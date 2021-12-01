Почему, невзирая на пандемию, Польша выигрывает борьбу за украинских заробитчан

Отметим, что сами поляки часто не хотят работать на производстве из-за низких для них зарплат, ведь в случае желания зарабатывать руками — они всегда могут поехать в Германию, где оплата труда значительно выше, а трудоустройство, как для граждан ЕС, проще. В то же время, что украинцы работают в Польше исключительно кассирами или грузчиками, — давно устаревший стереотип.

Многие граждане получают в Польше образование или предложения работы в сфере информационно-коммуникационных технологий от местных компаний. Как следствие, в соседней стране работает множество украинских ІТ-шников, дизайнеров, пиарщиков и менеджеров, которых привлекает престиж компаний и условия труда.