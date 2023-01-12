Процессы в судебной системе Украины: итоги прошедшего года

Почти все, что происходило в судебной системе Украины было так или иначе связано с начавшимся в конце февраля полномасштабным российским вторжением. В законодательстве появились новые уголовные статьи, украинские суды массово стали судить россиян за военные преступления и собственных граждан за коллаборационизм. Еще большее значение, чем раньше, получили международные суды — в Нидерландах суд вынес долгожданное решение по делу об убийстве экипажа и пассажиров боинга рейса МН17, а к требованию создать международный трибунал для суда над руководством России присоединяются все больше стран.

В издании «Ґрати» рассказывают, что произошло с судебной системой в 2022 году

Законы военного времени. В Уголовном кодексе появились статьи о коллаборационизме и героизации российских военных

Через две недели после полномасштабного вторжения России, 6 марта, Верховная Рада приняла пакет законов «военного времени». Депутаты усилили наказание за преступления против национальной безопасности. Например, если раньше за государственную измену можно было получить от 12 до 15 лет лишения свободы, то теперь от 15 до пожизненного.

Рада также ввела в Уголовный кодекс новые статьи: коллаборационизм и пособничество государству-агрессору. Они вводят наказание за сотрудничество с россиянами на оккупированной территории: работа в оккупационной власти и школах, «предоставление материальных ресурсов» захватчикам или «проведение политических мероприятий» в их интересах.

Всего правоохранители открыли 3664 уголовных производств за коллаборационизм и объявили 992 подозрения, в основном заочно. Законодательство сейчас позволяет судить обвиняемых в их отсутствии, если они скрываются в России или на оккупированных территориях. 500 таких дел уже направлены в суд. Некоторых, судят и очно. Например, в Киеве начали судить предпринимателя из Киевской области Александра Харченко, который, по данным прокуратуры, объявил себя главой села Дымер во время оккупации.

За пособничество агрессору было открыто 329 производств и объявлено 68 подозрений.

Рада также ввела в Уголовный кодекс еще две новые статьи: оскорбление и угроза украинским военнослужащим и оправдание российской агрессии и «глорификацию» ее участников. По первой статье уже открыто 34 дела, по второй — 1313.

Депутаты также усилили ответственность за кражи и ограбление во время войны. Теперь минимальное наказание за воровство — 5 лет тюрьмы, хотя в мирное время — всего лишь штраф 850 гривен.

Десятки тысяч военных преступлений россиян. Украинские суды рассматривают дела российских военных

С первых дней полномасштабного вторжения стало понятно, что армия РФ воюет варварскими методами: машины гражданских вместе с детьми обстреливают при попытке эвакуироваться, мирных жителей, попавшихся на дороге военным, убивают, берут в заложники и пытают, людей выгоняют из собственных квартир, которые потом грабят, гражданскими прикрываются, как живым щитом, загоняя их в подвалы. Все это имеет юридическое название — военные преступления.

Войны регулируются Международным гуманитарным правом (МГП) — рядом конвенций, в частности Женевскими, подписанными после Второй Мировой войны. Они направлены на то, чтобы закрепить гуманные, как бы странно это ни звучало, правила ведения боевых действий. Нарушения МГП является военным преступлением. Российские военные совершили десятки тысяч таких преступлений за десять месяцев полномасштабного вторжения. Статистика, которую публикует Офис генпрокурора, ошеломляющая: более 60 тысяч преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, в том числе более 58 тысяч военных преступлений, приведших к гибели и ранениям мирных жителей, уничтожению и повреждению гражданской инфраструктуры. Но цифры не отражают масштабов горя, причиненного российской армией во время оккупации украинских территорий и обстрелов мирных городов и сел.

«Страна стала местом преступления», — заявил главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан во время посещения Бучи в апреле, через две недели после освобождения Киевщины, где россияне оставили после себя братские могилы с убитыми местными жителями. Кремль попытался отрицать причастность своих военных к убийствам гражданских, утверждая, например, что тела на улице Яблонской в Буче — это фейк.

Международный уголовный суд принял к рассмотрению ситуацию в Украине и направил в страну большую группу своих следователей и судебных экспертов. Однако основной массив преступлений будет рассматривать украинская система правосудия — и для нее это серьезный вызов. Расследования координирует «департамент войны» в Офисе генпрокурора, который прошел через реорганизацию, чтобы работать в условиях российской агрессии.

Следствию помогают также правозащитные организации вместе журналистами, собирая, в первую очередь, рассказы непосредственных свидетелей преступлений: убийств, ранений, изнасилований, депортаций, незаконных задержаний и пыток.

В суд ушло 75 дел по военным преступлениям российских солдат. 21 россиянина уже осудили: за неизбирательные обстрелы, например, экипаж «Града» Александра Бобыкина и Александра Иванова, нападения на гражданские объекты — например, танкиста Михаила Куликова, умышленное убийство — сержанта Вадима Шишимарина, жестокое обращение с гражданским населением, сексуальное насилие — дело Руслана Кулиева и Андрея Чудина, и мародерство.

Военные преступления — это тактика российской армии, а не проступки отдельных солдат. Но чтобы наказать руководство России, необходимо создать международный трибунал. Франция и Нидерланды сообщили, что готовы его инициировать.

Безнаказанность России за действия в 2014 году в Крыму и Донецкой и Луганской областях, а ранее — в Сирии и Чечне, в том числе привела к широкомасштабному вторжению в Украину в 2022 году. И мир в дальнейшем будет зависеть от эффективного преследование российских военных преступников.

Дело российского сержанта Вадима Шишимарина — самый громкий процесс над российским военным в 2022 году. В мае Соломенский районный суд Киева приговорил его к пожизненному заключению за убийство 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области Александра Шелипова.

Хотя Шишимарин сам признался в убийстве, суд провели по полной процедуре с допросом свидетелей и анализом доказательств. Правда, к тому моменту двух соучастников убийства мирного жителя уже обменяли. За открытым процессом следили десятки украинских и иностранных журналистов.

В суде сержант сказал, что заслуживает высшей меры наказания, но обжаловал пожизненный приговор. В июле Апелляционный суд Киева смягчил приговор до 15 лет лишения свободы.

МН17. Суд вынес приговор с далеко идущими последствиями

Судебный процесс по делу о крушении МН17, который слушали три года в Окружном суде Гааги, завершился. «Ґрати» с самого начала следили за процессом, а в ноябре 2022 года присутствовали на оглашении приговора. Пожизненные сроки получили трое обвиняемых: российские граждане Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Четвертого обвиняемого — россиянина Олега Пулатова оправдали. Потерпевшие — родственники погибших 298 пассажиров и экипажа боинга «Малайзийских авиалиний» после приговора суда смогли, наконец, вздохнуть с облегчением.

Сначала международное следствие, а теперь и нидерландский суд установили, что трое боевиков участвовали в транспортировке из России в Донецкую область зенитно-ракетной установки «Бук» и ее развертывании в поле под Первомайским, откуда ракетой сбили гражданский самолет 17 июля 2014 года.

Процесс о крушении МН17 сравнивают с «Нюрнбергским трибуналом», потому что это первый международный суд, назвавший боевые действия, развернувшиеся на востоке Украины в 2014 году — международным вооруженным конфликтом с участием России. Москва все это время отрицала и сделала все возможное, чтобы скрыть свое участие как в войне, так и в крушении пассажирского авиалайнера.

Тем временем расследование о том, кто отдал приказ передать «Бук» боевикам, и кто нажал на кнопку запуска ракеты, — продолжается. Следствие обращалось к России, а позже к жителям Курска с просьбой предоставить любую полезную информацию, связанную с «Буком», в частности, о 53-й бригаде ПВО, в ведении которой находилась зенитно-ракетная установка, и ее командире — полковнике Сергее Мучкаеве. В 2023 году можно ожидать первых результатов этого расследования.

Родственники погибших в крушении МН17 продолжают бороться за справедливость для своих близких. Они подали в Европейский суд по правам человека более 400 индивидуальных исков против РФ. Нидерландское правительство их поддержало, подав против России межгосударственный иск. ЕСПЧ объединил его с двумя другими исками Украины против России по поводу ситуации на Донбассе. Первое слушание состоялось в начале 2022 года. Продолжение ожидается в этом году.

Реформа правосудия. Высшие органы управления судебной системой так и не заработали

На момент полномасштабного вторжения в Украине не работала Высшая квалификационная комиссия судей, а Высший совет правосудия не имел полномочного состава, чтобы принимать решения. ВККС и ВСП — два главных органа судейского управления, которые назначают, переводят, отстраняют и дают разрешение на задержания судей.

После начала президентства Владимира Зеленского было несколько попыток сформировать новый состав ВККС. В октябре 2019-го парламент распустил весь предыдущий состав, выражая таким образом несогласие с последствиями судебной реформы президента Петра Порошенко. В начале 2021 года была сформирована специальная конкурсная комиссия, в состав которой вошли украинские и иностранные судьи и эксперты. Из-за войны конкурс в ВККС на некоторое время приостановился — один из членов комиссии — судья Верховного суда Иван Мищенко мобилизовался, хотя вскоре его отозвали из Вооруженных сил. Во второй половине года комиссия возобновила работу и в конце декабря 2022-го определила 64 из 301 кандидата, которые прошли в следующий этап конкурса — собеседованию. В итоге комиссия должна отобрать 32 кандидата на 16 должностей в ВККС. Но назначить их может лишь Высший совет правосудия.

Высшему совету правосудия сегодня не хватает восьми членом, чтобы начать работать. Накануне полномасштабного вторжения 10 членов ВСП подали в отставку, выражая таким образом свое несогласие с созданием Этического совета для проверки действующих и новых членов ВСП на соблюдение добропорядочности и профессиональной этики.

В состав Высшего совета правосудия входит 21 член: 10 избирает съезд судей, а президент, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров и съезд представителей юридических вузов и научных учреждений назначают еще каждый по два. По должности в ВСП входит и глава Верховного суда. ВСП полномочен при наличии не менее 15 членов.

Этический совет рассматривает кандидатуру каждого кандидата и до избрания предоставляет свой вывод — можно его делегировать в ВСП или нет. Негативный вывод совета можно преодолеть, проголосовав за это большинством голосов. И лишь тогда делегировать кандидата в ВСП.

C ноября прошлого года Этический совет оценил 83 кандидата в члены ВСП от Верховной Рады, съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений, а также от съезда судей Украины и отобрал 27 кандидатов. Сейчас совет проводит оценку 14 кандидатов от всеукраинской конференции прокуроров и 14 кандидатов от президента.

Одноразово совет проверил и четырех действующих членов ВСП — Виктора Грищука признал не соответствующим критериям профессиональной этики и добропорядочности. Вскоре он потерял должность, поскольку съезд представителей юридических вузов и научных учреждений, который делегировал его в ВСП, не смог преодолеть отрицательное заключение Этического совета. Вместо него членом ВСП от ученых был избран Дмитрий Лукьянов.

В январе 2023-го свою квоту должен заполнить съезд судей — вакантны восемь мест ВСП. Этический совет предложил судьям выбрать их из 16 кандидатов.

Отдельную процедуру реформирования должны пройти судьи Конституционного суда (КС). 20 декабря президент Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект «об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи КС». Закон предусматривает создание Консультативной группы экспертов для проведения этого конкурса. Состав группы будет сформирован по принципу вышеупомянутых советов — три члена от президента Украины, Верховной Рады, съезда судей и три — от международных организаций. Как и Этический совет, Консультативная группа экспертов должна проверить кандидатов и дать вывод — можно его назначать судьей КС или нет.

Такой формат формирования Консультативной группы экспертов раскритиковали общественные эксперты и Венецианская комиссия, которые посчитали, что это сохранит влияние политических органов во время формирования КС. Эксперты Совета Европы предлагают добавить в состав группы еще одного — седьмого члена из независимых международных экспертов. А также запретить возможность назначить судьей КС кандидата, не прошедшего проверку группы. Но соответствующие правки в парламент пока не внесены.

Суды во время войны. У судов на оккупированных территориях сменили подсудность, и в целом — система стала более закрытой

Продолжительные боевые действия и оккупация в некоторых регионах Украины привела к остановке работы судов на территориях, оккупированных россиянами или там, где шли и продолжаются бои. Многие судьи и сотрудники аппаратов судов выехали оттуда. Поскольку совершать правосудие в таких условиях невозможно, глава Верховного суда Всеволод Князев поменял подсудность таких судов. То есть правоохранительные органы и граждане должны были направлять свои иски не по месту жительства или совершения преступления, а в другие суды, определенные распоряжениями главы Верховного суда — в начале марта Верховная Рада внесла изменения в законодательство и передала эти полномочия от Высшего совета правосудия руководителю ВС.

Со временем некоторые суды все же возобновляли работу — после деоккупации или затишья боевых действий. И все же, по данным судебной власти, по состоянию на конец ноября этого года, 85 судов не работают. Территориальная подсудность сменилась в 84 судах. Возобновили работу 50 судов. Повреждены или полностью разрушены 93 здания суда. Более 500 судей вынуждены были покинуть суды, в которых они работали, и дома.

В 2020-2021 году суды стали более закрытыми от общества. Из-за карантина охрана не пускала на заседание вольных слушателей и журналистов. В этом году, хотя эпидемия и пошла на спад, эта проблема осталась. Во многих судах по-прежнему действуют распоряжения их руководителей об ограничении допуска.

В 2022 году также был ограничен доступ к единому реестру судебных решений — сайту, где каждый может прочитать любое решение всех судов страны. В начале полномасштабного вторжения власти полностью закрыли реестр. В июне его восстановили, но уже в октябре доступ снова ограничили. Сайт работает, но там не открываются многие решения. Государственная судебная администрация объясняет это тем, что в условиях войны часть данных должна быть закрыта, например, информация о правоохранительных органах и объектах критической инфраструктуры. Правозащитники назвали это нарушением права общества на доступ к информации и потребовали полностью восстановить работу реестра.

Международные иски и требование трибунала. Украина оспаривает формальный повод для войны и требует провести трибунал над российским руководством

27 февраля, через три дня против начала вторжения, Украина обратилась в Международный суд ООН с требованием привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида. Суду предстоит решить совершала ли Украина геноцид русскоязычного населения на Донбассе, как утверждают российские власти, и было ли у России право применять военную силу, чтобы «предотвратить и наказать» этот предполагаемый геноцид. В качестве срочных мер Украина потребовала, чтобы Россию обязали остановить военные действия. 16 марта судьи большинством голосов проголосовали за немедленное прекращение войны. Но Россия сразу заявила, что не собирается исполнять это решение.

Что касается иска о геноциде, Украина уже представила свою позицию, Россия в ответ — сообщила, что не признает юрисдикцию суда по этому делу. Теперь Украина до 3 февраля должна подготовить свои замечания на российские аргументы. А в это время десятки стран от Канады до Австралии заявили о том, что они, как подписанты Конвенции о предупреждении геноцида, тоже хотят быть стороной судебного процесса против России.

В начале марта Международный уголовный суд открыл свое расследование военных преступлений, преступлений против человечности и любых актов геноцида, совершенных на территории Украины в связи с войной. Военную агрессию, как таковую, суд расследовать не может из-за того, что ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский статут. Для того, чтобы привлечь высшее политическое и военное руководство России и за агрессию, Украина весь год лоббировала создание специального международного трибунала и добилась некоторых успехов. Политически создание трибунала поддержали Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, парламенты Украины, Литвы, Эстонии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать суд в одной из стран ЕС. Нидерланды, в которых располагаются и Международный уголовный суд и Международный суд ООН, заявили, что готовы принять новый трибунал тоже у себя.

Стоит отметить, что в середине декабря Международный уголовный суд заявил о завершении расследования по войне в Грузии. Суд открыл дело через неделю после начала пятидневного конфликта —14 августа 2008 года. Спустя 14 лет, в июне 2022 года, он выдал ордера на арест троих подозреваемых — главы МВД Южной Осетии, начальника СИЗО и представителя президента «республики» по вопросам прав человека — и больше не будет искать новых фигурантов, «поскольку обстоятельства существенно не изменились». Несмотря на то, что следователи и юристы МУС уже работают в Украине, сложно надеяться на то, что в отличие от Грузии, расследование будет более результативным.

Крым. ФСБ оправдывает войной репрессии огромного масштаба — крымских татар, Свидетелей Иеговы, журналистов, адвокатов и всех, кто выступает против российского вторжения

За Крымом мы всегда наблюдаем особенно внимательно все годы, что он находится по оккупацией. Когда мы подводили итоги позапрошлого года, отмечали, что репрессии на полуострове стали системными и явно имели цель — подавить любую публичную нелояльность. В прошедшем году все стало еще хуже — репрессии продолжились, к ним добавились преследования за антивоенную позицию, а российские спецслужбы и правоохранители теперь оправдывают военным временем особую жестокость и активность.

Негласный статус-кво в многолетнем противостоянии российских спецслужб и активистов в Крыму распространялся на женщин, подростков и адвокатов, Но не в этом году, когда правоохранители перешли линии, считавшиеся до этого «красными».

Если в конце 2021 года сотрудники крымского центра «Э» заставляли адвокатов раздеваться в полиции, то в 2022 году судили за дискредитацию российской армии из-за чужого поста в фейсбуке и за комментарии журналистам. В мае сразу троих адвокатов отправили под арест на несколько суток, а летом лишили лицензии на адвокатскую деятельность еще троих. За этим стоит окупационное МВД Крыма.

Женские имена прочно вошли в репрессивную повестку этого года. В Крыму судили пенсионерку Валерию Гольденберг, которая облила кровью могилу погибшего российского военного, выражая протест против войны.

Весной ФСБ задержала медсестру и гражданскую журналистку Ирину Данилович. Неделю ее держали в подвале, допрашивая и принуждая признаться в госизмене и сотрудничестве с СБУ. В итоге ее судили за взрывчатку в футляре для очков, которую, как она утверждает, сами же оперативники ФСБ и подбросили.

Дело Данилович полностью копирует дело фрилансера «Радіо Свобода» Владислава Есипенко, которого в феврале приговорили в Крыму к шести годам за гранату, которую нашли, а до этого скорее всего подбросили, у него в машине. Есипенко жестоко пытали.

В прошедшем году продолжались преследования крымских татар за связи с исламской политической партией Хизб ут-Тахрир. Сроки по этому делу выросли еще больше и теперь прокуроры чаще всего требуют мусульманам от 18 до 20 лет заключения. Преследования крымских татар приобрели такой масштаб, что теперь под репрессии попадают целыми семьями.

Сейчас в списке заключенных по этому делу уже 100 человек — это самый огромный кейс российских спецслужб в Крыму. Стало больше обвиняемых, расширилась география — аресты прошли в Джанкое, где восемь лет такого не было.

Еще чаще в Крыму стали преследовать Свидетелей Иеговы. Внимание к этим историям минимальное, сами сторонники организации не всегда охотно идут на контакт с журналистами.

ЕСПЧ признал в прошедшем году запрет «Свидетелей Иеговы» Россией незаконным и обязал выпустить всех заключенных по этому делу. Но Россия отказалась выполнять это решение, обыски и аресты продолжаются.

Но больше всего и резко выросло число арестов за причастность к добровольческому крымскотатарскому отряду имени Номана Челебиджихана. Отряда уже давным давно нет, но ФСБ ищет и преследует тех, кто «засветился» на видео энергоблокады осенью 2015 года. Теперь среди них оказались не только крымские татары, и не только из Крыма, но из оккупированных южных областей страны — там развернулась настоящая охота за любыми, кто покажется россиянам подозрительным. Чаще всего они после пыток оказываются в новом СИЗО №2 в Симферополе.

По этому делу, например, сейчас в Крыму судят военного пенсионера, бывшего капитана украинских ВМС Алексея Киселева. Российские спецслужбы задержали его в Геническе, куда он переехал после оккупации Крыма из Севастополя.

В конце года в боях с россиянами в Луганской области погиб один из первых крымских политзаключенных — Геннадий Афанасьев. Его задержали одновременно с режиссером Олегом Сенцовым весной 2014 года, пытали и выбили нужные показания, от которых Афанасьев потом отказался в суде. Домой ему удалось вернуться в результате обмена заключенными в 2016 году, а в первый же день вторжения он пошел защищать страну.

Гибель тысяч украинцев из-за российской агрессии — самый важный и самый ужасный итог прошедшего страшного года.

Авторы:

Татьяна Козак

Алексей Арунян

Анна Фарифонова

Виктория Матола

Лутфие Зудиева

Максим Каменев

Источник: Ґрати