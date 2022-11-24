Чому завезти генератори та мобільні електростанції без мита і ПДВ в Україну проблематично особливо через пошту

Придбати обладнання за кордоном та ввезти в Україну тепер можна за новими митними правилами. Хоча спочатку вони не працювали і на кордоні утворився затор з нерозмитнених генераторів.

Щоб не сидіти без світла і тепла, українці та бізнес почали масово скуповувати генератори, зарядні станції, акумулятори, обігрівачі та інші товари, зазначає видання Економічна правда.

Більша частина таких товарів завозиться з-за кордону. Коли на українському ринку виник їх дефіцит, а ціни зросли в кілька разів, Кабмін вирішив спростити умови імпорту товарів, необхідних для проходження зими.

9 листопада уряд ухвалив постанову, якою звільнив усіх імпортерів генераторів та акумуляторів від сплати ПДВ і мита. У Мінекономрозвитку порахували, що це дозволить знизити вартість цих товарів на 25%.

Документ не обмежував ні вартість ввезеного обладнання, ні його кількість, та щось пішло не так. Громадян з генераторами на кордоні змушували сплачувати всі збори, передбачені загальними правилами.

Зайва бюрократія

Проблема полягала в “зірочці”, яку урядовці додали після словосполучення “електрогенераторні установки”.

З незрозумілих причин в Мінекономрозвитку вирішили передбачити, що при їх ввезенні необхідно надати більше документів, ніж просто фіскальний чек.

Ішлося про відповідність пристрою технічному регламенту, а якщо апарат не сертифікований, то особа мала звернутися до Міністерства енергетики, аби воно дозволило його обіг.

В умовах, коли мільйони людей сидять без світла, це був максимально цинічний бюрократичний підхід. Відповідні сертифікати мали далеко не всі товари, а процедура подання заявки до Міністерства енергетики та отримання дозволу потребує багато часу. Особливо в умовах, коли таких заявок було б надто багато.

Тож громадянам, які ввозили таке обладнання після 9 листопада, митні органи пропонували сплатити всі платежі. Які саме? Державна митна служба пояснила це за кілька днів до того.

Довідка. Митний кодекс передбачає, що товари, у тому числі генератори, вартість яких становить до 500 євро, а вага – до 50 кг, і які переміщуються автомобілем, залізницею або морським транспортом, звільняються від декларування та оподаткування. Також не оподатковуються товари вартістю до 150 євро, які надсилаються поштою, експрес-відправленням або несупроводжуваним багажем. Якщо товар перевищує вказані неоподатковувані норми, але загальна вартість яких менша за 10 тис євро, то генератори письмово декларуються та оподатковуються: ввізним митом за ставкою 10% від фактурної вартості;

ПДВ за ставкою 20% від фактурної вартості з урахуванням суми ввізного мита. Наприклад, за генератор фактурною вартістю 700 євро, який ввозить громадянин через автомобільний пункт пропуску, необхідно сплатити митні платежі із суми, що перевищує 500 євро: 10% мита від 200 євро – 20 євро та 20% ПДВ від 220 євро (фактурна вартість + мито) – 44 євро.

Не дивно, що громадяни почали обурюватися. Зокрема, до редакції ЕП надійшло кілька звернень від людей, що ввозили генератори і були здивовані необхідністю платити податки за імпорт звільнених від оподаткування товарів.

Схоже, уряд зрозумів свою помилку. Через тиждень він ухвалив постанову, яка спростила імпорт енергетичного обладнання.

Документ скасував вимоги про наявність декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам. Норма діятиме до завершення воєнного стану та протягом наступних 90 календарних днів.

Постанова стосується фізичних осіб та бізнесу. Вона дозволить забезпечити потреби внутрішнього ринку в обладнанні для відновлення та стабілізації електро- та газопостачання, пояснили ЕП в Мінекономрозвитку.

Придбати обладнання за кордоном та ввезти його в Україну тепер можна за новими митними правилами. Однак багато українців зіткнулися з проблемами на митниці, через що утворилися черги на кордоні.

“Я знайшов генератори в Болгарії, але вже кілька днів не можу їх завезти. На митниці не мають інформації про новий порядок ввезення. Вартість генераторів – близько 20 тисяч євро.

Розмитнення за старою процедурою коштуватиме 5 тисяч євро. Якщо сплачу ці кошти, а потім розмитнення скасують, то наша продукція буде неконкурентна, бо за нами завезуть техніку на 25% дешевше”, – каже підприємець Володимир Зубков. Він придбав кілька генераторів потужністю 3-8 кВт.

Митний брокер Ірина Калюжна пояснює, що система автоматично визначає обсяг платежів при ввезенні будь-якого товару, але для кожної групи потрібен відповідний код.

“У митниці поки немає коду, який дає можливість отримати преференцію для групи товарів, визначених у постанові. Це технічне питання, яке митниця має вирішити самостійно”, – каже Калюжна.

У Державній митній службі пообіцяли відповісти на запит ЕП впродовж 30 днів. Тимчасом прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав громадян, яких при ввезені генераторів митні органи намагаються оподаткувати, звертатися до Служби безпеки України.

“Лише за вчорашній день (17 листопада), за даними митниці, в Україну завезено 8 577 генераторних установок, але ми мали скарги на труднощі щодо їх ввезення фізособами. Нібито дія рішення уряду не поширюється на фізосіб. Це не так.

Кожен українець може без сплати мита і ПДВ завезти в Україну генератори та зарядні станції”, – підкреслив він.

Шмигаль додав, що уряд ухвалить протокольне рішення про забезпечення безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб.

Нововведення не стосуються поштових відправлень

Для багатьох українців виїзд за кордон є проблемою через запровадження воєнного стану, тому альтернативою може бути замовлення електротехніки на закордонних маркетплейсах з доставкою поштовими операторами. Але при цьому доведеться письмово задекларувати товар і сплатити 10% ввізного мита та 20% ПДВ.

У пресслужбі Державної митної служби України зазначають, що без письмового декларування у міжнародних поштових відправленнях, експрес-відправленнях або несупроводжуваному багажі на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника можна перевозити товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро.

Без розмитнення можна отримати не більше однієї посилки на добу.

Купуючи генератор за кордоном з доставкою через поштового оператора, скоріш за все доведеться розмитнити його, бо пропозицій, які коштують менше 150 євро, на закордонних маркетплейсах дуже мало.

Наприклад, у польському інтернет-магазині Allegro генератор потужністю 1 500 Вт можна придбати, в середньому, за 300 євро з доставкою. В Україні такі генератори коштують майже вдвічі дорожче. Процес замовлення товарів в інтернет-магазинах за кордоном виглядає так само, як в Україні.

“Наші клієнти вже давно замовляють невеличкі генератори в межах 200-300 євро. Сплачують мито та ПДВ. Навіть з цими платежами ці товари за кордоном дешевші”, — пояснює ЕП Марта Янків CMO Meest Group. Мито і ПДВ сплачується із різниці від максимально дозволеної вартості товару для відправки без розмитнення. Тобто, якщо генератор коштує 200 євро, то мито складе 5% (Мито = (200 – 150) 10% = 5 EUR), а ПДВ — 11 євро (ПДВ = (200 – 150 + 5) 20% = 11 EUR).

При цьому буде нараховано акцизний збір в розмірі $22 за одиницю товару. Додатково оплачуються послуги митних брокерів. Після замовлення поштовий оператор виставляє рахунок, який можна оплатити як у відділенні банку, так і онлайн. Українські поштові оператори Nova Poshta та Meest зазначають, що доставка товару з Польщі до найближчого відділення в Україні триватиме пʼять днів.

Автор: Володимир Рихліцький; Економічна правда