Как в Китае работает система «Третий глаз», и почему программисты из-за нее умирают

В крупнейших китайских IT-компаниях действует система наблюдения под названием Ди Сан Цзи Янь, «Третий глаз». Она получает данные из камер в офисах и из ноутбуков каждого человека, чтобы определить, кто стоит повышения, а кого нужно уволить.

«Третий глаз» позволяет отслеживать экраны программистов в режиме реального времени, записывать их чаты, их активность в браузере и каждое редактирование документа. Часть компаний устанавливают систему даже в туалетах.

Программа автоматически отмечает «подозрительное поведение», такое как посещение сайтов поиска работы или платформ с потоковым видео. Отчеты генерируются еженедельно, суммируя время, потраченное на «непрофильные» веб-сайты и приложения. Даже если вы посещали их в свое обеденное время или сидя в уборной.

Дальше это может убрать у вас перспективы карьерного роста и повышения зарплаты. Выводы системы также используются в качестве доказательства, когда компания хочет уволить определенных людей. Главное, за чем следит система — чтобы вы не проводили ни минуты рабочего времени за «лишними активностями». Некоторые программисты из-за неё уже совершили суицид, другие — умерли от измождения.

Почему так?

Офисная культура в Китае — типично азиатская. Сотрудники во многих компаниях работают по 12 часов в день. Это называется «график 9-9-6». То есть, вы работаете с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю.

Недавние эксперименты показывают, что 4-дневная рабочая неделя не снижает продуктивности труда, а человек может активно заниматься интеллектуальной работой не больше четырех-пяти часов в день. Но китайские боссы и менеджеры так считать не привыкли. И если в соседней компании айтишники работают по 60 часов в неделю, значит, твои должны работать по 72, и тогда ты точно не отстанешь!

Главные технологические миллиардеры Китая, от основателя Alibaba Джека Ма до главы JD.com Ричарда Лю, публично одобряют эту практику.

Джек Ма:

Сотрудники считают 996 большим благословением, потому что понимают, что для достижения успеха им нужно вложить как можно больше усилий и времени.

Ричард Лю:

Бездельники мне не братья!

Джейсон Калаканис, бизнес-ангел и предприниматель:

996 — это та же самая рабочая этика, которая в свое время построила Америку.

Но на пути к успеху здесь возникает проблема: сотрудники «ленятся», и после восьми-девяти часов начинают отвлекаться, находя любой повод, чтобы заняться посторонними делами. В одной фирме уровня JD.com трудится 310 тысяч человек, у Alibaba — 250 тысяч. Как за всеми ними проследить? Конечно, нужна программа, которая будет делать это автоматически!

Сначала алгоритмы стали управлять рабочими склада в Alibaba Group и доставщиками еды в Meituan. Теперь — дошли и до программистов.

В 2010-е годы было характерное явление — волны суицидов в Foxconn. О них есть довольно детальная статья в «Википедии». Несколько десятков сотрудников из индустриального парка Шэньчжэня, в том числе с фабрик Apple и HP, выпрыгивали из окон, устав от низкой зарплаты и длинных рабочих дней (которые иногда достигали 18 часов). Тогда Foxconn, под давлением Apple и журналистов, пообещали изменить свои методы «выжимания продуктивности», и снизила рабочее время до 60 часов в неделю. С 2016 года волн суицидов там больше не повторялось.

Зато теперь они пришли в IT. Самый нашумевший пример — Pinduoduo. Это главная техноплатформа, ориентированная на сельское хозяйство в Китае. Они связывают фермеров и дистрибьюторов напрямую с потребителями. Через них работает больше 15 млн фермеров, которые продают товары 740 млн покупателям. Их оценивают в $150 млрд, дороже, чем Twitter и Uber, вместе взятых. И весь этот рост произошел всего за 6 лет (компания основана в 2015-м).

Но такой взрывной рост имел свои последствия.

29 декабря 2020 года 22-летняя сотрудница Pinduoduo умерла на улице, по пути от работы домой, около двух часов ночи. В этот день она работала больше шестнадцати часов.

Через две недели, 9 января, один из разработчиков компании прыгнул из окна офиса, разбившись насмерть. Он работал всего чуть больше года, до этого с отличием закончил университет. Перед прыжком, по данным Pinduoduo, он в последний раз проверил мессенджер компании. Но ничего в нем не написал.

В том же месяце другой сотрудник компании опубликовал в соцсетях фото коллеги, которого вывозили из офиса на носилках. И поделился своим мнением, что выгорание может иметь реальные последствия для здоровья. Вскоре его нашли с помощью «Третьего глаза» и уволили. Что случилось с сотрудником, которого вывезли, неизвестно.

В заложниках



Работники в главном офисе Pinduoduo, Шанхай

Китай принял несколько законов, направленных на предотвращение обширного сбора персональных данных технологических компаний о своих пользователях. Но правовая защита конфиденциальности сотрудников этих компаний практически отсутствует.

В ЕС для сбора личных данных рабочих требуется их прямое согласие. В США — работодателю вообще запрещается перехватывать устные и электронные сообщения своих сотрудников (за исключением тех случаев, когда он может доказать, что у этого есть законное обоснование). В Китае таких ограничений нет. И повсеместный мониторинг на рабочем месте быстро набирает обороты.



«Третий глаз»

Крупнейший в Китае поставщик платформ для онлайн-мониторинга — Sangfor Technologies. У компании больше 50 000 корпоративных клиентов. В том числе Alibaba, владелец тиктока ByteDance, Weibo, Xiaomi, ZTE и так далее. Используя софт Sangfor, все они могут получить доступ к истории мобильных телефонов сотрудников. Они видят список используемых приложений, включение мессенджеров, порядок посещения сайта. Программа не требует предварительного одобрения от пользователей и может блокировать отдельные приложения, которые считаются контрпродуктивными.

Кроме того, система выделяет «неэффективных» сотрудников на основе времени, которое они проводят в приложениях и на веб-сайтах, которые не имеют отношения к работе. Она также определяет сотрудников, которые могут с большой вероятностью уволиться — путем анализа их активности на сайтах поиска работы и проверки пересылаемых документов, похожих на резюме. Сотрудники ранжируются по степени «продуктивности». Если вы сидите спокойно в рабочих программах все 12 часов — кто знает, вас могут даже повысить. Если периодически отвлекаетесь на сторонние приложения — скорее всего, увольнение уже не за горами.

В прошлом году создатель короткометражной видеоплатформы Kuaishou Technology (конкурент TikTok, капитализация $8 млрд) установил таймер с обратным отсчетом над каждой туалетной кабинкой в своем офисе. Чтобы IT-сотрудники не сидели там слишком долго. Если кабинка закрыта дольше нескольких минут, раздается сигнал. Похожая система работает и в офисе Alibaba.

А Canon Information Technology из Пекина, дочерняя компания японской Canon, в 2020-м представила новую систему для «поддержания позитивного настроя в рабочем пространстве». Она позволяет заходить в офис и конференц-залы только улыбающимся сотрудникам. Остальные не смогут полноценно работать, пока широко не улыбнутся.



Один из протестов против переработок — домохозяйки держат плакаты, надеясь, что их муж вернется домой. По статистике, в Китае из-за переутомления от работы ежегодно умирает 600 тысяч человек

Другая компания-разработчик ПО из Пекина, требует, чтобы работники регистрировались в определенных местах офиса в течение указанного времени и загружали фото окружающей их обстановки. В одном из случаев менеджер по продажам в городе Шэньян вынужден был заплатить штраф 200 юаней (2300 рублей), поскольку приложение показало, что он находился в собственном доме во время обеденного перерыва. То, что его дом находится неподалеку от офиса, оправданием не послужило.

Еще один сотрудник из провинции Шаньси был наказан за то, что он сидел в Weibo (китайском Инстаграме) на протяжении 10 минут в туалете компании в рабочее время. Впоследствии история повторилась (возможно, была какая-то проблема со здоровьем?), и человека уволили.

Кто платит, тот и заказывает музыку

По последнему отчету Национального бюро статистики Китая, работники IT-индустрии возглавляют список самых высокооплачиваемых профессий. Средний годовой доход в 2020 году — 177 544 юаня (это 170 тысяч рублей в месяц). Что на 10% больше, чем было в 2019-м.

Даже начинающие сотрудники в Alibaba и Tencent получают от 190 до 350 тысяч рублей в месяц (по данным сайтов для соискателей). В то время как средняя зарплата для недавнего выпускника вуза не превышает 60 тысяч рублей. (Кстати, если будете переводить это на свои зарплаты, учтите, что вы работаете в среднем 168 часов в месяц, а они — под 300.)



Работники JD на дистрибуционном центре в Пекине. Они получают в 4 раза меньше своих коллег, работающих в IT-отделе

Поэтому неудивительно, что даже на таких условиях сотрудники остаются. Они понимают, что в любой другой индустрии, даже в финансах и недвижимости, вариантов с подобной зарплатой они не найдут.

С другой стороны — когда компании тратят столько денег на сотрудников, они чувствуют себя в праве требовать любой рабочей нагрузки, и увеличивать ее по своему усмотрению. Для больших компаний даже повышение выработки на 1% стоит инвестиций в различные технологии. Если от рабочих получится добиться большего, любые инвестиции оправдают себя.

Поскольку работа в IT-компаниях требует наличия знаний, производительность не может быть повышена просто за счет увеличения числа сотрудников, как на складах или в службах доставки. Требовать большего от имеющихся программистов — таким компаниям кажется единственным вариантом.

Синди Янг, недавно получившая работу в Tencent Holdings, прошла шесть раундов тестов и интервью, прежде чем ей дали работу. Конкуренция была настолько жесткой, что ей пришлось потратить 8000 юаней (90 тыс. рублей) на частные уроки, предназначенные для обучения кандидатов тому, как проходить собеседование в интернет-компаниях. И это несмотря на то, что Синди до этого уже работала в нескольких стартапах.

Янг говорит:

Большинство IT-компаний во время собеседований спросят у тебя, не возражаешь ли ты работать сверхурочно. Если ты откажешься или просто задумаешься, тебя не примут.

Теперь 28-летняя девушка работает с 10 утра до 10 вечера, как и остальная её команда. Но чувствует, что долго так продолжаться не может:

У нас у всех эмоциональный кризис. Мы не можем так писать код вечно. Придут молодые люди, способные быстрее осваивать новые технологии, и с большей готовностью работать сверхурочно.

В Tencent работает механизм подсчета баллов — как и у некоторых западных компаний — при котором работники оцениваются каждые полгода. Те, у кого баллов набралось меньше всего, будут уволены.

ByteDance позволяет своим сотрудникам выходить на полные выходные только раз в две недели. Так же работает и видеоплатформа Kuaishou. А по словам пользователей Maimai (китайского LinkedIn), сотрудники Pinduoduo в новых подразделениях должны работать не меньше 300 часов в месяц. 12 часов в день, не считая одного выходного в неделю.

Тони Янг, бывший разработчик в ByteDance, ушел из компании после двух лет работы. Он кодил с 11 утра до полночи, и регулярно спал по 2-3 часа в день, когда у системы были проблемы.

К концу работы я всегда чувствовал себя плохо. У меня был избыточный вес, время от времени возникали психические срывы. Иногда я внезапно плакал или кричал, мне хотелось что-нибудь разбить.

В этой индустрии слишком много историй успеха. Людей, которые стали миллиардерами из ничего. Эта атмосфера вызывает у тебя желание взобраться наверх. Когда ты видишь людей своего возраста, стоящих так высоко, это стресс. Кажется, что ты должен стараться еще больше.

Автор: gms & g-mate; Хабр