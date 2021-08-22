Дезинформация и репрессии в Беларуси

Год назад граждане Беларуси вышли на улицы с протестами против сфальсифицированных президентских выборов. Масштаб акций превзошел все ранее имевшие место события в истории страны; в ответ власти жестоко подавили демонстрации, тысячи участников были арестованы, избиты и подвергнуты уголовному преследованию.

Вопиющие действия режима Александра Лукашенко в отношении протестующих, активистов, журналистов и граждан Беларуси сопровождались массивными дезинформационными кампаниями.

Дезинформация и оголтелые теории заговора продолжают оставаться излюбленными инструментами манипуляции проправительственных СМИ и сайтов с целью узаконивания насилия, дискредитации протестного движения и политической оппозиции, подавления критики; и все это на фоне тюремных заключений независимых журналистов.

С августа прошлого года EUvsDisinfo собрал более 450 случаев дезинформации, направленной против демократии в Беларуси, обнажающих только вершину айсберга происходящего в стране при участии проправительственной информационной машины.

Вот некоторые из примеров дезинформации и информационных манипуляций в Беларуси, которые имели место в этом году:

Прокремлевские СМИ играют важную роль в дезинформационных кампаниях в Беларуси

Вскоре после начала протестов многие сотрудники государственной Беларуской телерадиокомпании уволились в знак протеста против цензуры и жестокости милиции. Практически незамедлительно на их места были назначены «специалисты» из проправительственных российских СМИ, которые зорко следили за тем, чтобы государственная Беларуская телерадиокомпания бесперебойно проталкивала дезинформационные нарративы, дискредитирующие демонстрантов и подавляющие гражданские и демократические права граждан страны.

За считанные недели маховик дезинформации, исходящей от проправительственных беларуских и прокремлевских СМИ, был раскручен, а инфопространство наполнялось заявлениями о том, что протесты были срежиссированы Западом; что беларуская оппозиция находится под контролем иностранных кукловодов; что страна бы рухнула, если бы демонстрантам дали волю. Наконец, всех, кто выступил в поддержку демократии, заклеймили как экстремистов, террористов и последователей нацистов.

В попытке дискредитировать движение протеста дело доходило до сущего абсурда, как, например, заявление Александра Лукашенко о том, что удалось подслушать телефонный разговор между «Майком и Ником» — якобы, секретными западными агентами, которые, прямо-таки сошли с экрана блокбастера. Трюк был рассчитан на то, чтобы «доказать», что за протестами в Беларуси и отравлением Навального стоит Запад; однако эффект получился прямо противоположным, породив массу шуток в интернете. Даже кремлевские политтехнологи были не в восторге от этого номера.

Тем не менее прокремлевские СМИ продолжали поддерживать Лукашенко, а подконтрольные государству беларуские телеканалы не только продвигали дезинформационные нарративы, но и переняли их тактику и даже дикторов.

Мониторинг Международной сети стратегических действий по обеспечению безопасности показывает, что к концу 2020 г. ведущих-беларусов на контролируемых государством телеканалах стало непропорционально меньше (даже те, которые появлялись в эфире, были служащими госструктур или организаций, поддерживающих Лукашенко). Прокремлевские «эксперты» из России и других стран стали неотъемлемой частью трансляций в Беларуси, заполняя собой инфопространство наряду с заявлениями и цитатами российских дипломатов, а также политических и военных лидеров. Такой отбор спикеров наряду с систематическим уничтожением независимых СМИ привели к тому, что прокремлевские дезинформационные нарративы, в частности нацеленные на подрыв беларуской государственности, стали ведущей тенденцией в медиапространстве страны.

В то же время Беларусь стала самой опасной страной в Европе для представителей СМИ, скатившись всего за год на 5 позиций во всемирном индексе свободы прессы.

Участие подконтрольных государству СМИ в жестком подавлении инакомыслия в Беларуси

Проправительственные беларуские СМИ стали вспомогательным инструментом государственной репрессивной машины. Один из многих, но, пожалуй, самый известный пример подобного участия в непрекращающихся жестоких акциях против беларусов — выбитое «признание» похищенного властями журналиста-диссидента Романа Протасевича в эфире беларуского телеканала ОНТ.

В записанном в тюрьме четырехчасовом выступлении Романа Протасевича вынудили повторить абсурдные дезинформирующие заявления властей; это можно расценивать как продолжение насилия и пыток, которым он без всякого сомнения подвергался в заключении. Его «интервьюером» был Марат Марков, председатель правления телеканала ОНТ, финансируемого государством.

В принципе, риторика подконтрольных государству беларуских СМИ не только пытается узаконить, но и активно защищает насилие со стороны властей. Каждый воскресный вечер в программе «Неделя» на проправительственном телеканале СТВ в авторской рубрике со зловещим названием «Орден Иуды», 26-летний ведущий Григорий Азаренок обесчеловечивает и унижает тех, кто посмел выступить против режима Лукашенко. Фотоколлаж с петлей дает недвусмысленно понять что по убеждению телеканала необходимо делать с провинившимися.

Алексей Голиков, еще один ведущий того же телеканала (СТВ), сравнил протестующих беларусов с животными для того, чтобы оправдать бесчеловечные и антисанитарные условия в местах их содержания под стражей: «Соглашусь, для людей эти условия содержания недопустимы, а вот для животных — вполне».[i] В еще одном заявлении он оправдал стрельбу по коленям протестантов, швырявших камни в «силовиков»[ii] — силач режима Лукашенко во всей красе.

Подобная риторика становится нормой на беларуских телеканалах, подконтрольных властям, делая их по сути соучастниками политики насилия Александра Лукашенко.

Попытка привлечь соцсети

На фоне систематического уничтожения независимых СМИ граждане Беларуси массово перешли в соцсети. Телеграм-канал NEXTA, одним из основателей которого является Роман Протасевич, стал ведущим независимым источником информации для миллионов беларусов. В отместку беларуские власти объявили NEXTA и его логотип «экстремистским материалом».

Несмотря на жесткое преследование (не говоря уже об аресте Романа Протасевича), NEXTA, насчитывающий в настоящий момент более 1,1 подписчиков, вместе с рядом других телеграм-каналов остается важным независимым источником информации в стране. При всех попытках режим Лукашенко не в состоянии добиться подобного успеха ни властью, ни с помощью подконтрольных СМИ.

Проправительственный телеграм-канал «Желтые сливы» недавно собрал «инициативную группу блогеров», поддерживающих режим, предположительно для распространения дезинформации в сети. В настоящее время популярность этих блогеров невелика, например, упоминавшийся выше Алексей Голиков имеет немногим более 7000 подписчиков на своем телеграм-канале.

Однако предыдущие действия провластных каналов в соцсетях по использованию полученных под принуждением признаний политических заключенных в качестве платной рекламы не оставляют сомнения, что режим пойдет на многое, чтобы поднять популярность этих блогеров.

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На протяжении всего текущего года, несмотря на репрессии, беларусы как внутри страны, так и за ее пределами, продолжают требовать соблюдения их гражданских и политических прав.

Если вы хотите узнать больше о кампаниях по дезинформации, направленных на уничтожение демократии в Беларуси, читайте: https://euvsdisinfo.eu/ru/category/blog-ru/belarus/

Источник: EUvsDisinfo