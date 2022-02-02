Как работают полицейские патрули на «фантомах»

На автодороги Украины 25 января выехали «фантомные» патрули. Это автомобили полиции Skoda Kodiaq без опознавательных знаков, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения прямо в потоке. Идея использования «фантомов» в том, чтобы идентифицировать нарушителей внезапно и скрытно. Таким образом, над водителями постоянно будет висеть угроза штрафа, что в теории заставит их меньше нарушать и впоследствии сделает автодороги Украины более безопасными.

Однако сразу же после появления «фантомов» у водителей возник вопрос: а законно ли их применять и ловить нарушителей вот так втихую. Ответ искали в издании «Апостроф«.

Слабая конспирация

На данный момент «фантомные» патрули — это 4 автомобиля Skoda Kodiaq без полицейской маркировки. Правда, не так глубоко «фантомы» и законспирированы, ведь еще накануне запуска патрулей в сеть утекли госномера авто: КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЕ.

В течение года будет закуплено еще 30 авто, которые будут работать «фантомами». Но в дальнейшем в Нацполиции обещают открыто не называть марки и модели, так как ломается вся концепция использования таких комплексов.

На борту у «фантомных» автомобилей установлены системы контроля скорости движущихся транспортных средств. Таким образом «фантом» может «считывать» скорость других авто в потоке прямо во время движения. При этом, законспирированные комплексы имеют возможность фиксировать до 50 движущихся целей одновременно!

Благодаря такой «плодовитости» за первые же сутки работы «фантомы» зафиксировали 990 нарушений ПДД, по каждому из которых автоматически составлен админпротокол и направлен владельцу авто-нарушителя либо надлежащему пользователю, как того требует закон. За четыре дня «фантомы» зафиксировали более 4 тысяч нарушений ПДД.

По сути дела, «фантомы» — это те же самые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, только на колесах. Тем не менее, законность использования такого метода выявления нарушителей, вызывает много вопросов.

Закреплять или монтировать

Во-первых, согласно статьи 40 закона Украины «О Национальной полиции», в рамках обеспечения публичной безопасности и порядка, копы имеют право использовать технику, которая работает в автоматическом режиме для выявления или фиксации правонарушений.

Согласно закону, использовать такую технику можно двумя способами:

— закреплять на форме и служебных транспортных средствах (в том числе без распознавательных знаков);

— монтировать и размещать на внешнем периметре дорог и строений.

Но вот нюанс: закон обязывает предупреждать водителей о смонтированной и размещенной технике. И в случае со стационарными камерами автоматической фиксации предупреждающие знаки на автодорогах действительно имеются. Это знак 5.70.

Знак 5.70

В теории, об автоматической фиксации с колес также необходимо информировать водителей. Но техника на колесах является закрепленной, а не смонтированной, и здесь уже закон не уточняет, нужно ли о ней предупреждать или нет.

И разбираться в этих юридических тонкостях будут уже суды. Если судебная практика покажет, что о закрепленной технике нужно предупреждать ровно так же, как и о технике смонтированной, то все админпротоколы копов развалятся. Но если люди в мантиях не найдут проблем, то штрафы, вероятно придется платить.

Старые проблемы

Правда, ключевое слово здесь именно «вероятно». Ведь старая проблема самого принципа автоматической фиксации нарушений ПДД никуда не делась.

Напомним, статья 14-2 Кодекса Украины об административных нарушениях устанавливает, что ответственность за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, несет физлицо или руководитель юрлица, за которым зарегистрировано транспортное средство, или «надлежащий пользователь транспортного средства», зарегистрированный в Едином реестре транспортных средств.

Таким образом, если, например, вполне законно передать свое авто в пользование третьему лицу, а это третье лицо нарушит правила дорожного движения и это зафиксируют камеры, то отвечать придется собственнику транспортного средства, а не водителю, который был за рулем и нарушил правила. Но такая юридическая конструкция вступает в прямой конфликт с 61 статьей Конституции, где сказано, что «юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер».

В сентябре прошлого года Конституционный суд взялся за рассмотрение этой давней проблемы, но решение до сих пор еще не принял. Если судьи признают, что статья 14-2 КУоАП все же противоречит Конституции, то «фантомные» патрули окажутся вне закона.

Кроме того, водителей в соцсетях взволновала корректность измерения скорости авто на скорости. Но в патрульной полиции уверяют, что системы автоматической видеофиксации на борту «фантомов» прошли всю необходимую стандартизацию.

Фото: facebook.com/Bilosh

«Современные средства автоматической видеофиксации позволяют фиксировать скорость без существенных погрешностей. Тем более, что у нас есть так называемая лояльная скорость +20 километров в час. Можно было бы спорить, если разрешено ехать 120 километров, водитель ехал 119, а полиция показывает 122», — говорит «Апострофу» автоэксперт Рауль Чилачава.

Безопасность или деньги

Впрочем, так ли важны юридические нюансы, если на кону – жизни и здоровье украинцев.

«Задача «фантомов» — это не собирать деньги в казну, а делать дороги Украины безопасными», — заявлял советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Однако по мнению экспертов, далеко не факт, что «фантомы» улучшат ситуацию с безопасностью на дорогах страны.

«Вся работа, связанная с безопасностью дорожного движения, направлена не на снижение смертности и травматизма, а на увеличение поступлений в бюджет», — сказал «Апострофу» президент Ассоциации безопасности дорожного движения Михаил Берлин.

С одной стороны, круглосуточный шанс получить штраф, в теории, должен мотивировать водителей не нарушать ПДД. Но, с другой стороны, скрытность «фантомов» может сыграть злую шутку.

«Если есть предупреждающий знак о камерах, и ты сбрасываешь скорость, то таким образом предотвращается авария. А если тебя оштрафовал в движении «фантом», а человек по-прежнему продолжает нарушать и едет со скоростью 200 километров в час, то это уже другая история», — добавляет Чилачава.

Выходит, что «фантомы» дисциплинируют прежде всего тех водителей, которые уже были «пойманы» этими автомобилями. Но на данный момент скорость автомобильного потока в Киеве не снизилась. По главным транспортным артериям города машини едут далеко за 50 км/ч.

Автор: Артур Гор; АПОСТРОФ