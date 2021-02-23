Как реки покидают оккупированный Крым: карта вододефицита

Дефицит воды в Крыму постепенно расширяет географию. Крым.Реалии подсчитали, что почти за год на полуострове исчезли как минимум около десятка рек. Многие другие водоемы тоже истощены. Стремительно высыхают источники воды в центре и на юго-западном побережье полуострова.

Идею этого материала изданию Крым.Реалии предложил читатель, который прислал письмо в редакцию несколько дней назад.

«Часто можно прочитать новости, что пересохла такая-то река или водохранилище, а в таком-то городе ограничили подачу воды. Но порой сложно понять картину целостно. Было бы очень здорово, если бы вы нанесли эти данные на карту и, возможно, периодически ее обновляли. Хотя и стоит такая работа очень многих часов анализа. Спасибо. Очень надеюсь, что это реализуемая для вас задача, и мы сможем увидеть данные по Крыму еще и в таком виде», – говорится в письме.

Анализ ситуации с вододефицитом в Крыму действительно сложно уместить в одной инфографике. Мы решили разделить историю обезвоживания полуострова на части. Первую часть посвящаем рекам, которые из-за засухи исчезают с карты полуострова.

Ушедшая вода

Результатом засушливого лета 2020 года стало исчезновение около десятка водоемов с пресной водой.

Среди утраченных – две горные реки: Альма, питавшая Партизанское водохранилище в Симферопольском районе, и Черная, наполнявшая водой Чернореченское водохранилище под Севастополем.

В результате оба водохранилища перестали получать воду.

Прошлогодняя крымская жара полностью осушила реку Боса под Севастополем. Она была левым притоком реки Черной, но теперь вода в ней полностью исчезла.

Не осталось и следа от реки Бага у села Новобобровское под Севастополем.

Водоемы Крыма продолжили пересыхать и осенью прошлого года, когда в Крыму после жаркого лета так и не дождались осадков.

Так в Крыму исчезла река Лименка в Большой Ялте. «Река Лименка пересохла напрочь. Иссякли и другие источники. В начале сентября на территории Голубого Залива обострилась ситуация с водоснабжением, для местных жителей установили емкости с водой», – сообщал корреспондент Крым.Реалии.

В Белогорском районе пересохла река Танасу – правый приток реки Биюк-Карасу, питающей Белогорское водохранилище.

Танасу пересохла всего за два месяца, поскольку еще в начале лета вода в ней была.

Осенью в селе Кирпичное Белогорского района впервые за много лет полностью высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки для местных жителей.

«Такого не помнят и старожили. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все более обеспокоены ситуацией с водой», – заявлял корреспонденту Крым.Реалии житель села Кирпичное, который не называет свое имя из соображений безопасности.

Прекратила свое существование река Сарысу (с крымскотатарского «Желтая вода»), протекавшая через город Белогорск. По информации корреспондента Крым.Реалии, русло реки, которая простиралась на 28 километров, полностью высохло и в нем не осталось даже остаточной воды.

«Всякой видел эту речку – и полноводной, и маловодной, но не припомню, чтобы она высыхала, что называется наглухо. Это еще одно свидетельство усугубляющейся проблемы вододефицита в Крыму. Надежды на зимние осадки не оправдались», – заявил Крым.Реалии активист общественного движения «Свободный Крым» из Белогорского района Решад Меметов.

На мели

На грани пересыхания оказался еще ряд крымских водоемов. В октябре прошлого года в Крыму пересохла река Улу-Узень (с крымскотатарского – «Большая река»), которая впадала в Изобильненское водохранилище в Большой Ялте. Восьмикилометровая река, берущая начало в крымских горах, в летнее время пересыхала до размеров ручья, а осень и весной снова наполнялась. Теперь же от водоема, который протекал здесь десятки лет, не осталось и следа.

В конце января стало известно, что река Суук-Су, которая считается самой протяженной на Южном берегу Крыма, настолько обмелела, что перестала впадать в море, как это было ранее.

Устье реки расположено у подножия мыса Алчак в Судаке. Еще несколько лет назад эта река доставляла неприятности местным жителям, подтапливая их дома. Теперь же они беспокоятся, поскольку даже зимние осадки не подняли уровень воды в Суук-Су.

На грани высыхания оказалась вторая по полноводности в Байдарской долине река Узунджа – правый приток реки Черной. Прошлой осенью Узунджа высохла в верхнем течении. Однако зимние осадки снова наполнили ее водой, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Небольшой сток после осадков появился и в местной реке Арманка, которая тоже почти высохла прошлой осенью.

С начала января повысился и уровень воды в реке Бельбек в этой же Байдарской долине.

Прошлой осенью сообщалось, что эта река, впадающая в Черное море, полностью пересохла.

Зимние дожди и снегопады также оживили водопад Су-Учхан (с крымскотатарского языка – «Падающая вода») в Симферопольском районе.

Этот водопад – часть верхнего течения реки Кизилкобинка, исток которой находится в глубине знаменитых Красных пещер (Кизил-Коба). Еще в январе водопад заметно обмелел. Однако в феврале снова наполнился, хотя и выглядит не таким полноводным, как в прежние годы.

Что станет с этими водоемами летом, напрямую зависит от крымской погоды. Поскольку именно она в последние годы регулирует количество пресной воды в Крыму.

«Где меньше воды, хуже условия существования»

Высыхающие водные источники становятся причиной вымирания привычных видов растений и животных, а также создают благоприятные условия для засоления почв, считает крымский эколог Маргарита Литвиненко.

«Там, где меньше воды, хуже становятся условия существования для водных и наземных экосистем. Исчезают животные и растения, которые не приспособлены к засушливым условиям. Например, вместо зеленых кустарников могут разрастаться ковыль и травы, которые растут на солончаковых почвах. Когда уменьшается количество пресной воды, уменьшается и количество листопадных деревьев. Также это может грозить исчезновением различных видов птиц, в том числе, и редких, которые сегодня обитают в крымских заповедниках. Для них уменьшение пресных водоемов означает уменьшение пищевой базы», – пояснила она Крым.Реалии.

Уход пресной воды, по словам Маргариты Литвиненко, приводит к существенным изменениям климата и условий проживания в регионе.

«Когда уходит вода, уменьшается испарение, климат становится более засушливым и менее комфортным для жизни людей. Из видимых последствий этого может быть напряженная ситуация в обществе. Она уже ощущается сейчас. Потому что люди активно обсуждают вопрос, а что будет дальше с водой в Крыму и как мы все будем жить?» – говорит эколог.

Проблема вододефицита на полуострове требует комплексного решения, поскольку одни снегопады в этой ситуации вряд ли помогут, считает Маргарита Литвиненко.

Крымские власти, в свою очередь, обещают построить на полуострове опреснители морской воды и ищут новые источники подземных вод.