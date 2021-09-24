Кремль решил полностью интегрировать захваченные территории на Донбассе в свое пространство

Россия делает все, чтобы на оккупированных территориях было меньше Украины и международных «глаз».

Если захват Крыма — это не просто временная оккупация, но и открытая противоправная аннексия, которую Кремль пытается представить как «воссоединение с Россией», то захват отдельных районов Донецкой и Луганской областей — это временная оккупация, которую Москва не признает. По поводу украинского полуострова РФ пытается навязать формулу, что это, мол, закрытый вопрос, по поводу же ОРДЛО она проводит другую политику: юридически — это Украина, а фактически — Россия. Но, похоже, последняя затея не слишком удается агрессору, поэтому Кремль решил полностью интегрировать эти территории в свое пространство, пишет газета «День».

А дальше существует три варианта: присоединение к РФ, чего, скорее, не будет, или признание независимости группировок «ДНР» и «ЛНР», чего, скорее, тоже не будет. И третий вариант — путь Приднестровья, по которому уже ведут ОРДЛО, когда Россия не присоединяет эти территории к себе и не признает их суверенитет, однако неофициально осуществляет полный военный, экономический, политический и дипломатический контроль. С так называемыми «ДНР» и «ЛНР» это даже легче, потому что они непосредственно находятся у российской границы, а не являются анклавом между Украиной и Молдовой, как в случае с Приднестровьем.

Воплощая в жизнь третий вариант, Россия осуществила еще один противоправный шаг. 2 сентября в ходе заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Российская Федерация объявила о решении не продлевать мандат группы наблюдателей ОБСЕ на международных автомобильных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы после его окончания 30 сентября.

Комментируя это решение, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «разворачивание группы (в 2014 г. — ред.) стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти мирным путем разрешения кризиса на востоке Украины». Но, оказывается, украинская власть и Запад «не отнеслись к этому шагу Российской Федерации с должным уважением». И далее продолжая этот ряд нелепостей, Захарова говорит: «…за 7 лет своей деятельности Группа не зафиксировала ни одного факта перебрасывания из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники…»

То есть абсолютно лживое и циничное заявление россиян, которое лишь подтверждает их статус агрессора и оккупанта. «Реализация указанного намерения является продолжением действий России, направленных на сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией, — говорится в заявлении украинского МИД.- Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта. Украина решительно осуждает эту деструктивную позицию Российской Федерации и рассматривает ее в контексте других действий Москвы, направленных на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта».

Как показывает предыдущая практика, Россия и так перебрасывала в Украину военных, оружие и все необходимое оборудование для ведения войны с Украиной, но, отказываясь от миссии ОБСЕ в пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», Кремль, похоже, хочет снять любые, даже формальные, препятствия по контролю ОРДЛО. «В случае принятия такого решения Россия обеспечит беспрецедентные возможности бесконтрольного завоза материально-технических средств — военной техники, вооружения, боеприпасов — для обеспечения длительного содержания оккупационных войск в ОРДЛО и ведения боевых действий против группировок Объединенных сил.

Учитывая указанное возникновение локальных обострений на линии боевого соприкосновения, не исключается. …РФ прилагает все усилия, чтобы снизить эффективность и объективность международного мониторинга, который осуществляет миссия ОБСЕ на востоке Украины», — заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев (rbc.ua).

Ряд стран Запада уже осудили действия России и призвали ее отказаться от решения не продлевать срок действия миссии наблюдателей ОБСЕ в «Гуково» и «Донецк». «Возражения России против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей вызывает глубокую озабоченность по поводу ее намерений выполнять свои международные обязательства и конструктивно взаимодействовать с Украиной», — говорится в заявлении Госдепа США. «В течение семи лет Миссия предоставляет объективную информацию о ситуации на российско-украинской границе, повышая прозрачность и укрепляя доверие. Ее закрытие безвозвратно подорвет мониторинг государственной границы, предусмотренный Минским протоколом от 5 сентября 2014 года», — говорится в совместном заявлении Германии и Франции.

Насколько объективно давало информацию ОБСЕ с российско-украинской границы, как и с других участков украинской территории, куда имеет доступ организация, это отдельная тема. Как известно, работу миссии неоднократно критиковали в Украине. Так, выполнение своих обязанностей со стороны ОБСЕ часто блокировалось российскими оккупантами и наемниками, но формальность и ошибочные подходы также стали признаком деятельности этой миссии.

Например, если мы зайдем на официальный сайт ОБСЕ, то увидим портал под названием «Реагирование ОБСЕ на кризис в Украине и вокруг нее». Какая странная формулировка, не говоря о том, что она на русском, — какой «кризис в Украине»? Разве это не война России против Украины?.. Вместе с тем, каких-то других мониторинговых международных организаций в Донецкой и Луганской областях и на границе нет, поэтому Украина занимает позицию, как говорится, «имеем то, что имеем».

«Есть мониторинговая миссия ОБСЕ и есть наблюдательная миссия ОБСЕ на границе, — рассказывает «Дню» Сергей Гармаш, главный редактор интернет-издания «ОстроВ», представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске. — Мониторинговая миссия продолжает свою работу. Наблюдательная миссия работала всего на двух участках из одиннадцати. Это несколько километров на 400 километров границы, не контролируемой Украиной. Замечу, что возможности этой миссии были ограничены. Ей не разрешалось пользоваться биноклями, фотоаппаратами, видеокамерами, выходить непосредственно на границу. Даже движение железнодорожного транспорта они определяли на слух. Их присутствие там важно для Украины, ведь это лучше, чем ничего. Но, по большому счету, это присутствие было символическим.

Поэтому, я думаю, что и отказ России от этой миссии — это больше символический шаг. Это демонстрация того, что она не считает себя стороной конфликта и что имеет какие-то обязательства по Минским соглашениям. Таким образом, Россия сейчас избавляется от следов своего присутствия в Минских договоренностях. Сначала она вышла из ОЦКК (Общий центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон — ред.), теперь она избавляется от наблюдательной миссии ОБСЕ, а в ТКГ Москва усиливает риторику, что не является стороной конфликта, так что договаривайтесь с Донецком и Луганском. То есть это последовательная политика Кремля».

Еще один важный момент: мандат СММ ОБСЕ в Украине распространяется на всю ее территорию. А это значит, что сотрудники этой организации имеют право мониторить ситуацию и в оккупированном Крыму, ведь его оккупацию никто не признает. Однако у ОБСЕ нет доступа в Крым, потому что Кремль СММ туда не допускает, как и не допускает ни одну другую реально независимую международную организацию. Хотя на полуострове, начиная с аннексии в 2014 году, происходит постоянное нарушение прав человека и международного законодательства. А это значит, что в России развязаны руки делать в Крыму все что угодно, в том числе и для оснащения ядерным оружием стратегические вооруженные силы на территории полуострова. Существует инфраструктура, которая позволяет скрытно доставить нужное вооружение в Крым, в том числе через Керченский мост. Наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ООН, ОБСЕ, повторяем, не допускаются на территорию полуострова.

«С 2014 года, после оккупации Крыма, фактически ничего не мешает России размещать на полуострове ядерное оружие, — говорит в комментарии «Дню» бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин. — Для этого она имеет носители — ракетные комплексы, которые находятся в Крыму и пригодны для применения ядерных боеголовок, военно-морские суда, на которых также есть соответствующие носители для использования ядерных боеголовок. Также там сохранились еще советские комплексы для хранения ядерного оружия, которое было предназначено для вооружения Черноморского флота, и таким образом, за эти семь лет ничто не мешало России восстановить их деятельность. Кроме того, развитие так называемого Крымского моста и прежде всего железнодорожного перехода позволяет России перебрасывать на полуостров собственное ядерное оружие, потому что оно традиционно в России транспортируется по железной дороге. Логистически есть все предпосылки для пребывания там ядерного оружия».

«До оккупации в Севастопольском университете находился учебный ядерный реактор, который с 2014 года власть Украины не контролирует, — добавляет Борис Бабин. — Сама Российская Федерация относительно этого реактора делала противоречивые заявления, из которых следует, что он якобы не эксплуатируется. Но это так ли это, нам неизвестно. Известно, что Россия неоднократно туда завозила собственных специалистов по исследованию этого реактора. Он, повторяю, учебный и имеет риски, не столько связанные с производством ядерного оружия, потому что у него недостаточно большой потенциал, а именно с возможными инцидентами относительно загрязнения, потому что этот реактор находится возле одной из севастопольских бухт. Если случится утечка ядерного топлива или иная проблема подобного характера, то акватория Черного моря и побережья попадет в зону поражения. Это реальная ситуация, о которой Украина неоднократно говорила в МАГАТЭ. Сейчас наши партнеры, конечно, учитывают возможность нахождения в Крыму ядерного оружия и как минимум использования Крыма как плацдарма для его применения».

То есть Россия своей преступной политикой превратила Крым в очередную «серую зону», нашпигованную оружием. Учитывая, что юридически это территория Украины, получается, что на нашей земле, которую мы не контролируем, может находиться ядерное оружие. Это огромная опасность для нашей страны с южного фланга. В такую же «серую зону» Москва фактически превратила и ОРДЛО, вытесняя оттуда ОБСЕ. Это уже опасность с востока. А учитывая, что продолжается постепенный аншлюс Беларуси Россией, то есть дополнительные угрозы и на севере. Таким образом, российский монстр окружает Украину с разных сторон, нависая над нами и продолжая воевать против украинского государства. Это требует от украинцев дополнительной мобилизации и домашней работы, чтобы быть готовыми к развитию любых сценариев.