оперативную кличку “Культура”. После задержания Сергея Тихановского женщина продолжала заниматься стукачеством. По данным “Киберпартизан”, Кузьмина оставила много жалоб в милицию на протестующих и белорусскую национальную символику после 2020-го.

“Симон” В сентябре 2016 года в Польшу вместе с женой и двумя дочерьми приезжает Сергей Васильев из Гомеля. Мужчина признаётся, что более 20 лет сотрудничает с КГБ. В июне 2017 года он дал интервью журналистке “Белсата” Екатерине Андреевой и рассказал свою версию событий.

Договор о сотрудничестве с КГБ он подписал в 1995 году и получил псевдоним “Симон”. С тех пор выполнял мелкие поручения: выявлял уклонистов от армии, делал контрольные закупки наркотиков, следил и доносил на активистов оппозиции. В 2007 году он по заданию куратора Александра Титова создал сайт Gomelbest.com, где сотрудники КГБ публиковали компромат на деятелей демократического движения. Через год КГБ заключил с ним официальный договор на обслуживание сайта. В 2011 году его попросили подбросить наркотики гомельской активистке Ксении Ярославцевой. Он также получил задание внедриться в журналистскую среду и даже ездил на курсы повышения квалификации, организованные БАЖ в Украине. Кроме собственно признания в работе на КГБ, Сергей Васильев много рассказал о методах работы гомельских кагэбэшников, вербовке, контактах и назвал фамилии офицеров, с которыми непосредственно работал. Кроме того, он привёз аудио- и видеозаписи встреч с кураторами, которые сделал на регистратор в своем авто. В интервью Васильев говорил, что большая часть записей была повреждена, но кое-что он смог опубликовать.