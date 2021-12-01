Почему, невзирая на пандемию, Польша выигрывает борьбу за украинских заробитчан
Украинских заробитчан в мире, по разным оценкам, насчитывается от 3 до 5 млн. И по меньшей мере 1,5 млн из них работают в Польше. Эта страна стабильно облегчает законы по трудоустройству украинцев, и украинцы пока не планируют отказываться от предложений страны-соседки.
Украина занимает первое место среди стран Европы по количеству заробитчан, при этом большинство из них трудоустроены нелегально, отмечает DSnews.ua. Украинское правительство пытается создать условия для возвращения людей, но пока значительных результатов достичь не удалось: за первое полугодие 2021 г. в Польшу выдано более 400 тыс. рабочих виз, тогда как за весь 2020 г. – из-за пандемии только 500 тыс. Более полумиллиона украинцев платят в Польше налоги.
Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал «ДС», действительно ли стало больше в Польше украинцев после последних законов о труде и на фоне пандемии, какие страны следующие по популярности и где выгоднее работать представителям IT-сектора.
Почему украинцы едут работать в Польшу
Воскобойник считает, что многие украинцы работают в Польше не из-за того, что эта страна соседняя, а из-за местных властей, которые всячески либерализируют трудоустройство для наших граждан. «Ибо если спросить нашего трудового мигранта, где бы он хотел работать, то он назвал бы не Польшу, а скорее Германию или Британию. Потому что там можно больше заработать в теории, но очень сложно устроиться на официальную работу», — уверен эксперт.
Да, в мае Польша инициировала очередное облегчение трудоустройства для иностранцев. Поводом послужила положительная оценка местных работодателей рабочих из Украины и Белоруссии. Национальный план реконструкции предусматривает облегчение выдачи разрешений на работу иностранцам, ускорение процесса и избавление от формальностей. Выдачу разрешений планируется цифровизировать, тем временем ведется работа над новой миграционной политикой. Польское правительство говорит, что поляки не хотят работать в рабочих профессиях, поэтому Польша хочет предложить иностранцам перевозить свои семьи. Со стороны предпринимателей также большой спрос на иностранных работников.
Отметим, что сами поляки часто не хотят работать на производстве из-за низких для них зарплат, ведь в случае желания зарабатывать руками — они всегда могут поехать в Германию, где оплата труда значительно выше, а трудоустройство, как для граждан ЕС, проще. В то же время, что украинцы работают в Польше исключительно кассирами или грузчиками, — давно устаревший стереотип.
Многие граждане получают в Польше образование или предложения работы в сфере информационно-коммуникационных технологий от местных компаний. Как следствие, в соседней стране работает множество украинских ІТ-шников, дизайнеров, пиарщиков и менеджеров, которых привлекает престиж компаний и условия труда.
Куда еще едут работать украинцы
Василий Воскобойник отмечает, что у украинцев все же пользуются большей популярностью те страны, где можно больше заработать. Это Германия, Великобритания, США и Норвегия. Также украинцы едут в Португалию и Чехию, количество вакансий для заробитчан за границей продолжает расти. Но проблема заключается в том, что для официального трудоустройства на работу нужно знать местный язык и подтвердить свое образование, чтобы работать специалистом.
«Этого абсолютное большинство украинцев сделать не может, так что едут работать в Польшу, потому что там берут на работу неквалифицированных трудовых мигрантов, без знания языка. Человек должен подтянуть местный язык и уже сможет работать, потому что сварщики, водители, строители нужны везде», — объясняет эксперт.
Такая ситуация провоцирует распространение схем нелегального трудоустройства украинцев с польскими визами в Германию. Однако это незаконно и каждый, кто пользуется такой схемой, рискует получить штраф и депортацию из ЕС с запретом на въезд, а также даже не получить заработанные деньги.
Когда речь идет о квалифицированных работниках, ситуация еще сложнее. Если за границей захочет работать по специальности украинский бухгалтер или юрист, ему придется изучать систему учета, налогообложения и права. Кроме того, необходимо знать язык на свободном уровне. «Поэтому некоторый рост интеллектуальной рабочей силы из Украины в Европе происходит на средства отечественной молодежи, которая учится в европейских университетах, а затем устраивается на работу на месте. Эти люди знают язык и имеют высшее образование, а значит, для них открыты почти все возможности для трудоустройства, что и для местных жителей», — резюмирует Воскобойник.
Ситуация с IT-сектором
Воскобойник подтверждает, что для квалифицированного рабочего из Украины гораздо выгоднее работать в Европе, чем дома. Однако это утверждение не касается представителей IT-сектора, за что можно благодарить украинское налоговое законодательство. Именно в связи с ним наши ІТ-шники не спешат эмигрировать, ведь ФЛП-схемы позволяют платить меньшие проценты с высоких зарплат — 5% с единым социальным взносом, в то время как, например, в Эстонии — более 20%.
Откладывать деньги в ЕС гораздо сложнее и из-за более высоких цен. Как следствие, в Киеве или регионах ІТ-специалист за пару лет может собрать на квартиру, в то время как в условной Испании или Австрии хватило бы ровно на ее аренду и жизнь.
Сколько еще будет продолжаться такая ситуация, неизвестно. Ведь украинские власти понимают, что «теряют» много денег на самой оплачиваемой сфере и могут спроектировать способы борьбы с этим. В то же время вполне возможна ситуация, когда государство все же потеряет больше денег от таких законов, чем заработает. Представители ІТ-комьюнити часто не скрывают, что в Украине их держит только либеральная налоговая система. Стоит власти усложнить условия труда, как они эмигрируют. Ведь одно дело — жить в Украине, но откладывать доллары и евро в ящик и совсем другое — так или иначе иметь средний уровень дохода, но с возможностью выбрать его в ЕС.
Пандемия – преграда для заработков?
Воскобойник говорит, что украинцев от поездки на работу за границу могут сдержать только государственные ограничения, которые внедрялись за последние два года в тех или иных странах. К примеру, на пересечение границы. Как только эти ограничения облегчаются или снимаются, уровень трудовой миграции из Украины сразу выходит на допандемический уровень.
«В Украине, к сожалению, не произошел экономический бум, стремительный экономический рост, и, конечно, уровень заработной платы отстает от уровня заработных плат наших соседей», — говорит эксперт. По его мнению, люди, привыкшие годами ездить работать за границу, не хотят изменять своим привычкам, поэтому они продолжают ездить и работать в других странах.
«За последние пять лет наши трудовые мигранты не увидели перспективы дома, не нашли ту работу, которая их устроит, и продолжают ездить работать за границу и частично превращаются в эмигрантов, то есть остаются жить в других странах навсегда», — рассказывает Воскобойник.
В то же время, несмотря на лучшие условия труда и более высокую оплату, соседние страны не предлагают «золотых» гор, ведь в Украине минимальная заработная плата достигает 200 евро, в Чехии — 600, в Польше — 700, а в Германии — 1600 евро. Но, собственно, эта разница и побуждает людей ехать и искать для себя лучшие условия.
Как власть возвращает людей
Украинское правительство иногда пытается вернуть работников, предлагая им льготы или деньги за возвращение домой. Но перспективы этих предложений часто менее выгодны за ту работу за границей.
Так, в январе Кабмин одобрил выплату 150 тыс. грн помощи на собственное дело для вернувшихся в Украину трудовых мигрантов. В то же время они будут обязаны вложить в нее такую же сумму собственных средств. Премьер Денис Шмыгаль рассчитывал, что такая поддержка даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою громаду и в новые рабочие места для украинцев. Предполагалось, что такую помощь смогут получить более 700 человек.
Василий Воскобойник считает, что решение вряд ли будет способствовать возвращению трудовых мигрантов. «Единственным условием является то, чтобы человек в прошлом работал в Украине хотя бы 10 лет и платил деньги в фонд социального страхования. Если человек работал и платил налоги более 10 лет, тогда он не должен будет возвращать эту сумму государству. Если же человек работал меньше чем 10 лет, тогда он должен вернуть эту сумму за пять лет. В таких условиях молодежь не сможет рассчитывать на получение этих денег, в то время как именно молодежь – наиболее активная участница миграционных процессов», — комментирует он.
По мнению эксперта, для того чтобы выиграть борьбу с Польшей за украинских рабочих, следует поднять уровень жизни хотя бы до уровня Польши. В то время как общественные настроения, условия для бизнеса, упрощение налогообложения не создаются и не изменяются за один день. Чтобы изменить ситуацию, власти должны наработать четкую и действенную стратегию, направленную не на заробитчан, а на улучшение общего климата в стране. Однако даже при условии ее выполнения результат можно будет увидеть по меньшей мере через годы.